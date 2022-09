Bevölkerung äusserte sich zur Zukunft der Rhybadi Rodenbrunnen

Bau Über 40 Ideen und Überlegungen zur Weiterentwicklung der Rhybadi Rodenbrunnen in Diessenhofen Nachdem ein Vorprojekt erarbeitet und vorgestellt wurde, ist nun die Bevölkerung an der Reihe. Badibesucherinnen und -besucher haben dem Stadtrat mitgeteilt, was sie sich künftig von der Rhybadi Rodenbrunnen wünschen. Nun macht sich die neue Badikommission ans Konzept. 01.09.2022, 16.00 Uhr

Blick über die Rhybadi Rodenbrunnen, direkt am Rhein gelegen. Bild: Thomas Brack (Juli 2022)

Was wünschen sich die Besucherinnen und Besucher der Rhybadi Rodenbrunnen? Im Sommer hat der Stadtrat eine Umfrage durchgeführt. Über 40 Ideen und Überlegungen sind als Antwort zurückgekommen. Jedoch ist die Realisierung verschiedener Vorschläge mit erheblichen Kosten verbunden. Der Stadtrat hat daher beschlossen, eine ad hoc Badikommission zu gründen. Diese soll aus fünf Vertretern der Bevölkerung und zwei Stadtratsmitgliedern bestehen. Als Präsident agiert Stadtrat August Keller.

August Keller, Stadtrat Diessenhofen. Bild PD / Patrick Stoll

Die Aufgabe der Badikommission ist es, Prioritäten zu setzen. Also welche Massnahmen realisiert und in welcher Reihenfolge sie umgesetzt werden sollen. Die Kosten sollen dabei den Rahmen von 600’000 Franken nicht überschreiten. Das Konzept soll bis zur Februarsitzung 2023 des Stadtrates stehen. Allenfalls muss bei Bedarf an der Gemeindeversammlung im Mai 2023 ein Nachtragskreditantrag gestellt werden.

Wünsche ins Vorprojekt integrieren

Ein Vorprojekt zur Weiterentwicklung der Rhybadi Rodenbrunnen aus den 1940er-Jahren gibt es bereits. Dieses ist von der Bäderbaufirma Hunziker Betatech AG aus Winterthur erarbeitet worden und wurde der Bevölkerung an der letzten Gemeindeversammlung vom 13. Mai vorgestellt. Nun sollen die Wünsche der Badigäste miteinbezogen werden.

Diese lauten folgendermassen: Die Rhybadi soll den bestehenden Charakter beibehalten, das Garderobengebäude soll saniert und erneuert werden, das Nichtschwimmerbecken soll weiterhin bestehen, die Gäste wünschen sich einen Planschbereich für Kleinkinder mit Spielbereich, das Beachvolleyballfeld soll am derzeitigen Standort bleiben und der Gastrobereich als Treffpunkt bestehen bleiben. (red)

Hinweis: Badigäste und Interessierte aus Diessenhofen, die gerne in der Kommission mitwirken möchten, melden sich bei Markus Bär, Leiter Bau und Infrastruktur, unter m.baer@diessenhofen.ch oder via 052 646 42 29.