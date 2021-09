Coronalage: Bundesrat zögert, Ostschweiz prüft eigene Massnahmen

Reaktionen auf Bundesratsentscheid «Die Lage in unseren Spitälern hat sich nicht entspannt»: Die Ostschweizer Kantone prüfen im Alleingang eine Verschärfung der Coronamassnahmen Der Bundesrat hat keine Ausweitung der Corona-Zertifikatspflicht beschlossen. In der Ostschweiz, wo die Intensivstationen teils am Limit sind, beraten die Gesundheitschefs jetzt über kantonale Schritte. Adrian Vögele, Marcel Elsener und Hans Suter Jetzt kommentieren 01.09.2021, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Gesundheitsdirektor. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Bundesrat will abwarten: Er hat am Mittwoch beschlossen, die Corona-Zertifikatspflicht vorerst nicht auszuweiten. Damit gilt weiterhin: An Grossveranstaltungen, in Discos und Tanzlokalen müssen die Besucherinnen und Besucher zwingend getestet, genesen oder geimpft sein. Über die Erweiterung dieser Pflicht auf andere Bereiche, etwa Restaurants, Kulturbetriebe und Fitnesscenter hat der Bundesrats (noch) nicht entschieden. Denn: «Die Zahl der Spitaleinweisungen von Coronapatientinnen und -patienten ist weiterhin hoch, hat in der letzten Woche aber nicht mehr zugenommen», heisst es in der Mitteilung des Bundes. «Die Dynamik der Pandemie in der Schweiz hat sich in den letzten Tagen etwas abgeschwächt.» Gleichzeitig stellt der Bundesrat fest, die Intensivstationen seien weiterhin stark ausgelastet. «Einige Spitäler haben damit begonnen, nicht dringend nötige Eingriffe zu verschieben.»