Referendum gegen Spitalschliessung «Das Parlament kann nicht einfach Volksentscheide aushebeln» – Nun sammeln SP, Gewerkschaften und regionale Gruppierungen Unterschriften, um das Spital Wattwil zu retten Der Kanton St.Gallen schliesst vier Landspitäler. So haben es Regierung und Kantonsparlament beschlossen. Nun regt sich Widerstand: Es gehe nicht an, dass Volksentscheide missachtet würden. Und: Dem Toggenburg drohe eine akute Unterversorgung. Das Spital Wattwil müsse deshalb erhalten bleiben. Regula Weik 22.12.2020, 17.00 Uhr

«Dürfen wir klare Volksentscheide einfach aushebeln?» So fragte der Toggenburger Martin Sailer am letzten Tag der Novembersession des St.Galler Kantonsparlaments. Er gab die Antwort gleich selber:

«Wenn wir das tun, dann nehmen wir uns zu ernst.»

Sailer war nicht der einzige, dem es unwohl beim Gedanken war, dass das Volk komplett aussen vor bleibt – bei einem derart wichtigen Entscheid. Gerade eben hatte das Kantonsparlament beschlossen, die Landspitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil zu schliessen. Für Sailer und seine SP-Fraktionskolleginnen und -kollegen war klar: Das Volk muss sich nochmals äussern können.

Es blieb nicht bei der Ankündigung. Seit Dienstag ist klar: SP, Juso und Gewerkschaften sammeln in den nächsten Wochen im ganzen Kanton Unterschriften gegen die Schliessung des Spitals Wattwils. SP-Parteipräsident Max Lemmenmeier sagt:

«Im Toggenburg droht eine akute Unterversorgung. Darum ist dieses Referendum gegen die Schliessung des Spitals Wattwil schlicht und einfach eine Notwendigkeit.»

Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Präsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbundes, ergänzt:

«Zudem werden mit der Schliessung des Spitals Wattwil unnötig wichtige Arbeitsplätze vernichtet.»

Kampf für Wattwil – und Altstätten?

Das Toggenburg hatte sich von Beginn weg vehement und lautstark gegen die Schliessung des Spitals gewehrt. Der Protest gegen die Politik von Regierung und Kantonsparlament hält bis heute an - aber er ist deutlich leiser geworden. Das Tal ist in der Spitalfrage gespalten. Dies hatte auch die Debatte im Kantonsparlament gezeigt. Längst nicht alle Kantonsräte aus dem Toggenburg hatten sich hinter ihr Landspital gestellt.

Das entging den engagierten Kämpfern für das Landspital nicht. So stellte SP-Kantonsrat Sailer fest:

«Es ist uns nicht gelungen, das Tal in der Spitalfrage zu einen. Ich weiss auch nicht weshalb.»

Und das, obwohl sich mehrere Gruppierungen - Förderverein Regionalspital Toggenburg Wattwil, Bürgerforum pro Regionalspital Wattwil und Initiativkomitee «Medizinische Grundversorgung auch für die Landbevölkerung» - für eine gute Gesundheitsversorgung im Tal stark machen. Bis heute. Sie unterstützen denn auch alle das Referendum von SP und Gewerkschaften.

Das erklärt auch, weshalb die SP für die Rettung des Spitals Wattwil kämpft, nicht aber für jene des Spitals Altstätten. Präsident Lemmenmeier sagt:

«Im Rheintal ist zu wenig spürbar, dass die Bevölkerung am Spital hängt.»

Es gebe dort keinen grossen Rückhalt in der Region und der Bevölkerung. Und das, obwohl die Ausgangslage dieselbe ist: 2014 hatten die St.Galler Stimmberechtigten an der Urne überaus deutlich Millionen für den Ausbau und die Erneuerung beider Spitäler genehmigt. Doch anders als im Toggenburg hat sich im Rheintal keine starke lokale Bewegung gegen die Spitalschliessung formiert.

«Es braucht keinen Schnellschuss»

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil.

