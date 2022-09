Diessenhofen: Schöttli AG feiert Jubiläum

Diessenhofen Vor 70 Jahren im Paradies gegründet – Schöttli AG in Diessenhofen feiert Jubiläum Die Schöttli AG feiert mit rund 230 Gästen ihr 70-jähriges Jubiläum. Dabei begeisterten Akrobaten und ein Sandmaler die Gäste. Margrith Pfister-Kübler 18.09.2022, 16.30 Uhr

Blick in den Festsaal. Im Vordergrund Mathias Kappeler, Standortleiter der Firma Schöttli. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Schöttli AG lud am Freitagabend in die Rhyhalle Diessenhofen zu einem Fest ein. Gefeiert wurde das 70-jährige Jubiläum der Schöttli AG, gegründet 1952 durch Theo Schöttli in Schlatt-Paradies, ab 1972 in Diessenhofen, und heute ein weltweit führendes Unternehmen. Die Firma entwickelt und produziert Hochleistungs-Spritzgiessformen für medizintechnische Teile und Verschlusskappen. Ein Mehrheitsanteil der Schöttli AG ist seit 2013 Teil des kanadischen Husky-Konzerns, Husky Injection Molding Systems Ltd. Es war ein internes Fest für rund 230 Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pensionierte und weitere Gäste wie Diessenhofens Stadtpräsident Markus Birk, die zu diesem Jubiläum eingeladen waren.

Was die Gäste erwartete, war hochkarätig und zeigte besondere Wertschätzung für die 145 Mitarbeitenden und acht Lernenden, alles spezialisierte Leute im Bereich Präzisionsfertigung. Zur Wertschätzung zählte auch, dass Mitarbeiter fürs Fest die Einradgruppe aus Heudorf eingeladen hatte, die mit einer akrobatischen Show vor der Rhyhalle begeisterten.

Bilddokumente aus früheren Zeiten wurden mitgebracht. Martin Schöttli , Sohn des Gründers Theo Schöttli sowie vorheriger Eigner der Schöttli AG, und Ehefrau Sonja wurden von allen Seiten herzlichst begrüsst. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Eingeläutet wurde der Abend in der festlich herausgeputzten Rhyhalle mit einer Kuhglocke. Beatrice Burri, Manager Human Resources, begrüsste charmant mehrsprachig.

Im Paradies ist alles schön

«Limits zu puschen, das ist Tradition von Schöttli. Ich bin stolz, eine solche Firma vertreten zu dürfen», sagte Mathias Kappeler, Standortleiter der Firma Schöttli, und nahm die Gäste mit auf eine Filmreise durch Firmengeschichte und die Herstellung der Hochpräzisionsteile. Auch Zeitdokumente gab's: vom Schlager «Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein» über die Mode und dem Zitat des Firmengründers Theo Schöttli: «Im Paradies ist alles schön.»

Per Videobotschaften waren auch die Leute vom EU-Hauptsitz in Luxemburg, dem globalen Hauptsitz in Kanada, Asien und weitere dabei. Kappeler lobte besonders den Einsatz, die Flexibilität und auch die Überstunden des Personals, die Teamarbeit und den Zusammenhalt. Und er schaut positiv in die Zukunft. Corona habe aufgezeigt, dass Regierungen gewisse Projekte nach besserer medizinischer Versorgung starten, und diese Herausforderungen im Medizinalbereich werde die Schöttli AG mit Husky meistern.

Künstlerisches Highlight des Abends war der Auftritt des Sandmalers Urs Rudin, eine Kunstform, bei der mit Hilfe von Sand auf einer von unten beleuchteten Glasplatte Bilder entstehen. Die Gesichter der Gäste spiegelten ein zufriedenes Zusammengehörigkeitsgefühl.