Ratgeber Kein Familienkrach dank Testament – die wichtigsten Tipps, Beispiele und Adressen Der Tod eines nahestehenden Menschen ist nie leicht. Mit einem Testament kann man Erbstreitereien verhindern. Was Sie alles über Erbverträge, Pflichtteile und die Testamenterstellung wissen müssen. Jolanda Riedener 18.03.2021, 14.00 Uhr

Sein Testament zu erstellen, lohnt sich in vielen Fällen – auch in jüngeren Jahren. Bild: iStockphoto

Das Wichtigste in Kürze

Warum das wichtig ist: Gibt es mehrere Nachkommen und hinterlässt die Erblasserin oder der Erblasser neben Geld auch Liegenschaften oder andere Besitztümer, die sich nicht einfach teilen lassen, legt ein Testament den letzten Willen fest und kann unschönen Streitereien vorbeugen.

Was ein Testament regelt: Es legt fest, wer was erben soll. Die gesetzliche Erbfolge kann abgeändert werden, einzig Pflichtteile (siehe nächster Punkt) müssen eingehalten werden. Einzelnen Personen kann man auch mehr oder weniger zukommen lassen. Auch Bedingungen und Auflagen können formuliert oder Vermögen für einen bestimmten Zweck (als Stiftung) verwendet werden. Nicht ins Testament gehören Anordnungen über die Beerdigung.

So hoch sind die Pflichtteile: Normalerweise geht die Hälfte des Vermögens an den Ehepartner, die andere Hälfte zu gleichen Teilen an die Kinder. Diese Beträge können reduziert, aber nicht ganz gestrichen werden. Der verbleibende Ehepartner muss mindestens 50 Prozent so viel wie im Normalfall erhalten, die Kinder bekommen 75 Prozent so viel wie im Normalfall. Gibt es keine Kinder oder Ehepartner, werden die Eltern als Erben berücksichtigt. Sie erhalten ebenfalls einen Pflichtteil von 50 Prozent.

So geht's: Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, ein Testament aufzusetzen. Neben dem handschriftlichen und öffentlichen gibt es das mündliche Testament. Wobei das mündliche Testament nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommt. Nämlich bei ausserordentlichen Umständen wie Krieg oder naher Todesgefahr.

Das öffentliche Testament: Der Wille wird einer Notarin oder einem Notar unter Anwesenheit von zwei Zeugen mitgeteilt, sie bezeugen diesen mit ihrer Unterschrift.

Das handschriftliche Testament: Muss zwingend von Hand verfasst und mit Ort, Datum und Unterschrift sowie mit den Personalien der Erblasserin oder des Erblassers versehen werden. Ein Widerruf sämtlicher bisherigen Testamente sollte vermerkt und sofern gewünscht, ein Willensvollstrecker bestimmt werden.

Das regelt der Erbvertrag: Er unterscheidet sich vom Testament darin, dass er eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Parteien darstellt, etwa zwischen der Mutter als Erblasserin und der Tochter als Erbin. Der Erbvertrag ist gegenseitig bindend und kann nur im Einverständnis aller geändert oder aufgehoben werden.

Wenn kein Testament oder Erbvertrag vorhanden ist: Dann bestimmt das Gesetz, wer das Vermögen erbt. Die gesetzliche Erbfolge richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad.

Ausführlich: Was Sie übers Testament wissen müssen

Viele Geschwister und Enkel haben sich nach dem Tod ihrer Eltern oder Grosseltern zerstritten. Familien sind wegen Reibereien ums Erbe zerbrochen. Ein Testament, das den eigenen Willen nach dem Tod festhält, kann dem entgegenwirken. Nachfolgend haben wir Erklärungen, Tipps, Beispiele und Adressen für Sie zusammengestellt.

In einem Testament kann man die gesetzliche Erbfolge abändern und festlegen, wer welchen Anteil am Nachlass erben soll. Bestehende Pflichtteile müssen jedoch eingehalten werden. Statt jemanden als Erben einzusetzen, kann man einer Person oder Institution auch einen Geldbetrag vermachen. Mit einem Vermächtnis (in materieller oder Geldform) erhält man im Gegensatz zu den Erben keine weiteren Rechte und Pflichten und als Empfänger auch nicht Teil der Erbengemeinschaft.

