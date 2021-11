Mutlos und visionsfrei: Harsche Kritik der SP am neuen Unigesetz

universitätsgesetz Das neue HSG-Gesetz stösst bei den Parteien auf Zustimmung – harsche Kritik kommt nur von der SP Die ersten Reaktionen auf das neue St.Galler Universitätsgesetz fallen positiv aus. Enttäuscht ist allerdings die SP, und zumindest nicht ganz zufrieden zeigt sich der Mittelbau der HSG. Marcel Elsener und Regula Weik Jetzt kommentieren 08.11.2021, 21.30 Uhr

Forschung und Lehre stehen auch künftig im Zentrum: Der Entwurf für das neue Universitätsgesetz ist da.

(17. September 2021)

Das am Montag vorgestellte neue Universitätsgesetz geht nun in die Vernehmlassung bei den Parteien, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften. Angestossen wurde es im Winter 2018 von einer fraktionsübergreifenden Motion im Kantonsrat: Mit Ausnahme der SVP forderten alle Parteien aufgrund negativer HSG-Schlagzeilen, das Unigesetz müsse dringend angepasst werden.

Bettina Surber, Fraktionspräsidentin der SP im St.Galler Kantonsparlament.

Bild: Benjamin Manser

Harsche Kritik kommt von der SP. Die Entpolitisierung des Unirats nimmt sie «mit Unbehagen» zur Kenntnis, denn: «Eine wirksame politische Steuerung und Kontrolle der Universität ist unabdingbar.» Dies hätten auch die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt. Fraktionspräsidentin Bettina Surber hält denn auch fest: «Es ist unverständlich, dass der Kanton die Universität richtigerweise massgeblich finanzieren soll, sie aber nicht politisch begleiten kann.» Ein weiterer Kritikpunkt der SP: Es fehle weiterhin eine «angemessene Mitsprache» des universitären Mittelbaus, der Studierenden und der Mitarbeitenden. «Die SP strebt eine Demokratisierung der Uni an.»

Darüber hinaus hätte sich die SP einen Ausbau der HSG zu einer Volluniversität gewünscht. «Das Universitätsgesetz hätte der Startschuss sein können, das Potenzial des Bildungsstandorts St.Gallen endlich auszuschöpfen und den jungen Menschen in der Ostschweiz auch hier eine vollwertige Bildungsperspektive zu geben», so Bettina Surber.

Unverständnis löst bei der SP auch aus, dass das «bisher nur bedingt bewährte» System mit sehr eigenständigen Instituten in der Botschaft ans Kantonsparlament gelobt wird. «Gerade in diesem System ist es in der Vergangenheit zu Verfehlungen gekommen.»

Raphael Frei, Parteipräsident und Fraktionschef der FDP im St.Galler Kantonsparlament.

Eine erste, kurze Beurteilung der FDP fällt positiv aus. Raphael Frei, Parteipräsident und Kantonsrat, hebt drei Punkte hervor: Da ist zum einen der Entscheid, dass bei den Mitgliedern des Unirats künftig nicht mehr primär politische, sondern fachliche Voraussetzungen entscheidend sind – «bei einer Institution von der Grösse und Relevanz einer HSG ein absolutes Muss». Auch die Stärkung des Rektorats und dass dieses künftig die Institute beaufsichtigen soll, kommt bei den Freisinnigen gut an. Und schliesslich gefällt ihnen auch der Vorschlag, dass sich die Universität künftig an Spin-offs beteiligen kann. «Das passt zur Strategie der FDP, den Kanton mittelfristig vom Geberkanton im interkantonalen Finanzausgleich zu machen.»

Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen im St.Galler Kantonsparlament.

Die Grünen beurteilen den bisherigen Prozess für das neue Gesetz als positiv, zumal auf die Mitwirkung der Universitätsangehörigen Wert gelegt worden sei. Mit dem Inhalt werde man sich noch kritisch auseinandersetzen, doch einen Punkt greift Fraktionschef Meinrad Gschwend bereits heraus: «Das Profil der HSG als Wirtschaftsuniversität, die stark durch Drittmittel finanziert wird, birgt das Risiko, dass Forschung und Lehre zu stark auf ökonomische Partikularinteressen ausgerichtet werden.» Um dem entgegenzuwirken, werde sich die Partei dafür einsetzen, dass «die transdisziplinäre Thematik der nachhaltigen Entwicklung» als strategischer Schwerpunkt im Leistungsauftrag verankert werde.

Boris Tschirky, Fraktionspräsident von Die Mitte/EVP im St.Galler Kantonsparlament.

Die Mitte werde sich in den nächsten Wochen intensiv mit dem neuen Gesetz auseinandersetzen, hält Boris Tschirky, Fraktionspräsident von Die Mitte/EVP, fest. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, «um sich materiell zu äussern». Daher nur so viel: Die aktuellen gesetzlichen Grundlagen würden «den heutigen Herausforderungen und Ansprüchen nicht mehr gerecht».

Im Senat soll das bisherige Übergewicht der ordentlichen Professorinnen und Professoren reduziert werden – zu Gunsten der anderen Universitätsangehörigen. Die mit über 1000 Personen grösste Angestelltengruppe der HSG ist der sogenannte Mittelbau – also angestellte Doktoranden, Lehrbeauftragte, ständige Dozentinnen und Assistenzprofessorinnen. Aus Sicht des Mittelbaus gehe «manches in die gute Richtung», namentlich die Verkleinerung des Senats zu einem arbeitsfähigen Gremium, meint das Co-Präsidium mit Christoph Frei, Titularprofessor für Politikwissenschaft, und Julia Nentwich, Titularprofessorin für Sozialwissenschaft und Lehrstuhlbeauftragte für Organisationspsychologie. Am einen oder anderen Ort hätten sie sich aber «deutlich mehr Mut gewünscht» – vor allem dort, wo es um die Repräsentation der verschiedenen Gruppierungen in den akademischen Gremien gehe. Der Mittelbau leiste 75 Prozent des gesamten Outputs der Universität in Lehre und Betreuung und 50 Prozent des Outputs in der Forschung. Im neuen Unigesetz erhalte dieser Mittelbau im Senat als wichtigstem Gremium der HSG 18 Prozent der Stimmen. «Moderne, inklusive Strukturen sehen wahrlich anders aus.» Dafür werde sich das Präsidium «auch weiterhin nach Kräften einsetzen».

Die Studentenschaft sei aktiv bei der Reform involviert gewesen und schätze dies sehr, sagt Lukas Zumbrunn, seit Juni neuer Präsident der HSG-Studentenschaft. Auch im neu zusammengesetzten Senat werde die Stimme der Studierenden angehört und könnten diese demnach aktiv an gesamtuniversitäten Geschäften mitarbeiten. «Dies war uns von Beginn an ein zentrales Anliegen.»