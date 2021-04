RAUMPLANUNGSPOLITIK Bessere Erreichbarkeit, Siedlungsreserven und Arbeitsplatzpotenziale: Der Hauseigentümerverband des Kantons St.Gallen hakt nach einer Studie zur Standortqualität nach Schlechte Erschliessung auf Strasse und Schiene, zu kleine Siedlungsreserven und daher nicht genügend verfügbare Flächen für Unternehmen sowie ungünstige steuerliche Rahmenbedingungen: Der Kanton St.Gallen schneidet in einer Studie des Hauseigentümerverbandes zur Standortqualität schlecht ab. Das Papier wurde vergangene Woche veröffentlicht: Jetzt stellt der HEV in zwei Vorstössen Fragen. Christoph Zweili 19.04.2021, 20.15 Uhr

Für die Hauseigentümer ist klar: Der Kanton St.Gallen muss besser erreichbar werden – auf der Strasse und auf der Schiene. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Standortqualität eines Kantons hängt von verschiedenen Faktoren ab, davon geht der Hauseigentümerverband des Kantons St.Gallen in der Studie zum «Wohnstandort Kanton St.Gallen» aus, die er vergangene Woche publik gemacht hat. Sein Fazit: Die kantonale Raumplanung versage bei der Bereitstellung von Wirtschaftsflächen sowohl im Hightechbereich wie auch bei wissensbasierten Arbeitsplätzen – der Kanton habe im Vergleich zu anderen Regionen in den letzten Jahren massiv an Terrain verloren.