Recycling Dieser Abfall sammelt sich in einem Monat an: Liege ich bei Glas, Alu und Karton im Ostschweizer Durchschnitt? Beim Recycling sind wir Schweizer top. Doch wie vorbildlich ist mein Abfallverhalten wirklich? Wo stehe ich im Pro-Kopf-Vergleich mit den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden? Und wie funktioniert das Recycling? Jolanda Riedener 10.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ist mein Abfall von einem Monat: Wo liege ich über dem Durchschnitt? Bild: Jolanda Riedener

Am besten achtet man schon beim Einkaufen darauf, möglichst wenig Dinge mit viel Verpackung ins Körbli zu legen. Trotzdem: Nach einem Monat ist der Güselsack prall gefüllt. Beim Anblick meiner Hinterlassenschaften plagt mich das Gewissen schon etwas. Produziere ich zu viel Abfall?

Was sich bei mir in einem Monat angesammelt hat: Glas: 3,98 kg

Karton: 0,90 kg

Papier: 3,68 kg

Alu: 0,37 kg

Kehricht: 1,70 kg

Kompost: 0,93 kg

Wie stark weicht mein Abfallverhalten vom Durchschnitt ab?

Kehricht: Meine Menge ist tief – und es gibt eine Erklärung

Mein 35-Liter-Sack ist nach einem Monat rappelvoll. Ich drücke die überquellenden Plastikverpackungen nochmals tief in den Sack. Immerhin ist er ziemlich leicht und wiegt nur 1,7 Kilogramm. Hochgerechnet auf ein ganzes Jahr werfe ich zu Hause 20,4 Kilogramm Kehricht weg – nicht erfasst ist, was ich unterwegs so alles in den Müll werfe. Im Vergleich mit dem kantonalen Durchschnitt wiegt mein Kehricht fast zehnmal weniger.

Die Kehrichtmenge im Kanton Thurgau ist zwar im Vergleich zu den anderen Kantonen kleiner, nahm aber ab 2016 tendenziell wieder zu.

Dies trotz separat gesammelter Abfallarten und der neu eingeführten Kunststoffsammlung, heisst es im Abfallbericht des Kantons Thurgau. Gründe dafür sehen die Urheber des Berichts im Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Kaufkraft, verpackungsintensiven Produkten und dem Onlinehandel.

Im Kanton St.Gallen wurde 2008 in den letzten Gemeinden die Sackgebühr abgeschafft. Danach ist die Kehrichtmenge deutlich gesunken, seither gehen die Zahlen leicht zurück.

Was passiert mit meinem Kehricht? Nachdem der Güselsack zu Hause abgeholt wird, wird er verbrannt. Zum Beispiel beim regionalen Kehrichtheizkraftwerk in St.Gallen, wo mit den Abfällen aus der Umgebung und aus den Nachbarkantonen Energie erzeugt wird. Nach der anstehenden Modernisierung der Rauchgasreinigung werden jährlich 169'000 Megawattstunden Wärme produziert.

Papier und Karton: Schlechter als der St.Galler Durchschnitt

Rund 3,7 Kilogramm Altpapier sammelte sich bei mir während eines Monats an. Bild: Jolanda Riedener

Mit meinen 3,68 Kilogramm Papier und 0,9 Kilogramm Karton in einem Monat komme ich auf jährlich 55 Kilos. In meinem Heimatkanton St.Gallen liege ich damit über dem durchschnittlichen Verbrauch – zumindest was die aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2018 angeht: Hier liegt der Durchschnitt pro Kopf bei rund 46 Kilogramm Karton und Papier jährlich.

Die Papier- und Kartonabfälle nehmen in der Ostschweiz ab. Insbesondere wegen eines veränderten Medienverhaltens mit weniger Printprodukten und mehr digitalen Angeboten. Einzig der Kanton Thurgau tanzt aus der Reihe, wie die Grafik oben zeigt. Ab 2017 steigt die Menge an Altpapier und Karton deutlich.

Im Abfallbericht 2019 des Kantons Thurgau wird der Wiederanstieg unter anderem mit dem boomenden Onlinehandel erklärt sowie mit der Wertstoffstatistik, «die aufgrund der Aktivitäten des Verbands KVA Thurgau auch Papier und Karton ausserhalb des Einzugsgebiets enthalten kann».

Patrick Walser vom Thurgauer Amt für Umwelt sagt, dass Vergleiche zwischen den Kantonen deshalb schwierig sein können. Hinzu komme, dass im Thurgau drei verschiedene Abfallverbände tätig sind. Ausserdem werden Privathaushalte und Gewerbe nicht überall getrennt erfasst.

