Analyse Die SVP wird das Majorz-Trauma nicht los - die Analyse zum zweiten Wahlgang der St.Galler Regierungsratswahl Die Niederlage im zweiten Wahlgang der St.Galler Regierungsratswahl ist für die SVP bitter. Die Partei muss sich nun grundsätzliche Fragen stellen. Jürg Ackermann 19.04.2020, 15.02 Uhr

Beat Tinner (FDP) (l.) und Laura Bucher (SP) ziehen in die St.Galler Regierung ein. SVP-Vertreter Michael Götte (Mitte) schafft die Wahl nicht. Bild: Ralph Ribi

Und wieder scheitert die SVP. Dem Trauma, bei St. Galler Majorzwahlen stets zu verlieren, hat sie heute ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Die Niederlage ist bitter für Michael Götte, der nach 2012 zum zweiten Mal in einem Regierungsratsrennen scheiterte. Er durfte sich nach dem guten Ergebnis im ersten Wahlgang berechtigte Hoffnungen machen.

Sie ist jedoch vor allem auch bitter für die SVP selber. Die Wahl von Stefan Kölliker in den Regierungsrat bleibt damit für die grösste Partei das einzige positive Ergebnis bei Majorzwahlen in der politischen Geschichte des Kantons – nach zahlreichen krachenden Niederlagen bei Ständerats- und Regierungsratswahlen.

Jürg Ackermann, stellvertretender Chefredaktor St.Galler Tagblatt

Regierungsratswahlen sind stets auch Persönlichkeitswahlen. Dennoch ist es für das politische Funktionieren des Kantons und dem Zusammenspiel zwischen Parlament und Exekutive gerade in diesen herausfordernden Zeiten keine gute Nachricht, wenn die mit Abstand stärkste Partei in der Regierung weiter nicht angemessen eingebunden ist.

Die SVP muss sich nach dieser Niederlage jedoch auch grundsätzliche Fragen stellen: Wenn sie es selbst mit einem gemässigten Kandidaten wie Michael Götte nicht schafft, dessen Leistungsausweis anerkannt war und der als Fraktionspräsident bewiesen hat, dass er lösungs- und kompromissorientiert politisieren kann - mit wem dann?

Denn auch heute zeigte sich: Die SVP kann sich im Kanton St. Gallen auf ihre bürgerlichen Partner CVP und FDP bei Majorzwahlen nicht verlassen. Nur so ist zu erklären, dass eine SP-Kandidatin im bürgerlich dominierten Kanton mehr Stimmen holt als ein SVP-Kandidat. Dieses Fiasko muss sich die Partei zumindest zu Teilen selber zuschreiben. Die SVP, die es im Kanton St. Gallen innerhalb von nur 15 Jahren von null zur stärksten politischen Kraft schaffte, hat mit ihrem ruppigen Stil bei ihrem Aufstieg viele verärgert, gerade auch ihre bürgerlichen Partner. Das hallt offensichtlich bis heute nach: In keinem Deutschschweizer Kanton hat sie einen so hohen Wähleranteil und so wenige Vertreter in der Regierung wie hier.

Es war aber nicht nur die Schwäche der SVP bei Majorzwahlen, die das äusserst spannende Regierungsratsrennen entschied, sondern auch die Stärke und der politische Leistungsausweis von Beat Tinner und Laura Bucher. Zum einen profitierte die SP-Kandidatin vom Frauenbonus und vom berechtigten Anspruch von links-grün, zwei Vertreter in der Regierung zu stellen. Eine siebenköpfige Regierung mit nur einer Frau ist im Jahr 2020 ziemlich aus der Zeit gefallen. Und ihre Wahl hat auch Signal-Wirkung für die Gleichstellung: Noch nie politisierte eine Mutter von zwei kleinen Kindern im wichtigsten Exekutivgremium des Kantons.

Tinner, der über ein sehr ähnliches politische Profil wie Götte verfügt, hat nicht nur im südlichen Teil des Kantons, der ohne Vertreter in der Regierung dazustehen drohte, gepunktet. Auch in städtischen Gebieten wie Gossau, Wil und vor allem St. Gallen legte der Fraktionschef der FDP gegenüber dem 1. Wahlgang am meisten Stimmen zu, obwohl seine Partei gemessen am Wähleranteil in der Regierung übervertreten bleibt. Tinner profitierte hier wohl auch von der speziellen Konstellation im zweiten Wahlgang – und holte sowohl aus dem links-grünen Lager, die unbedingt Laura Bucher wollten und als auch von vielen SVP-Wählern, die in erster Linie für Götte stimmten, viele «Zweitstimmen», die am Schluss mit den Ausschlag gaben.