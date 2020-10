Interview Regierungspräsident Walter Schönholzer : «Die Gemeinden haben die Zeichen der Zeit erkannt» Der Thurgauer Innenminister befürwortet die Initiative des Verbands der Thurgauer Gemeinden zur Schaffung eines Leitfadens für Gemeindefusionen. Christian Kamm 08.10.2020, 05.00 Uhr

Walter Schönholzer, Thurgauer Regierungspräsident und Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft. Reto Martin

Begrüsst der Kanton die Schaffung eines Leitfadens für Gemeindefusionen?

Walter Schönholzer: Ja, ich begrüsse dieses proaktive Handeln des Gemeindeverbands. Es ist wichtig, dass sich der VTG diesem Thema annimmt. Unter anderem verändert gerade die Digitalisierung die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft an die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung. Aber auch die Raumplanung oder das Sozial- und Gesundheitswesen werden immer komplexer und verlangen nach gemeindeübergreifender Zusammenarbeit. Gerade kleinere Gemeinden – aber nicht nur – stehen da im Fokus und kommen vermehrt an ihr Limit. Eine Diskussion innerhalb des VTG über einen solchen Leitfaden kann da nur dienlich sein.

Inwiefern ist der Kanton bereit, sich an der Ausarbeitung eines solchen Leitfadens zu beteiligen?

Das ist ganz grundsätzlich eine Sache der Gemeinden. Der Kanton achtet auch hier die Gemeindeautonomie. Der Generalsekretär meines Departements, Andreas Keller, wird in der Arbeitsgruppe jedoch aktiv mitwirken. Dank seiner langjährigen Erfahrung als Generalsekretär hat er profunde Kenntnisse rund um die Thurgauer Gemeinden, welche er gerne in dieses Projekt einbringen wird.

Seit 20 Jahren hat im Thurgau keine Gemeindefusion mehr stattgefunden. Freiwillig geht es offenbar nicht. Muss man Druck aufsetzen?

Die 80 Thurgauer Gemeinden geniessen eine in der Verfassung verankerte Bestandesgarantie. Da macht «Druck aufsetzen» gar keinen Sinn und ist auch nicht nötig. Erfolgreiche Fusionen wachsen von unten nach oben und müssen von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gewollt und akzeptiert sein. Das jetzt vom VTG lancierte Projekt «Leitfaden Gemeindefusionen» zeigt ja gerade, dass die Gemeinden auch ohne externen Druck die Zeichen der Zeit erkannt haben.

Wer fusioniert, will etwas davon haben. Wo bleiben die positiven Anreize für Gemeindefusionen?

Diese Anreize sollten möglichst vielseitig sein und gehen weit über das Finanzielle hinaus. Das Geld ist auch nicht das Problem, denn sämtliche Thurgauer Gemeinden stehen finanziell sehr gut da. Der Kanton hat im Übrigen schon heute die Möglichkeit, Gemeindefusionen finanziell zu unterstützen. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass in diesem Leitfaden intensiv über alle Vor- und Nachteile diskutiert wird. Ich bin ziemlich sicher, dass es in den nächsten 20 Jahren wieder Gemeindefusionen im Kanton Thurgau geben wird.