Laut Heinz Stadelmann vom Amtsnotariat des Kantons St.Gallen, gibt es drei Gründe, ein Testament zu erstellen: um die gesetzliche Verteilung seines Erbes abzuändern, ein Vermächtnis auszurichten oder eine Willensvollstreckerin oder einen Willensvollstrecker zu bestimmen. Willensvollstrecker verwalten die Erbschaft und bezahlen die Schulden der Erblasserin oder des Erblassers. Sie müssen Vermächtnisse ausrichten und die Teilung nach Anordnungen des oder der Verstorbenen vorbereiten.

Um zu entscheiden, ob ein Testament Sinn macht oder nicht, empfiehlt Stadelmann, sich seine gesetzliche Erbfolge anzuschauen, also wer wie viel vom Erbe erhält, wenn keine andere Regelung besteht. Dabei sollte man sich fragen: «Stimmt diese mit meinem Willen überein?» Lautet die Antwort Ja, brauche ich grundsätzlich kein Testament, es sei denn, ich bestimme eine Willensvollstreckerin oder möchte ein Vermächtnis festhalten. Stadelmann sagt weiter:

«Grundsätzlich gilt, je komplexer der Fall, desto sinnvoller ist es, ein Testament zu erstellen.»

Ein weiterer Grund, der für ein Testament spricht, ist den letzten Willen festzuhalten. Keine Rolle bei der Erstellung eines Testaments spielt das Alter. Zwar wird das Bewusstsein für das eigene Ableben mit zunehmendem Alter grösser, der Tod kann jedoch bekanntlich jederzeit eintreten.

Die Erblasserin oder der Erblasser kann eine oder mehrere Personen mit der Vollstreckung des eigenen Willens beauftragen. Die Bestimmung eines (neutralen) Willensvollstreckers im Testament, der fürs Administrative zuständig ist, macht Sinn, wenn man dies den Erben nicht überlassen will. Viele Erben sind mit einer Erbteilung ausserdem überfordert. Man ist nicht verpflichtet, das Mandat als Willensvollstreckerin oder Willensvollstrecker anzunehmen. Die Aufgabe besteht darin, die Erbschaft zu verwalten, zum Beispiel Schulden zu bezahlen, Vermächtnisse auszurichten und die Teilung des Erbes vorzubereiten. Für ihre Tätigkeit werden Willensvollstrecker entschädigt. Auf der Website des Kantons St.Gallen gibt es ein Merkblatt für Willensvollstrecker.

Ohne Testament bestimmt das Gesetz, wer das Vermögen erbt. Die gesetzliche Erbfolge richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad. Zuerst werden Ehepartner, Kinder, Enkel und Urenkel (erstes Parentel) berücksichtigt. Ist niemand des ersten Parentels vorhanden, werden die Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen (zweites Parentel) berücksichtigt. Gibt es auch hier keine Angehörigen mehr, geht das Erbe an Grosseltern, Tanten, Onkel sowie Cousinen und Cousins (drittes Parentel).

1. Beispiel: Ledig, keine Kinder Als kinderloser Erblasser mit zwei Geschwistern und einem Vater, der bereits verstorben ist, wird mein Erbe gemäss Gesetz folgendermassen verteilt: Mutter: Erhält die Hälfte des Vermögens Geschwister 1: Erhält ein Viertel des Vermögens Geschwister 2: Erhält ein Viertel des Vermögens

2. Beispiel: Patchwork Ich bin eine verheiratete Erblasserin mit zwei Buben. Mein Ehemann hat aus seiner ersten Ehe eine Tochter in die Familie mitgebracht. Mein Erbe wird wie folgt verteilt: Ehemann: Erhält 50 Prozent des Vermögens Bub 1: Erhält 25 Prozent des Vermögens Bub 2: Erhält 25 Prozent des Vermögens Stieftochter 3: Erhält kein Erbe der Stiefmutter

Die gesetzlichen Pflichtteile unterscheiden sich in der Höhe. Bei Nachkommen gilt: Sie müssen zu mindestens drei Vierteln des gesetzlichen Erbanspruchs berücksichtigt werden. Mindestens die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs erhalten Ehepartner oder eingetragene Partner. Ebenfalls mit 50 Prozent des gesetzlichen Erbanspruchs müssen Eltern berücksichtigt werden.

