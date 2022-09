Archäologen haben Verteidiungsgraben der Römer gefunden

Archäologie «Keine Schlachtspuren gefunden»: Ausgrabungen in Stein am Rhein bringen Verteidigungsgraben der Römer zu Tage Vor rund 1700 Jahren haben die Römer in Stein am Rhein um ihr Militärlager nicht nur einen, sondern gleich zwei Verteidigungsgräben erstellt. Die Schaffhauser Kantonsarchäologin Katharina Schäppi erzählt vom beeindruckenden Fund. Besichtigen kann man das Bauwerk allerdings nicht, es entstehen an dieser Stelle Mehrfamilienhäuser. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 28.09.2022, 11.30 Uhr

Auf diesem Foto ist die Lage des Kastells und seiner Verteidigungsgräben skizziert. Bild: Kantonsarchäologie Schaffhausen

Dort leben, wo einst ein römisches Militärlager war. Das geht für die Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser in Stein am Rhein bald in Erfüllung. Denn beim Ausheben der Baugrube gab es eine Überraschung: Die Schaffhauser Kantonsarchäologie hat einen zweiten Graben entdeckt, der vor rund 1700 Jahren als Hindernis im Fall eines Ansturms auf das römische Kastell diente.

Besonders bedeutend ist dieser Fund, weil der Graben gewaltige Dimensionen aufweist – 16 Meter Breite und fünf Meter Tiefe – und damit in seinen Ausmassen andere bekannte Verteidigungsgräben wie etwa jenen in Arbon übertrifft.

Der Fund eines zweiten Verteidigungsgrabens bedeutet, dass dem römischen Kastell in Stein am Rhein eine gewisse Wichtigkeit zugemessen wurde, erklärt die Schaffhauser Kantonsarchäologin Katharina Schäppi.

«Je mehr Befestigungen ein Kastell brauchte, desto wichtiger war es für die Römer.»

Sie geht davon aus, dass die Lage des Kastells und seiner zwei Gräben mit der Engstelle des Rheins zu tun hat. «Im dritten Jahrhundert kriselte das römische Reich, das einst bis nach England reichte. Die Römer mussten sich zurückziehen.»

Die Archäologen untersuchen den Graben und dokumentieren ihre Erkenntnisse. Bild: Kantonsarchäologie Schaffhausen

Vom Innenleben des römischen Kastells

In einem Kastell wie jenem in Stein am Rhein war einst ein Heer an römischen Soldaten stationiert. Der neu entdeckte Graben sicherte die Ostseite, die wie die Südseite flach und damit sehr leicht angreifbar war. Schäppi ist aber sicher: «Der Graben lief wahrscheinlich mit einem anderen Graben zusammen, der rund um das Kastell führte.» Mit Gewissheit kann die Archäologin dazu aber nicht Auskunft geben, denn:

«Man kann selten das Umfeld einer archäologischen Fundstelle gesamthaft untersuchen.»

Details darüber, wie die Römer im Kastell gelebt haben oder wie ihre Wohnsituation aussah, sind kaum bekannt. Von bereits gemachten Untersuchungen anderer Kastelle weiss man, dass oftmals Stallungen, Schlafräume, Werkstätten und Häuser für die stationierte Truppe in den Kastellmauern untergebracht waren. «Der Aufbau eines Kastells gleicht im Entfernten dem einer Burg», sagt sie. Frauen und Kinder haben wahrscheinlich auch vor Ort gelebt, ob im Kastell oder drumherum, kann allerdings nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Keine Schlachtspuren gefunden

Die Römer gelangten via eine Brücke über den tiefen Graben. Was für eine Brücke es genau war, kann die Kantonsarchäologin allerdings nicht sagen. «Es war sicher eine Holzbrücke. Aber ob es eine mobile Brücke war oder sie im Fall eines Angriffs zerstört wurde, konnten wir nicht feststellen.» Spuren der Zerstörung, die auf eine Schlacht hindeuten, haben die Archäologen nicht gefunden.

«Wir wissen daher nicht, ob das Kastell jemals angegriffen wurde.»

Wie Schäppi aus ihrer 25-jährigen Berufserfahrung weiss, waren die Römer sehr organisiert. «Sie wussten, wo ein Kastell errichtet werden musste, um ihr Reich zu schützen.» Die Lokalitäten der Kastelle sind inzwischen bekannt, man gehe nicht davon aus, irgendwo noch auf ein unbekanntes Bauwerk zu stossen.

Mit dem Bagger haben die Archäologen einen Schnitt durch den Graben gemacht, zu Untersuchungszwecken. Bild: Kantonsarchäologie Schaffhausen

Wie sie erklärt, wurde ein Grossteil der Ausgrabung in Stein am Rhein mit einem Bagger gemacht und nur wenig von Hand. Sechs Personen waren an den Arbeiten beteiligt. Auch Hansjörg Brem, Kantonsarchäologe des Kantons Thurgau, habe die Grabung besucht. «Wir haben uns ausgetauscht, und ich habe Unterlagen zum Kastellgraben von Arbon als Vergleichsbeispiel erhalten», sagt Schäppi.

Für sie und ihre Kollegen der Kantonsarchäologie geht es nun darum, die Nacharbeit im Büro in Angriff zu nehmen. Es geht darum, Pläne zu überarbeiten, Fundstücke einzuordnen, Fotos abzulegen und Beschreibungen zu digitalisieren. Zu einem späteren Zeitpunkt werde aus den zusammengetragenen Informationen ein Fachartikel entstehen.

Währenddessen entstehen die geplanten Mehrfamilienhäuser. Der Bau auf dem ehemaligen römischen Kastellgraben sei unbedenklich, sagt Schäppi. «Der Graben ist schon lange zugeschüttet, und zuvor stand an diesem Ort bereits jahrelang ein Haus.»

Der Verteidigungsgraben zeichnet sich als dunkler Streifen in der Erde ab. Bild: Kantonsarchäologie Schaffhausen

