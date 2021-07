Medienförderung: Mitte-Politiker widersprechen Benedikt Würth

Referendum gegen Medienförderung «Dass der Staat den Medien dreinreden will, glaube ich überhaupt nicht»: Ostschweizer Mitte-Parlamentarier widersprechen Benedikt Würth Der St.Galler Ständerat Benedikt Würth bekämpft das Hilfspaket zugunsten der Medien. Gegen seine Haltung gibt es Widerspruch aus der eigenen Partei. Adrian Vögele 14.07.2021, 18.57 Uhr

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat, ist mit der Kritik von Parteikollege Benedikt Würth am Medienpaket nicht einverstanden. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Das Referendum gegen das Medienförderungspaket ist noch nicht zustande gekommen. Aber schon jetzt zeichnet sich ein harter Abstimmungskampf ab - gerade in der Ostschweiz. Das Referendum ist massgeblich geprägt von Unternehmern und Verlegern aus der Region, die ihre eigenen Geschäftsmodelle benachteiligt sehen. Das Medienpaket sieht eine Förderung für die Printzustellung und für kostenpflichtige Onlineangebote vor. Gratis-Onlinemedien wie etwa «Die Ostschweiz» (unter Verwaltungsratspräsident Peter Weigelt) oder die Nachrichten-Webseiten der Portal24 AG von Bruno Hug wären voraussichtlich nicht förderberechtigt. Beide Ostschweizer sind führende Kräfte im Referendumskomitee. Die geplante Förderung sei marktverzerrend und komme einseitig den grossen Verlagen zugute, lautet die Kritik des Komitees. Und: Das Paket führe zu «staatlich gelenkten Medien».

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Prominenter Unterstützer des Referendums ist Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte/SG). Hauptsächlich kritisiert er, dass für die Onlinemedien eine direkte Förderung aus der Bundeskasse geplant ist. Es sei absehbar, dass der Staat den so geförderten Medien früher oder später konkrete Vorschriften machen werde. Abgesehen davon sei auch die Ungleichbehandlung von Gratis- und Bezahlmedien falsch, sagt Würth. Mit den Initianten des Referendums von Verlegerseite habe er bereits früh Gespräche geführt.

«Bei den Gegnern sind Eigeninteressen im Spiel»

Allerdings: Würths Partei, die Mitte, ist in dieser Frage gespalten. In der Schlussabstimmung im Bundesparlament lehnten nebst Würth auch Nicolo Paganini (SG) und Thomas Rechsteiner (AI) das Medienpaket ab. Mit Ja stimmten hingegen Daniel Fässler (AI), Christian Lohr (TG), Markus Ritter (SG) und Brigitte Häberli-Koller (TG).

Nationalrat Christian Lohr, der selber als Publizist und Dozent tätig ist, zeigt sich über Würths Engagement gegen das Medienpaket nicht überrascht:

«Ich habe das erwartet. Benedikt Würth ist ja sehr vernetzt in Wirtschafts- und Medienkreisen.»

Offenbar handle Würth hier mit einem «klaren Auftrag», sagt Lohr. Bei den Initianten des Referendumskomitees seien auf jeden Fall Eigeninteressen im Spiel.

Ein «tragbares» Paket

Mit den Argumenten der Gegner ist Lohr ganz und gar nicht einverstanden. «Dass der Staat den Medien dreinreden will, glaube ich überhaupt nicht.» Die Pressefreiheit habe in der Schweiz seit jeher einen hohen Stellenwert - sie sei mit dem nun verabschiedeten Medienförderungspaket nicht gefährdet. Er lege grossen Wert auf Qualitätsjournalismus, so Lohr - dieser werde nicht nur in den Tages- und Wochenzeitungen gepflegt, sondern auch bei kleinen Verlagen, «mit grossem Engagement». Die beschlossene Förderung sei angemessen und tragbar, auch aus Sicht der Bevölkerung. Wenn nun ein «extremer» Referendumskampf geführt werde, schade das den Medien. «Und wenn das Paket an der Urne scheitert, hat niemand etwas davon.»

Fässler: «Staatliche Beeinflussung ist unwahrscheinlich»

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ständerat Daniel Fässler hat das Medienpaket in der Schlussabstimmung ebenfalls befürwortet - auch wenn es ihm lieber gewesen wäre, man hätte auf den Teil mit der Onlineförderung verzichtet. «Ich wollte die notwendige Förderung der Printmedien nicht gefährden. Dies vor allem aus einer regionalpolitischen Sicht.» Zu den Warnungen von Würth und den Initianten des Referendums bezüglich «staatlich gelenkter Medien» sagt Fässler: «Bei der Förderung der Onlineangebote ist eine ungewünschte Beeinflussung der journalistischen Arbeit denkbar, aber unwahrscheinlich.» Ein Teil der Befürworter des Referendums befürchte offenbar Nachteile für das eigene Unternehmen, andere würden ordnungspolitische Fragen in den Vordergrund stellen. «Für beide Fragestellungen gibt es gute Gründe.» Sicher sei:

«Das Massnahmenpaket zu Gunsten der Printmedien gefährdet den unabhängigen Journalismus nicht. Das Gegenteil ist der Fall!»

Ritter stimmte für das Gesetz, will aber das Referendum

Kritischer äussert sich Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter. Er hat im Rat zwar ebenfalls für das Paket gestimmt. «Das Gesetz drohte mit einem Nein unserer Fraktion in der Schlussabstimmung bereits im Parlament abzustürzen. Dagegen habe ich mich gewehrt.» Jedoch: Die Art und Weise der Medienförderung sei eine staatspolitische Frage.

Markus Ritter, St.Galler Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident. Bild: Donato Caspari

«Darüber soll das Volk das letzte Wort haben. Die öffentliche Diskussion, die dazu kommen wird, ist wichtig und soll dem Parlament die Leitplanken für kommende Entscheide geben.»

Er selber teile aber Würths Bedenken, dass der Staat Einfluss auf die Medien nehmen könnte sagt Ritter. «Wer dies nicht glaubt, kann die heutige Situation der Schweizer Landwirtschaft anschauen.» Die Direktzahlungen seien in den 1990er-Jahren eingeführt worden. Seither würden immer neue Forderungen von allen Seiten an die Landwirtschaft gestellt. «Der Wunschkatalog, den die Bauernfamilien für immer gleich viel Geld erfüllen sollen, scheint kein Ende zu finden. Wollen die Medien in die gleiche Lage kommen?»

Stark enthielt sich – wegen der Regionalmedien im Thurgau

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. BIld: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

In den anderen Fraktionen des Parlaments waren die Fronten aus Ostschweizer Sicht klar: In der (gespaltenen) FDP befanden sich die Ostschweizer allesamt im Nein-Lager, die Vertreterinnen und Vertreter von SP, Grünen und GLP sagten alle Ja, die SVP-Mitglieder sagten Nein. Mit einer Ausnahme: Ständerat Jakob Stark (SVP/TG) - auch er hat berufliche Wurzeln im Journalismus - enthielt sich der Stimme. «Ich bin skeptisch gegenüber einer staatlichen Medienförderung, insbesondere im Online-Bereich», so Stark. «Ich weiss aber, wie wichtig die Massnahmen für verschiedene regionale und lokale Tages- und Wochenzeitungen sind, auch im Kanton Thurgau. Deshalb habe ich mich enthalten.» Zur Frage der staatlichen Beeinflussung sagt er: «Vielleicht ist weniger die Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten an sich bedroht, als vielmehr ihre Glaubwürdigkeit, unabhängig zu sein.»