Beispiel Die Erblasserin verfügt über ein Vermögen von 100'000 Franken. Ihre Eltern sind bereits verstorben. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkelkinder. Das Vermögen würde nach dem Gesetz wie folgt aufgeteilt: 50'000 Franken erhält der Ehepartner, die andere Hälfte zu je 16'666 Franken die Kinder. Diese Beträge können mit einem Testament aber abgeändert werden. Aber nicht beliebig. Der Pflichtteil für den Ehepartner liegt bei 50 Prozent und entspricht somit 25'000 Franken. Der Pflichtteil aller Kinder liegt bei 75 Prozent: Jedes Kind erhält somit 12'500 Franken.

Beim öffentlichen Testament, auch öffentliche letztwillige Verfügung genannt, wird der Wille einer Notarin oder einem Notar unter Anwesenheit von zwei Zeugen mitgeteilt. Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Zeugen, dass der Testamentsverfasser verfügungsfähig (volljährig und mündig) war und erklärt hat, die Urkunde gelesen zu haben und diese ihre letztwillige Verfügung enthalte.

Ein Beispiel für ein handschriftliches Testament gibt es hier. Es wird auch eigenhändige letztwillige Verfügung genannt. Wichtig: Das gesamte Testament muss zwingend komplett handschriftlich verfasst, datiert und unterschrieben werden.

Das sollte ein eigenhändiges Testament enthalten: Personalien der Erblasserin oder des Erblassers (Vorname, Name, Geburtsdatum, Bürgerort)

Widerruf sämtlicher letztwilligen Testamente

Gegenstände wie Schmuck oder Vermögenswerte, wie zum Beispiel eine Liegenschaft aufführen, die bestimmte Personen erben sollen. Wichtig ist, Gegenstände, die jemand erhalten soll, genau zu bezeichnen. Dabei können auch Auflagen oder Bedingungen formulieren werden. Statt an eine Person können Vermögen auch für einen bestimmten Zweck als Stiftung errichtet werden.

Willensvollstrecker, sofern gewünscht

Ort, Datum und Unterschrift

Das mündliche Testament kommt nur zur Anwendung, wenn es nicht möglich ist, ein Testament in einer anderen Form auszustellen (Nottestament). «Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse ver­hin­dert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten», heisst es im Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Der Wille muss vor zwei Zeugen erklärt werden, die ihn sofort unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag und unter Erwähnung der besonderen Umstände schriftlich festhalten. Danach müssen sie das Testament unverzüglich beim Gericht einreichen und die besonderen Umstände erwähnen.

Anordnungen über die Bestattung sollten nicht im Testament festgehalten werden. Denn oft werden Testamente erst nach der Bestattung gefunden und geöffnet. Wie die eigene Bestattung ablaufen soll, kommuniziert man besser zu Lebzeiten den nächsten Angehörigen oder einem gewünschten Bestattungsamt.

Dafür kann man auf kantonale Stellen zurückgreifen. Das Amtsnotariat des Kantons St.Gallen zum Beispiel befindet sich in der Stadt St.Gallen, in Rapperswil-Jona, Wil oder Buchs. Dieselbe Tätigkeit können aber auch Anwältinnen und Anwälte ausführen, die im Notarregister eingetragen sind. Man könne sich frei entscheiden, auf wen man für diese Dienstleistung zurückgreifen wolle, sagt Heinz Stadelmann vom Amtsnotariat in St.Gallen. Vertrauen sei bei diesen Entscheidungen zentral, aber auch die Tarife könnten sich unterscheiden.

Grundsätzlich sind Erblasser frei, wo sie ihr Testament aufbewahren wollen, sagt Amtsnotar Heinz Stadelmann. Wichtig sei, dass es im Todesfall vorliegt. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder ver­schlossen an eine Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben wer­den können. Gegen eine einmalige Gebühr von 100 Franken bewahrt der Kanton St.Gallen das Testament lebenslang und sicher verwahrt auf. Das Amtsnotariat überprüft bei jeder Todesmeldung, ob ein Testament vorhanden ist, und eröffnet es gegebenenfalls: Die Erben werden über den Inhalt informiert, das Original bleibt beim Amtsnotariat.