«Volksentscheide müssen aus staatspolitischen Gründen durch das Volk geändert werden - und nur durch das Volk», fasst der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner die Haltung des Gemeinderats zusammen.

«Das Volk hat dem Spitalausbau deutlich zugestimmt – und damit selbstredend auch zu seinem Betrieb.»

Es baue ja auch niemand ein neues Schulhaus, um es danach nicht zu nutzen. Gunzenreiner - er präsidiert auch den Förderverein - und der Gemeinderat Wattwil unterstützen denn auch das Spitalreferendum.

In den vier Gemeinden, die ihr Spital verlieren, sollen Gesundheits- und Notfallzentren realisiert werden. Für Wattwil sind die Pläne recht weit fortgeschritten. Das private Pflegeunternehmen Solviva ist interessiert, im Toggenburg ein Zentrum für hochspezialisierte Langzeitpflege zu realisieren. Bereits länger bekannt ist, dass die etablierte Alkoholkurzzeittherapie weitergeführt wird. Und auch die Psychiatrie St.Gallen Nord kann sich einen Umzug des psychiatrischen Ambulatoriums an den heutigen Spitalstandort vorstellen.

«Der Gemeinderat werde das Konzept seriös prüfen», hält Gunzenreiner fest. Doch derzeit seien noch zu viele Fragen offen. Sicher sei:

«Es braucht keinen Schnellschuss, sondern eine nachhaltige Lösung.»

Auch das Versprechen, es werde keine Konkurrenz zu den bestehenden Pflegeangeboten geben, setze eine vertiefte Prüfung voraus. «Es wäre geradezu eine Ironie, wenn sich der Kanton durch die Spitalschliessung seiner Überkapazitäten entledigt, zugleich aber in der Pflege solche schafft», so der Gemeindepräsident.

Was würde ein Ja an der Urne bedeuten?

Dem Komitee gehören darüber hinaus auch Vertreter der Toggenburger Wirtschaft sowie die beiden Wattwiler Ärzte Laurenz Gossweiler und Daniel Güntert an. Sie sagen:

«Wir brauchen das Spital Wattwil mit einer bedarfsgerechten Anzahl Akutbetten, um die Grundversorgung im Toggenburg gewährleisten zu können.»

Max Lemmenmeier, Präsident der St.Galler SP.

Das Spital Wattwil solle «mit einer angepassten Anzahl Betten» bestehen bleiben, sagt auch SP-Präsident Lemmenmeier. Allerdings: Kommt das Referendum zu Stande und ist es an der Urne erfolgreich, so heisst dies zunächst lediglich, dass die 2014 beschlossenen Bauvorhaben fertig realisiert werden müssen. Der Entscheid des Kantonsparlaments, im Toggenburg kein Spital mehr zu betreiben, ist damit nicht aufgehoben. Die Spitalstandorte legt nämlich das Parlament abschliessend fest; dagegen kann kein Referendum ergriffen werden. Das weiss auch Lemmenmeier. Darauf angesprochen antwortet er: Wenn das Volk hinter dem Referendum stehe, so sei das eine ganz klare Aussage, dass es in Wattwil ein Spital haben wolle.

«Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Kantonsparlament und Regierung dann nicht ein zweites Mal über den Volkswillen hinwegsetzen werden.»

Mailversand statt Strassenaktionen

Die Parlamentsdebatte zeigte es: Die Solidarität unter den Regionen spielt nur bescheiden. Einen Rorschacher, eine Stadtsanktgallerin, einen Joner oder eine Grabserin für das Toggenburger Anliegen zu überzeugen, wird nicht einfach sein. Hinzu kommt, dass Corona die Unterschriftensammlung erschwert. Statt auf Strassenaktionen wird nun auf Brief- und Mailversand gesetzt. Das Komitee hat bis 1. Februar Zeit, die notwendigen 4000 Unterschriften zusammen zu tragen. Lemmenmeier ist zuversichtlich:

«Wir sind breit abgestützt.»

Kommt das Referendum der SP und ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu Stande, dürften die St.Galler Stimmberechtigten noch nächstes Jahr an die Urne gerufen werden.