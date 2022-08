Grossmutter und Enkelin zeigen Kunst im Wöschhüsli Oberneunforn

Ausstellung Fast 70 Jahre Altersunterschied: Enkelin und Grossmutter zeigen ihre Kunst gemeinsam im Wöschhüsli Obernneunforn Das ist etwas Besonderes: Zwei Kunstschaffende aus zwei unterschiedlichen Generationen bestreiten ihre erste Werkschau. Die Ausstellung von Grossmutter Annemarie Häusler-Wegmann und Enkelin Sina Müller feiert diesen Freitag im Wöschhüsli in Oberneunforn Vernissage. Theres Schurter 09.08.2022, 16.30 Uhr

Grossmutter und Enkelin stellen gemeinsam aus: Annemarie Häusler-Wegmann mit Sina Müller. Bild: PD

Fast 70 Jahre trennen die beiden Künstlerinnen, die ab diesem Freitag gemeinsam im Wöschhüsli ausstellen. Annemarie Häusler-Wegmann (Jahrgang 1933) und Sina Müller (2004) verbindet aber nicht nur die Familie, sondern auch ihre Leidenschaft und die Begabung, die ihnen in die Wiege gelegt wurde. Beide sind aufgeregt und gespannt, was sie erwartet, ist es doch die erste grosse Präsentation ihrer Werke. Grosi Annemaries Wunsch, gemeinsam mit ihrer Enkeltochter Sina Bilder auszustellen, geht somit in Erfüllung. Die rüstige 89-Jährige wünscht sich:

«Hoffentlich darf ich die Entwicklung meiner Enkelin Sina noch lange miterleben.»

Häusler-Wegmann ist auf einem Bauernhof in Marthalen mit zehn Geschwistern aufgewachsen. Schon in ihrer Kindheit liebte sie das Zeichnen und Malen. Ihre gleichaltrige Cousine war die Tochter des bekannten Kunstmalers Karl Wegmann. Er inspirierte und ermunterte Annemarie, ihrer Leidenschaft nachzugeben. «Vor allem die mit Kohle gemalten Pferdeköpfe, man hatte ja kein Geld für Malstifte, liessen auch meinen Onkel staunen», freut sie sich heute noch. In jener Zeit waren die Arbeiten auf Hof und Feld jedoch wichtiger. Die damaligen Verhältnisse liessen kaum Zeit für «Nicht-Überlebensnotwendiges».

Mutter von sechs Kindern

1956 heiratete sie und zog ins zürcherische Altikon. In den folgenden Jahren war sie mit der Erziehung ihrer sechs Kinder beschäftigt. Sie nützte die seltenen stillen Momente zum Verzieren von alten Schränken mit Bauernmalerei. Mit 60 Jahren besuchte sie zum ersten Mal einen Malkurs.

«Ich erinnere mich noch genau: Wir mussten einen Apfel von allen Seiten zeichnen, und die anderen Teilnehmerinnen fragten mich, wo ich das gelernt hätte.»

Von da an waren ihr die Dienstagnachmittage heilig, und sie genoss die freie Zeit voll Freude und Entspannung beim Malen und Zeichnen mit Gleichgesinnten. Erst im Malkurs entdeckte sie die Sichtweise der Perspektiven und lernte verschiedene Techniken kennen. Besonders gefiel ihr das Zeichnen draussen in der Natur. «Ich bevorzuge Acryl auf Leinwand, um Tiere, Aquarell um Landschaften zu malen.» So sind in einem Vierteljahrhundert viele Bilder entstanden.

Im dritten Jahr an der PMS in Kreuzlingen

Im Gegensatz zu ihrer Grossmutter durfte die Enkelin ihrer Leidenschaft schon früh nachgehen. Sina Müller ist in Salenstein aufgewachsen und lebt immer noch dort. Auch sie liebte schon als Kind das Zeichnen und Malen. Von den Besuchen beim Grosi brachte sie jedes Mal kleine Kunstwerke mit nach Hause. Aktuell besucht sie das dritte Jahr der Kunstklasse der pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen. Freitags und samstags geht sie an die Schule für Kunst und Gestaltung in St.Gallen. Langsam entwickelt sie ihren eigenen Stil.

Die spezielle Verbindung zum Grosi findet in dieser gemeinsamen Ausstellung ihren Höhepunkt. Das Wöschhüsli mit seinem speziellen Ambiente ist der ideale Ort dafür, die generationenübergreifenden Kunstwerke auszustellen und die beiden freuen sich riesig über viele Besucherinnen und Besucher.

Vernissage: Freitag, 12. August 2022, 18 Uhr. Ausstellung bis 28. August. Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr.

www.neunfornkultur.ch