Die Aufbewahrung des Testaments in einem Bankschliessfach kann Risiken mit sich bringen: Es bleibt wie Bankkonten bis zur Testamentseröffnung gesperrt. Ebenfalls die Aufbewahrung am Wohnort kann zu Problemen führen, wenn das Testament nicht gefunden wird. Wer ein Testament findet, ist zwar per Gesetz verpflichtet, es einzureichen. Böswillige Absicht ist allerdings nicht ausgeschlossen – das Dokument könnte ohne weiteres vernichtet werden.

Im Gegensatz zum Testament ist der Erbvertrag eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Parteien. Soll zum Beispiel jemand auf den gesetzlichen Pflichtteil verzichten, kann dies in einem Erbvertrag geregelt werden: Erblasser und gesetzliche Erben müssen dem jedoch zustimmen. Ein Erbvertrag ist bindend und kann nur im Einverständnis aller Parteien geändert oder aufgehoben werden. Ein Erbvertrag muss in Anwesenheit von zwei Zeugen öffentlich beurkundet werden.

Laut Heinz Stadelmann vom Amtsnotariat des Kantons St.Gallen ist der Erbvertrag massgeschneidert und auf alle Beteiligten abgestimmt. Als grössten Vorteil sieht er, dass man die Verteilung des Erbes miteinander bestimmt und darauf zählen kann, dass der Vertrag so erfüllt wird. Der Nachteil des Erbvertrags ist, dass er öffentlich beurkundet werden muss und daher aufwendiger ist. Ausserdem kommt er nur zu Stande, wenn sich alle Beteiligten einig sind. Weiter kann der Erbvertrag nicht ohne weiteres abgeändert werden – was sowohl Vor- als auch Nachteil sein kann.

Mit einem Vorsorgeauftrag kann jede urteilsfähige und volljährige Person jemanden beauftragen, für sie zu handeln, sobald sie urteils- und handlungsunfähig geworden ist. Es können auch mehrere Personen, zum Beispiel für verschiedene Lebensbereiche, beauftragt werden. Wie beim Testament muss der Vorsorgeauftrag entweder handschriftlich niedergeschrieben werden oder öffentlich beurkundet werden. Im Unterschied zu einer Vollmacht oder einer Patientenverfügung gilt der Vorsorgeauftrag erst ab Eintritt einer Urteilsunfähigkeit. Denn ist die betroffene Person urteilsunfähig, wird eine bestehende Vollmacht oftmals nicht mehr als Grundlage für die Vertretung akzeptiert. Eine Patientenverfügung steht über dem Vorsorgeauftrag.

Innert drei Monaten nach Kenntnis vom Tod des Erblassers ist es möglich, die Erbschaft auszuschlagen. Erben heisst, alle Aktiven und Passiven (also Vermögen und Schulden) zu übernehmen. Das Gesetz sieht vor, dass Erben keine Schulden übernehmen müssen. Einen ersten Überblick über den Nachlass und ob dieser überschuldet ist, kann man sich mit einem Steuerauszug oder einem Auszug aus dem Betreibungsregister verschaffen.

Schlägt nur einer von mehreren gesetzlichen Erben aus, vererbt er seinen Anteil weiter. Die Ausschlagung des Erbes muss dem zuständigen Amtsnotariat mitgeteilt werden. Schlagen alle aus, erfolgt eine Liquidation durchs Konkursamt. Ist danach noch ein Überschuss vorhanden, geht dieser an die gesetzlichen Erben.

In Ausnahmefällen ist die Erblasserin oder der Erblasser befugt, einem Erben den Pflichtteil zu entziehen. Gemäss Zivilgesetzbuch ist dies der Fall, «wenn der Erbe gegen den Erblasser oder gegen eine diesem nahe verbundene Person eine schwere Straftat begangen hat» oder «er gegenüber dem Erblasser oder einem von dessen Angehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflichten schwer verletzt hat». Falls man jemanden enterben will, muss das im Testament vermerkt und zwingend begründet werden. Ohne Begründung ist eine Enterbung ungültig, auch wenn Gründe dafür gegeben sind. Für die Erbfolge hat eine Enterbung die gleichen Auswirkungen, wie wenn der Erbe vorverstorben ist: Das Erbe geht an allfällige Kinder des Enterbten.

Kanton St.Gallen: Merkblätter, Formulare und Kontaktadressen.

Kanton Thurgau: Adressen und Telefonnummern der Grundbuchämter und Notariate.

Erbschaftsamt Kanton Appenzell Ausserrhoden und Erbschaftsamt Appenzell Innerrhoden.