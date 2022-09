275 Jahre alt: aus zerfallendem Bauernhaus in Pfyn wird ein Bijou

Bauprojekt «Abreissen kann jeder»: Wie aus einem zerfallenen, fast 300-jährigen Bauernhaus in Pfyn ein Fast-Minergie-Bijoux entsteht Familie Hafner baut sich das zukünftige Eigenheim um – und bringt das ehemalige Bauernhaus an der Berglistrasse 32 in Pfyn zugleich auf einen modernen energetischen Stand. Wo früher auch mal ein Schweinestall war, wird nun Nachhaltigkeit gross geschrieben, sei es mit Fotovoltaik auf dem Dach, einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder auch einer hochwertigen Gebäudehüllendämmung. Der Bau ist 275 Jahre alt und gilt denkmalpflegerisch als wertvoll. Mathias Frei Jetzt kommentieren 08.09.2022, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das alte Bauernhaus an der Berglistrasse 32 verwandelt sich in einen modernen Bau. Bild: Mathias Frei

Es sah nicht gut aus. Noch zehn Jahre hätte er dem Haus gegeben, sagt Remo Hafner. Der Countdown bis zum Einsturz. Hafner und seine Ehefrau Patrizia Hafner aber haben die Stopptaste gedrückt. «Jetzt kann man das Haus weitere 300 Jahre bewohnen.» Hafners haben das heruntergekommene Bauernhaus an der Berglistrasse 32, in nächster Nähe zur Pfyner Trotte, im August vor zwei Jahren gekauft. Die kantonale Denkmalpflege schätzt den Bau als «wertvoll» ein. Davor war vor zwei Jahren aber wenig zu sehen.

«Das Haus war einfach heruntergewohnt.»

Das sagt Remo Hafner. Er führt die Firma Hafner Ofen- und Cheminéebau. Von Berufes wegen hat er eine grosse Affinität zu historischer Bausubstanz und traditionellem Handwerk. Diese Affinität kann er bei diesem Umbau voll ausleben. «Abreissen kann jeder», sagt er. Abreissen und neu bauen wäre um einiges günstiger gewesen. Aber weil Hafners sehr viel Eigenleistung (bis zum Umbauende wohl über 8000 Stunden) einbringen, kommen sie inklusive Kauf nun nur auf eine tiefe einstellige Zahl im Millionen-Franken-Bereich. Das Umbauprojekt sieht er als persönliche Herausforderung.

Ein Sonntag der offenen Tür Unter dem Titel «Hafners machen die Türen auf» laden Patrizia und Remo Hafner diesen Sonntag, 11. September, zu einem Tag der offenen Tür ihres Umbauprojekts an der Berglistrasse 32 in Pfyn ein. Dabei ist es möglich, von 11 bis 16 Uhr einen Blick hinter die interessante Baustelle zu werfen. Es gibt auch eine Festwirtschaft vor Ort. (ma)

Hafners wollen Ende 2022 einziehen

Die Berglistrasse 32 ist – je nach Sichtweise – das erste oder letzte Haus im Städtli, dem historischen Pfyner Dorfkern. Dendrochronologische Messungen haben ergeben, dass der Bau im Kern von 1747 stammt, also 275 Jahre alt ist. Hafner sagt:

Aktive Bauherrschaft: Patrizia und Remo Hafner. Bild: Mathias Frei

«Für dieses Alter ist die Bausubstanz noch relativ gut.»

Aufgrund seiner geschichtlichen und ortsbaulichen Eigenschaften zählt das Gebäude gemäss Denkmalpflege zu den bedeutenden Bauten am Ort. Bis 1838 war das Haus Doppelscheune und Stall in einem. Dann erfolgte der Einbau des Wohnraums. Wie Hafner sagt, wurde in den 1930er-Jahren das Gebäude um den Anbau auf der Westseite erweitert. «Das sah aus wie ein Dach mit Haus.» Auf der Gebäudelinie dieser Erweiterung steht mittlerweile ein kleiner Neubau, worin sich Werkstatt und Lager von Hafners Firma befinden. Der Umbau des Bauernhauses hat im Januar 2021 begonnen. Einziehen wollen Hafners mit ihren beiden kleinen Kindern bis Ende 2022. Fertigstellung soll im Frühling 2023 sein. Auf der Südseite des Hauses ist eine kleine Einliegerwohnung für Hafners Vater entstanden. Das Haus bietet neu eine 7,5-Zimmer-Wohnung. Dazu gibt es einen Ausstellungsraum für Öfen, worin es auch eine Showküche geben wird. Denn Hafners Vater wirtete bis zu seiner Pensionierung lange Jahre auf dem Restaurant Schäfli in Wängi und will in Zukunft Kochkurse geben.

Alles anzeigen

Zeitungen zur Gebäudehüllenisolation

Ein historisches Bild des Gebäudes. Bild: PD/kantonale Denkmalpflege

Der auf historische Baukultur spezialisierte Architekt Gabriel Müller aus Frauenfeld hat Hafners bei ihrem Projekt beraten. Mit den beteiligten Handwerkern arbeitet Remo Hafner schon seit Jahren freundschaftlich zusammen. Ziel des Umbaus ist es, möglichst viel historische Bausubstanz zu erhalten. Gleichwohl musste das Gebäude grossteils ausgehöhlt werden. Dabei wurde auch die originale Balkenlage wieder hergestellt. Zudem ist das ehemalige Bauernhaus, in dem sich einst ein Schweinestall befand, nun unterkellert. Für die Stabilität mussten die alten Mauern grossteils unterfangen werden. Beim Aushöhlen stiessen die Hafners zum Beispiel auf historische Ausgaben der «Thurgauer Zeitung», die als Isolation dienten. Und die Hinterlassenschaften der Schweine stiegen einem in die Nase, wenn man in die Tiefe grub.

Als Isolation genutzt im historischen Bau: Seiten aus der «Thurgauer Zeitung». Bild: Mathias Frei

Worauf Remo Hafner stolz ist: die Energiesituation des zukünftigen Eigenheims. Der Bau verfügt neu über den schweizweit einheitlichen Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) in der höchsten Stufe. Die Dämmung erfüllt also energetisch höchste Ansprüche. Isoliert wird nur mit natürlichen Materialien wie Kalk. Hafner sagt:

«So können die Wände atmen.»

In ihnen befinden sich vielerorts Wandheizungen, weil diese effizienter sind als Bodenheizungen. Geheizt wird einerseits mit einer Pelletheizung und einem Kachelofen mit Warmwasserspeicher, andererseits mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Der Strom kommt vom Dach, auf der Werkstatt ist das ganze Dach mit Fotovoltaik belegt, auf dem Haus produziert die dem Städtli abgewendete Seite Strom. Und wenn dann dereinst Batteriespeicher zu günstigeren Preisen zu kaufen sind, will sich Hafner einen kaufen. Dann wird die Liegenschaft dank der Speichermöglichkeit auch im Winter energieautark sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen