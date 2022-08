Ufernaher Steg in Steckborn kommt Realisierung näher

Bauprojekt Jetzt geht es ins Detail: Der ufernahe Steg für Steckborn kommt seiner Realisierung näher Es ist nur noch eine leichte Beeinträchtigung, heisst es von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission über den geplanten Fussgängersteg entlang des Ufers Steckborns. In einem nächsten Schritt wird die zuständige Gruppe das Projekt detailliert ausarbeiten und die für die Umsetzung erforderlichen Auflagen einbringen. Janine Bollhalder 26.08.2022, 04.20 Uhr

Der Steg für Steckborn wird nahe dem Ufer entlangführen. Bild: Archiv

Das Projekt Steg für Steckborn hat eine weitere Hürde genommen: Gemäss der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) steht der Realisierung nichts mehr im Weg. Auch die zuständigen kantonalen Behörden befürworten das aktuelle Konzept. Das war nicht immer so. Die ursprüngliche Idee eines Stegs, der quer durch die Bucht verläuft und so die Altstadt mit dem Feldbachareal verbindet, eckte bei der ENHK an. Es hiess, dass der Steg so eine zu grosse Beeinträchtigung sei.