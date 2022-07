6500 Gäste am Diessenhofer Rheinfest der Pontoniere

Kultur und Kulinarik Die Aussicht auf Europas schönste Flusslandschaft ist inbegriffen: 6500 Gästen kamen Samstag und Sonntag nach Diessenhofen ans Rheinfest Zwei Tage Fest direkt am Rhein: Das hatten die Diessenhofer Pontoniere Samstag und Sonntag organisiert. 140 Helferinnen und Helfer standen im Einsatz. Die Gäste hatten ordentlich Hunger und Durst. Für die Felchenfilet im Bierteig nach Pontonierart gingen 650 Kilo Schweizer Fisch weg. Getrunken wurden 4700 Liter Bier und 1200 Flaschen Wein. Ernst Hunkeler Jetzt kommentieren 17.07.2022, 17.25 Uhr

Das Festgelände ist direkt am Rhein gelegen. Bild: Michel Canonica

Endlich wieder ein Rheinfest. Covid-19-bedingt mussten die Diessenhofer Pontoniere in den vergangenen beiden Jahren ihr beliebtes Rheinfest ausfallen lassen. Und das scheint bei unzähligen Fans des Mega-Anlasses solche Entzugserscheinungen bewirkt zu haben, dass der Anlass übers Wochenende förmlich überrannt wurde. Andreas Arni, Chef des Rheinfests, sagt denn auch:

Andreas Arni, Chef Rheinfest. Bild: Ernst Hunkeler

«Unter den Gästen sind viele Einheimische, aber auch zahlreiche Heimweh-Diessenhofer aus der ganzen Ostschweiz, die sich so einmal im Jahr wieder treffen.»

Die Diessenhofer Pontoniere definieren ihren Jahresanlass als «grösste Open-Air-Party der Region», womit sie zweifellos recht haben, denn übers Wochenende beschallten nicht weniger als fünf Live-Bands und zwei DJs auf drei Bühnen das Publikum mit Musik fast aller Stilrichtungen: Am Samstagabend stand die Coverband Allgäuwild auf der Hauptbühne – die übrigens wieder als aufwendige Konstruktion in den Rhein hinaus gebaut war – und sorgte von halb neun bis zwei Uhr in der Früh für Bombenstimmung.

Soft-Ice am Am Diessenhofer Rheinfest. Bild: Michel Canonica

Die Pausen füllte DJ Letz Fetz mit einem breitgefächerten Angebot an Partymusik. Auf der Schlagerinsel und damit in überlagerungsfreier Distanz von der Hauptbühne brachte parallel dazu das Duo Nikados Schlager, Rock und Pop zu Gehör. Weitere Protagonisten in der Nacht auf Sonntag und am zweiten Festtag: Sandro Hofmann, die See-Dur-Musikanten, die Seerugge-Feger sowie DJ Mr. Numa.

Viel Volk kam ans Rheinufer. Bild: Michel Canonica

Leute kommen von weither für Felchenfilet im Bierteig

Stadtpräsident Markus Birk an der Fritteuse. Bild: Ernst Hunkeler

Nebst Köstlichkeiten für die Ohren gab’s für die Gäste aus der ganzen Ostschweiz, die mit fortschreitendem Samstagabend das Festgelände fluteten, selbstverständlich auch welche für Gaumen und Magen: Nebst erlesenen Weinen aus der Region standen die berühmten Fischspezialitäten auf dem Programm, derentwegen wohl der eine oder andere Gourmet den Weg zum Fest unter die Füsse genommen hatte: Felchenfilet im Bierteig nach Pontonierart.

In der Fischküche war traditionell auch Stadtpräsident Markus Birk zugange, der es sich trotz bandagierten Arms nicht nehmen liess, an der Fritteuse zu hantieren. Seine Begeisterung brachte er mit folgenden Worten zum Ausdruck:

«Das Wetter ist uns absolut wohlgesonnen: Es ist nicht so heiss wie in den vergangenen Tagen, doch am Abend noch warm genug, um draussen zu sitzen.»

Ein Gläsli Wein darf schon sein. Bild: Michel Canonica

Auch um 21 Uhr nimmt Gästestrom nicht ab

Anstossen mit einem Shot. Bild: Michel Canonica

Und dieses Draussensitzen spielt sich am Diessenhofer Fest bekannterweise auf einem der schönsten Festplätze weit und breit ab: direkt am Rhein und ganz nach Belieben im Schatten eines alten Baumbestandes oder an den besonnten Ufertischen. Allerorten, auch auf der Schlagerinsel und im Fischzelt, das dieses Jahr erstmals im Gries-Areal stand, waren freie Sitzplätze am Samstagabend schon um 21 Uhr Mangelware – und immer noch strömten Besucher in Scharen herbei. Bestens bedient wurde die Gästeschar übrigens wie gewohnt von einer Serviercrew, die aus Vorarlberg angereist war. Mit dabei Nico, der meinte:

«An diesem Fest habe ich nun wirklich den Plausch.»

Nebst den unermüdlichen Bedienungsdamen und -herren, welche die 3200 Sitzplätze auf dem weitläufigen Areal betreuten, waren an dem Fest weit mehr Leute beteiligt, als der Verein Mitglieder hat: 70 Aktive und 20 Jungpontoniere bilden gleichsam die Säulen für das Fest, doch insgesamt sind 140 Helfer an Aufbau, Abwicklung und Abbau beteiligt. Und wenn wir schon mit Zahlen hantieren: Die rund 6500 Besucher konsumierten insgesamt etwa 4700 Liter Bier, 1200 Flaschen Wein, 10'000 Flaschen Mineralwasser und 650 Kilogramm Fisch – letzterer samt und sonders aus Schweizer Gewässern. Und sogar für die kleinsten Gäste hatten die Pontoniere gesorgt: In einer Baumulde etwas abseits hatten sie einen Sandhaufen positioniert.

