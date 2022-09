Rund 150 Fahrzeuge kamen zum Oldtimertreffen in Steckborn

Auto «Die Zahl der Klassiker-Liebhaber wächst»: Steckborn lockte zum zweiten Oldtimertreffen an den Untersee Der Verein Freunde des Bergrennens Steckborn hat das zweite Oldtimertreffen auf dem Areal des Seeschulhauses veranstaltet. Wie Präsident Claude Schönherr verriet, sind die Besitzer von rund 150 Oldtimern der Einladung gefolgt. Margrith Pfister-Kübler 26.09.2022, 16.30 Uhr

In Reih und Glied: die Oldtimer beim Treffen beim Seeschulhaus Steckborn. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Petrus muss ein Oldtimerfan sein.» Diesen Satz hörte man am Sonntagmorgen auf dem Platz vor dem Seeschulhaus Steckborn oft. Denn trotz regnerischer Prognose blieb das zweite Oldtimertreffen in Steckborn vom Regen verschont. Die Stadt am Untersee ist bekannt für das Memorial-Bergrennen, das am 23. und 24. September 2023 nach vier Jahren Pause wieder durchgeführt werden soll.