Blutspenden «Solidaritätsgedanke zeigt seine Wirkung»: Samaritervereine des Bezirks Frauenfeld zapfen mehr Blut als nach Corona erwartet Die diesjährigen Blutspendeaktionen der Samaritervereine des Bezirks Frauenfeld neigen sich dem Ende zu. Das Fazit nach dem dritten Pandemiejahr fällt überraschend positiv aus. In anderen Regionen der Ostschweiz zeigt sich ein komplett anderes Bild. Anja Kündig Jetzt kommentieren 20.09.2022, 18.30 Uhr

Ein Wegweiser zum Lokal der Blutspende in Frauenfeld. Bild: Anja Kündig

Ohne Blut läuft gar nichts. So steht es auf den Wegweisern zum Lokal der Blutspende, vor welchem bereits einige Spenderinnen und Spender warten. Das Team des Samaritervereins Frauenfeld freut sich über die vielen Spenden an diesem Tag, 87 an der Zahl und neun davon sind Neuspenderinnen und Neuspender. Die Bilanz an der zweiten Blutspendeaktion in der Hauptstadt ist also positiv. Auch die anderen Gemeinden des Bezirks zeigen sich erfreut. Die Pandemie verdeutlicht: In Krisenzeiten sorgt man für einander.

Ein anderes Bild liefert der Blick in die gesamte Ostschweiz. «Blutspende SRK Ostschweiz» zeigt sich besorgt, dass die Leute ihre Freizeit seit den Lockerungen lieber wieder anders verbringen als mit Blutspenden. Wie sich dies langfristig auf die gesamthaften Blutreserven der Ostschweizer Spitäler auswirkt, zeigt sich erst noch.

Pandemie sorgt zunehmend für Solidarität

Max Züger, Arzt am Kantonsspital Frauenfeld. Bild: Anja Kündig

In der Region Frauenfeld haben die vergangenen zwei Pandemiejahre gezeigt, dass sich die Bevölkerung zu Krisenzeiten leichter sensibilisieren lässt. Es hätten mehr junge Leute gespendet, was dazu führte, dass die Selbstversorgung der Spitäler gewährleistet blieb. «Im Thurgau haben wir viele treue Spenderinnen und Spender», sagt Max Züger, Arzt und Leiter des Blutspendezentrums am Kantonsspital Frauenfeld, der seit 1998 die Spendenaktionen im Thurgau unterstützt. Generell seien die Menschen in den ländlichen Gebieten motivierter, zu spenden. «Die Anonymität in der Stadt ist dabei ein zentraler Faktor», erklärt Züger weiter.

Doris Mader und Karin Schär-Widmer vom Samariterverein Frauenfeld. Bild: Anja Kündig

Aufgrund von Corona mussten viele Anlässe abgesagt werden, nicht aber die Blutspendeaktionen. «Es war zwar mehr Vorsicht geboten, aber wir konnten alles planmässig durchführen», sagt Karin Schär-Widmer vom Samariterverein Frauenfeld. Nachdem sie nun 30 solcher Spendenaktionen durchgeführt hat, weiss sie ganz genau, wie der Hase läuft. «Wenn 80 bis 100 Personen spenden, können wir den Blutbedarf von etwa einer Woche abdecken. Das ist eine tolle Bilanz», meint Schär-Widmer. Auch ihre Nachfolgerin Doris Mader zeigt sich zufrieden: «Spenden und Verbrauch zeigen sich ausgeglichen. Das freut uns.»

Ein Spender bei der Blutabnahme. Bild: Anja Kündig

Sensibilisierung auf dem Land nimmt zu

Auch in den ländlicheren Gebieten des Bezirks zeichnet sich eine positive Bilanz ab. «Die Spenderinnen und Spender zeigten sich solidarisch, sodass wir keinen Rückgang zu verzeichnen hatten», berichtet Dorith Bernhardsgrütter vom Samariterverein Müllheim und Umgebung. Jaqueline Gimber, Präsidentin des Samaritervereins Schlatt, meint: «Aus Sicht der Blutspende war die Pandemie ein Gewinn, da sich mehr junge Leute zur Spende entschieden haben. Die Samaritervereine wurden aber definitiv gefordert.»

Der Samariterverein Seebachtal Hüttwilen blickt der letzten Spendenaktion dieses Jahres am 23. November freudig entgegen. Bereits die erste Blutspendeaktion vom 18. Mai konnte wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Die einzig bleibende Veränderung aus der Pandemie sei, dass anstelle von offenen Getränken Petfläschli offeriert werden, wie Präsidentin Helene Ruoss berichtet. Weiter sagt sie: «Wir freuen uns auf möglichst viele Spenderinnen und Spender.»

Nächste Blutspendeaktionen im Bezirk Frauenfeld Die letzte offizielle Blutspendeaktion im Bezirk Frauenfeld findet am Mittwoch, 23. November, von 17.30 bis 20 Uhr im Oberstufenschulhaus Hüttwilen statt. Die erste Aktion im neuen Jahr erfolgt am Dienstag, 21. Februar, ab 17.30 Uhr im Gemeindehaus Schlatt. Die nächste vom Samariterverein Frauenfeld organisierte Spendenaktion wird am Dienstag, 11. April 2023, von 16.30 bis 19.30 Uhr am Klösterliweg 6 durchgeführt. (ank) Terminsuche unter: www.blutspende.ch

