Veränderungen im Paradies: Hier soll ein Seminarhotel entstehen

Bauvorhaben Veränderungen im Paradies: Das Klostergut in Schlatt soll sich in ein Seminarhotel verwandeln Das Restaurant Paradies in Schlatt geht Ende September in die übliche Winterpause. Doch es geht danach nicht wie gewohnt weiter, es gibt bauliche Veränderungen. Das Klostergut wird zu einem Seminarhotel für Mitarbeitende der Georg Fischer AG. Das Schaffhauser Unternehmen hat die Anlage im Jahr 1918 gekauft. Janine Bollhalder 20.07.2022, 11.00 Uhr

Jens Hopf verlässt das Restaurant Paradies nach 13 Jahren als Geschäftsführer. Bild: Ralph Ribi

Nach 13 Jahren als Geschäftsführer verlässt Jens Hopf das Paradies. «Die Besitzer der Liegenschaft planen eine Umstrukturierung und werden in Zuge dessen das Restaurant selbst betreiben», erklärt er. Kürzlich berichteten auch die «Schaffhauser Nachrichten» von Gerüchten bezüglich einer Schliessung des Restaurants am Rhein: Die Spekulationen reichen von einer Totalrenovation bis zum Bau eines Hotels anstelle des Glaspavillons oder gar des ganzen jetzigen Gebäudes, heisst es im Artikel.

Beat Römer bestätigt, dass es Änderungen bezüglich des Restaurants Paradies gibt. Er ist Leiter der Konzernkommunikation der Georg Fischer AG. Das Schaffhauser Unternehmen hat im Jahr 1918 das Kloster Paradies inklusive Gutsbetrieb gekauft. Mit der Landwirtschaft wollte man damals der Nahrungsmittelknappheit der eigenen Arbeiter entgegenwirken. Zum 150-jährigen Bestehen der Georg Fischer AG wurde das Kloster im Jahr 1952 umfassend restauriert. In dieser Zeit ist die Eisenbibliothek aufgebaut worden, die einzige Fachbibliothek hierzulande zum Thema Eisenverarbeitung. Ausserdem beherbergt das Paradies seit den 70er-Jahren das Ausbildungszentrum der Georg Fischer AG.

Restaurant und Seminarhotel als Einheit

«Wir befinden uns noch in der Planungs- und Konzeptphase», sagt Römer. Zu genauen Details kann er sich daher noch nicht äussern, aber verrät: «Es soll ein Seminarhotel entstehen, dass sich in erster Linie an die Mitarbeitenden der Georg Fischer AG aus der ganzen Welt richtet.» Das Vorhaben ist entstanden, weil die Hotelsituation in Schaffhausen schwierig sei, erklärt Römer und fügt an:

«Mit Blick auf das Naherholungsgebiet und darauf, dass das Klostergut unter Denkmalschutz steht, bedarf das Vorhaben intensiver und aufwendiger Planung.»

Derzeit prüfe man die Beurteilung des Bauvorhabens durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission in Bern. Er rechnet damit, dass wegen der Auflagen erst in einigen Monaten genauere Informationen weitergegeben werden können. Auch zu den Investitionskosten könne er erst dann Auskunft geben: «In der aktuellen Phase kann man diese noch nicht beziffern.» Römer verrät aber, dass das Schaffhauser Unternehmen jährlich eine hohe sechsstellige Summe ins Klostergut Paradies investiert. Und dass es für die Eisenbibliothek keine Veränderungen gibt.

Blick auf die Terrasse des Restaurants Paradies. Bild: Ralph Ribi

Auch künftig werde es im Paradies ein öffentliches Restaurant geben, sagt Römer, denn: «Wir sind uns bewusst, wie viele Leute diesen Ort schätzen.» Allerdings ist es das Ziel, Seminarhotel und Restaurant sowie Hafenbetrieb und Ausbildungszentrum als Ganzes zu betrachten und unter der gleichen Leitung zu führen.

Jens Hopf verlässt das Paradies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Arbeit im Restaurant am Rhein sei nicht immer einfach gewesen. «Auch wenn man im Paradies arbeitet, ist es nicht immer paradiesisch», sagt er. Besonders in den letzten, coronagebeutelten Jahren sei die personelle Situation extrem schwierig gewesen: «Mit nur der Hälfte der normalen Belegschaft den Arbeitsalltag zu bewältigen, ist sehr anstrengend.» Das mache den Abschied für ihn ein wenig einfacher. «Ich hatte eigentlich immer gute Leute um mich, das ist ungewöhnlich in dieser Branche.» Wie es für ihn weitergeht, weiss Hopf noch nicht.

«Ich habe das ein oder andere Projekt im Hinterkopf, nichts davon ist aber spruchreif.»

