Gute Nachricht für 1.-August-Fans: Dank des Regens gibt es in der Ostschweiz kein Feuerverbot

Der Regen am Wochenende hat die Lage in der Ostschweiz in Bezug auf die Brandsituation entspannt. Die Kantone sprechen deshalb kein Feuerverbot aus. Ein Wasserentnahmeverbot ist ebenfalls nicht nötig.