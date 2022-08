Elia Wettstein und Matteo Bussinger treten an den Swiss Skills an

Elia Wettstein und Matteo Bussinger haben es geschafft: Die beiden Lernenden bei der Schreinerei Fehlmann AG in Müllheim sind in der Schreiner-Nationalmannschaft. Das heisst, dass die beiden 18-Jährigen an den Berufsmeisterschaften – den Swiss Skills – vom 7. bis 11. September in Bern teilnehmen dürfen.

Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 30.08.2022, 11.30 Uhr