Häufigkeit der Sammlung spielt eine Rolle

Wie im Kanton Appenzell Innerrhoden und im Kanton Appenzell Ausserrhoden nimmt auch im Kanton St.Gallen die Papier- und Kartonabfallmenge pro Kopf ab. Hier wird im kantonalen Vergleich sogar am wenigsten Papier- und Karton weggeworfen.

Diese kantonalen Differenzen kann Chasper Gmünder vom St.Galler Amt für Umwelt nicht erklären. Regionale Unterschiede innerhalb des Kantons punkto Altpapier und Karton könnten hingegen einen Zusammenhang mit der Häufigkeit der Sammlung haben. So führen zum Beispiel Rheintaler Gemeinden weniger häufig Sammlungen durch, gleichzeitig ist dort die Altpapier- und Kartonmenge deutlich geringer als in anderen Regionen.

Eine Verzerrung der Daten kann entstehen, wenn Abfälle bei privaten Unternehmen und sogenannten Entsorgungsparks abgegeben werden. Diese Mengen werden nicht in allen Gemeinden erfasst und fehlen somit in der kantonalen Statistik, sagt Gmünder.

Karton und Papier wird in der Ostschweiz in erster Linie direkt vor der Haustüre abgeholt. Allerdings muss das Entsorgungsteam immer wieder Fremdmaterial aussortieren:

So funktioniert das Recycling von Papier Das gesammelte Material liefern Lastwagen an ein Altpapierwerk wie jenes der APS in Utzendorf (BE), wo ein Viertel des total anfallenden Altpapiers der Schweiz weiterverarbeitet wird. Ein grosser Teil des Papiers geht ohne manuelle Nachsortierung direkt in die Altpapieraufbereitung. Die Deinkinganlage erhöht die Helligkeit und Sauberkeit des Altpapierstoffes, heisst es auf der Website des VSMR (Verband Stahl-, Metall- und Papier-Recycling Schweiz). Der Altpapierfaserstoff wird dort über verschiedene mechanische Sortierstufen von Fremdkörpern wie Schnüren, Metallklammern oder Plastik getrennt. Das Herzstück besteht aus der Flotationsanlage, in der die Druckfarben von der Faser getrennt werden. Dies geschieht mit Hilfe von Luftbläschen, die mittels Injektoren in den Stoff gelangen. Die Luftblasen transportieren die Druckfarbe an die Oberfläche des Faserstoffbreis. Die Reststoffe werden verbrannt und in Energie umgewandelt.

Altglas: Ich entsorge fast doppelt so viel wie die Durchschnitts-St.Gallerin

Ein Glas Wein oder ein kleines Bier – seit die Restaurants geschlossen sind, gibt es das bei mir öfters daheim. Bild: Jolanda Riedener

Mit 3,98 Kilo Altglas pro Monat, was 47,8 jährlich ergibt, liege ich deutlich über dem Durchschnitt. Am wenigsten Altglas entsorgen die St.Gallerinnen und St.Galler. Im Jahr 2018 haben sie durchschnittlich 26,8 Kilogramm Altglas weggeworfen.

Auch die Spitzenwerte 2019 im Thurgau, wo eine Einwohnerin oder ein Einwohner durchschnittlich 34,6 Kilo Altglas wegschmeisst, überhole ich mit meinem Abfallverhalten locker.

Warum ausgerechnet der Kanton St.Gallen die tiefsten Entsorgungszahlen von Altglas aufweist, kann Chasper Gmünder vom Amt für Umwelt nicht begründen. Nur so viel: Innerhalb des Kantons weist vor allem die Stadt St.Gallen höhere Altglaszahlen auf. Was mit einer Mehrzahl an Veranstaltungen in der Kantonshauptstadt zu tun hat und nicht auf ein gesteigertes Trinkverhalten der Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller zurückzuführen ist.

Die Zunahme des Altglases ab 2017 im Thurgau erklärt sich Peter Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Verbands Kehrichtverwertung Thurgau (KVA), damit, dass die Zahlen teils ungenau sind. Einerseits aufgrund der regionalen, kantonsübergreifenden Zusammenarbeit des KVA, andererseits könnten beim Altglas die Entsorgungszahlen von Gewerbebetrieben ins Gewicht fallen, die nicht überall mit erfasst werden.



