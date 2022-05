Hüttlingen: Gemeindeversammlung mit Abstimmung über Baureglement

Abstimmung Gemeindeversammlung Hüttlingen: Baureglement, Bänkli und Bier Die Gemeinde Hüttlingen behandelte an der Gemeindeversammlung vom Dienstag mehrere Geschäfte. Dabei gab es einige kritische Voten. Samuel Koch 26.05.2022, 16.15 Uhr

Dank und ein Harass Bier für Florian Ibig von Gemeinderätin Brigitte Hascher und Gemeindepräsident Peter Maag. Bild: Samuel Koch

Nach vier abgesagten Versammlungen in Folge hat die Gemeinde Hüttlingen am Dienstagabend wieder einmal zu einer echten Gemeindeversammlung eingeladen. 68 Stimmberechtigte trafen sich in der Mehrzweckhalle, um nebst der Jahresrechnung 2021 über weitere traktandierte Geschäfte abzustimmen. Gemeindepräsident Peter Maag führte souverän und nüchtern durch die rund anderthalb Stunden dauernde Versammlung. Einen Nachtragskredit für die Sanierung von Entwässerung und Beleuchtung der Bahnhofstrasse Mettendorf, über dessen Details Vizegemeindepräsident Thomas Brändle informierte, fand grossmehrheitlichen Sukkurs.