Steckborn: Nach Landkauf neuer Sportplatz in greifbarer Nähe

Bauvorhaben Weiterer Schritt ist gemacht: Neuer Sportplatz für Steckborn rückt in greifbare Nähe Jetzt gibt es einen Kaufvertrag: Bezüglich des Landes, auf dem der neue Sportplatz Steckborns errichtet werden soll, ist eine Einigung gefunden worden. Das ist bereits auf dem Grundbuchamt Frauenfeld beurkundet worden. Nun soll ein Vorprojekt entstehen. 30.09.2022, 16.15 Uhr

Für den aktuellen Fussballplatz Steckborn soll es einen Ersatz geben. Bild: Andrea Stalder (21.02.2020)

Ein neuer Sportplatz für Steckborn – so das Vorhaben. Grund dafür: zu enge Platzverhältnisse auf dem heutigen Fussballplatz und in dem dazugehörigen Clubhaus entlang der Sportplatzstrasse im Gebiet Emmig. Wie die Stadt Steckborn in einer Medienmitteilung verkündet, ist nun ein grosser Schritt in Richtung Realisierung des Sportplatzes gemacht worden.