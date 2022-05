In Wagenhausen soll es ein neues Parkierungsreglement geben

Abstimmung Dauerparkierern geht's an den Kragen: Stimmvolk befindet über ein neues Parkierungsreglement für Wagenhausen Sieben Jahre nach dem ersten Versuch ist es wieder so weit: Die Wagenhauserinnen und Wagenhauser stimmen am 9. Juni über ein neues Parkierungsreglement statt. Es kommt, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, ohne Parkuhren daher. Gemeindepräsident Roland Tuchschmid hofft, damit eine pragmatische Lösung für das Parkplatzproblem gefunden zu haben. Janine Bollhalder 27.05.2022, 04.50 Uhr

Parkierte Autos bei der Trotte Wagenhausen. Bild: Donato Caspari

Es ist ein Thema, das bereits für viel Gesprächsstoff sorgte: die Parkplätze in Wagenhausen. Am 9. Juni stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über ein neues Parkierungsreglement ab. Es zielt darauf ab, dass die Parkfelder auf öffentlichen Plätzen wie unter anderem der Propstei und der Trotte den Besuchern zur Verfügung stehen und nicht anderweitig dauerbelegt werden. Ausserdem sollen die Anwohner den vorhandenen privaten Parkraum bei Liegenschaften nutzen und öffentliche Parkfelder in Wohnquartieren den Besuchern zur Verfügung stehen.