So funktioniert das Recycling von Altglas Die Altglas-Container werden mit speziellen Lastwagen geleert. Deren Ladefläche ist nach drei Farben aufgeteilt, heisst es auf der Webseite von Vetroswiss. Danach wird das Altglas in 25-Tonnen-Einheiten auf Schienen bis zur Aufbereitungsanlage transportiert. 60 Prozent des Schweizer Altglases wird ins Ausland exportiert. Auf dem Sortierförderband werden Fehlfarben, Porzellan, Keramik und andere Fremdkörper manuell aussortiert. Danach erhalten die Scherben im Glasbrecher die für den Schmelzprozess optimale Körnung. Metall- und Keramikteile werden aussortiert, Papier und andere leichte Materialien durch die Absauganlage entfernt. In der Schweiz gibt es nur noch eine Glashütte in Saint-Prex (VD), die im 24-Stunden-Betrieb bis zu einer Million Glasflaschen produziert. Glas lässt sich ohne Qualitätsverluste bei 1580 Grad beliebig oft wieder einschmelzen.

Alu: Mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt

Bild: Jolanda Riedener

Ziemlich konstant bleiben die zur Entsorgung übergebenen Mengen an Aluminium und Weissblech. Mit 1,2 bis 1,9 Kilogramm pro Person und pro Jahr stellt dieser Recyclingprozess eine relativ kleine Umlaufmenge dar. Auch ich habe hochgerechnet aufs Jahr zwar nur 4,4 Kilogramm Aluminium verbraucht, damit aber mehr als doppelt so viel verbraucht wie die durchschnittliche Thurgauerin, Appenzellerin oder St.Gallerin.

So funktioniert das Alu-Recycling Recyclingwerke schmelzen den sortierten Aluminiumschrott in einem etwa 800 Grad heissen Ofen, heisst es auf der Website von Swissrecycling. Danach wird das geschmolzene Aluminium zu Barren gegossen. Die Aluminiumbarren werden ausgewalzt und zu wenigen Millimeter dünnen Platten aufgerollt. In einem zweiten Schritt werden die Platten sogar bis zu sechs Makrometern dünn ausgewalzt, bevor daraus neue Dosen und andere Produkte hergestellt werden.

Biogene Abfälle und Kompost: Kaum Vergleiche möglich

Schwieriger nachzuvollziehen ist, wie viel Grünabfälle in der Ostschweiz anfallen. Zwar werden die biogenen Abfälle und das Grüngut aus öffentlichen Sammlungen erfasst, dennoch gibt es viele, die ihre Rüstabfälle selber kompostieren. Ich zum Beispiel kippe pro Jahr rund 11,2 Kilogramm Küchenabfälle – vor allem Kaffeesatz – auf den Kompost im Quartier.

Dass die Zahlen nicht so aussagekräftig sind, bestätigt Chasper Gmünder. Er sagt:

«Das Ziel muss es sein, möglichst wenig Abfall zu produzieren.»

Gemeinden, die viel biogene Abfälle aufweisen, seien somit nicht unbedingt besser zu bewerten als Gemeinden mit einer geringen Menge. Auch unterscheidet sich das Angebot für die Verwertung von Grünabfällen in den Gemeinden. Im Kanton St.Gallen wurden 2018 pro Person durchschnittlich 78 Kilo Grüngut zur Entsorgung übergeben. In Appenzell Innerrhoden rund 20 Kilo pro Kopf.

Im Kanton Thurgau bleiben die verarbeiteten Mengen an Bioabfall in den vergangenen Jahren in etwa konstant. 2018 waren es 103 Kilogramm biogene Abfälle pro Person. Jedoch landen nach wie vor «erhebliche Mengen an biogenen Abfällen auch im Kehrichtsack», heisst es im Abfallbericht aus dem Jahr 2019. Noch immer enthalte ein durchschnittlicher Kehrichtsack rund 30 Prozent biogene Abfälle, obwohl diese eigentlich separat gesammelt und verwertet werden könnten.

Die Abfallzahlen total

Hochgerechnet auf ein Jahr werfe ich daheim 127,56 Kilo Abfall in Form von Kehricht, Altglas, Alu sowie Karton und Papier weg. Diese Menge entspricht nur etwa der Hälfte von dem, was eine Person gemäss kantonalen Zahlen durchschnittlich wegwirft.

Rund 292 Kilo – so viel Abfall produzierte 2019 jede Person im Kanton Thurgau. Etwas weniger Abfall entsorgen St.Gallerinnen und St.Galler: Im Jahr 2018 produzierten sie durchschnittlich eine Abfallmenge von 269 Kilogramm je Einwohner (Kehricht, Papier und Karton, Glas und Aluminium). Generell nimmt die Abfallmenge im Kanton St.Gallen jedoch ab, insbesondere während der letzten zehn Jahre, wie die Zahlen des Amts für Umwelt zeigen.

298 Kilo Abfall im Jahr produzieren die Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Appenzell Innerrhoden, wie die neusten Zahlen vom Jahr 2020 zeigen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden produzierte 2018 jede Person 302 Kilo Abfall.