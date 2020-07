Coronakrise: St.Galler Regierung soll auf Lohn verzichten — Das fordert die SVP Die St.Galler Regierung und das Kantonsparlament sollen mit gutem Beispiel vorangehen und einen Solidaritätsbeitrag für jene Personen leisten, die von der Coronapandemie besonders hart betroffen sind. Das fordert die SVP-Fraktion. Eine solche Zwangsabgabe sei willkürlich, hält die Regierung dagegen. Regula Weik 21.07.2020, 18.59 Uhr

Wegen Corona diesen Frühling gezügelt: Die Olmahalle wird für die Sitzungen des Kantonsparlaments beflaggt. Benjamin Manser

Am liebsten wäre der SVP-Fraktion gewesen, ihr Anliegen wäre subito umgesetzt worden. Sie machte denn auch einen konkreten Vorschlag: Das Parlament soll zugunsten der Coronahärtefälle auf sein Taggeld verzichten, das ihm für die Aufräumsession im Frühling zusteht. Und die Regierungsmitglieder, die Kantonsrichter sowie andere hohe Verwaltungsangestellte sollen 20 Prozent eines Monatslohns beisteuern.

Der Vorschlag der SVP stiess in der Maisession im Parlament auf wenig Gegenliebe. Von billiger Effekthascherei war die Rede – und davon, dass die Fraktion gerne freiwillig auf das Sitzungsgeld verzichten dürfe. So wie es CVP und Grünliberale bereits beschlossen hatten; ihre Kantonsrätinnen und Kantonsräte verzichteten auf die Entschädigungen für die Maisession und stockten so die Soforthilfe um 11000 Franken auf. Weitere Parlamentsmitglieder folgten ihrem Beispiel. Von einer Dringlichkeit des SVP-Anliegens wollte das Parlament denn auch nichts wissen.

«Eine Zwangsabgabe ist willkürlich»

So kommt es, dass die Regierung nicht sofort Stellung nehmen musste. Doch nun liegt ihre Antwort auf dem Tisch. Sie lehnt das Ansinnen ab und hält dazu fest:

«Ein Solidaritätsbeitrag, wie ihn die SVP verlangt, mag eine symbolische Geste sein. Eine solche muss indes auf freiwilliger Basis verfolgen und darf nicht für bestimmte Personen und Personengruppen staatlich verordnet werden.»

Eine solche Zwangsabgabe lasse sich sachlich nicht begründen und sei «willkürlich», begründet die Regierung ihre Ablehnung und erklärt:

«Die Umsetzung des Anliegens würde elementare rechtsstaatliche Grundsätze wie das Willkürverbot, das Gleichbehandlungsgebot oder das Verhältnismässigkeitsgebot verletzen.»