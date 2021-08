Schliessung Spital Wattwil: Parteien zeigen sich besorgt

Reaktionen Schuldzuweisungen und Sorgen ums Personal: So reagieren die St.Galler Parteien auf die vorzeitige Schliessung des Spitals in Wattwil Am Mittwochmorgen hat der Verwaltungsrat des Spitals Wattwil bekannt gegeben, dass das Spital frühzeitig geschlossen wird. St.Galler Parteien fordern die Regierung zum Handeln auf. 18.08.2021, 11.59 Uhr

Die ersten Reaktionen der St.Galler Parteien auf die vorzeitige Schliessung des Spitals Wattwil lassen nicht lange auf sich warten. Bild: Benjamin Manser

In einer ersten Stellungnahme zeigt sich die St.Galler SP besorgt. Es stelle sich die Frage, wie die Grundversorgung im Toggenburg in naher Zukunft sichergestellt werden könne. Die Sozialdemokraten fordern die Regierung und den Verwaltungsrat der Spitalverbunde auf, ihren gesetzlichen Auftrag wahrzunehmen und die Gesundheits- und Notfallversorgung zu gewährleisten. Gleichzeitig bezweifeln sie, dass dies möglich ist:

«Für die SP stellt sich auch die Frage, wie in dieser kurzen Zeit genügend Bettenkapazitäten geschaffen werden können.»

Das Spital Wil sei noch nicht entsprechend ausgebaut und die Leute seien nicht weniger krank, nur weil ein Spital geschlossen werde, so die SP.

Personal im Zentrum

Eine zweite Forderung der St.Galler SP betrifft das Personal des Spitals Wattwil: Es stehe die Situation des betroffenen Personals im Zentrum. Sie fordern:

«Es müssen möglichst viele Stellen erhalten bleiben und Stellen an anderen Standorten angeboten werden.»

Die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg dürfe sich nicht aus dem Toggenburg zurückziehen.

Für die St.Galler FDP nimmt in einem ersten Statement der Fraktionspräsident und Kantonsrat, Christian Lippuner, Stellung: Für die FDP komme dieser Schritt nicht überraschend. Das Stimmvolk habe im Juni diesen Jahres ein klares Zeichen gesetzt. Die Gemeinde Wattwil habe es aber verpasst, für eine gute Nachfolgelösung Hand zu bieten. Dass das Personal in der Folge das Vertrauen in eine nachhaltige Entwicklung vor Ort verloren habe, sei nachvollziehbar.

Trotz der Schliessung des stationären Angebots müsse die Notfallversorgung aber gewährleistet bleiben. Er sagt weiter:

«Die FDP erwartet von der Regierung rasch entsprechende Vorschläge und fordert auch den Gemeinderat von Wattwil auf, konstruktiv an einer Lösung mitzuarbeiten.»