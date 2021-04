Ratgeber Jemand aus meinem Umfeld leidet an Depression: Was kann ich tun? Angehörige leiden mit den Depressionskranken: So können sie Betroffene unterstützen und sich selber schützen. Tipps, Anlaufstellen und Antworten auf Fragen zu Finanzen und Job. Jolanda Riedener 28.04.2021, 19.00 Uhr

Ein Paar gibt sich Kraft in der Krise. Bild: Getty Images

Nicht nur betroffene, auch ihnen nahestehende Personen leiden unter dieser schweren, aber heilbaren Krankheit: «Die Depression ist keine normale Traurigkeit, kein Versagen, keine Willensschwäche», schreibt die Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD) auf ihrer Website. Angehörige sind eine wichtige Bezugsperson für psychisch kranke Menschen. Sie würden den Partner oder die nahestehende Person gerne unterstützen, wissen aber nicht wie und geraten selber in eine depressive Grundstimmung.

Die Depression ist die am häufigsten auftretende psychische Erkrankung. In der Schweiz leiden neun Prozent der Bevölkerung daran. Frauen und junge Menschen sind häufiger betroffen als Männer und Personen ab 65 Jahren. Das zeigen die aktuellsten Zahlen vom Bundesamt für Statistik:

So können Sie Betroffene unterstützen

Durch Gespräche und einen direkten Kontakt oder als Beistand in verschiedenen Situationen können Angehörige den von Depression betroffenen Personen helfen und unterstützend wirken. Der Verein Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie (NAP) hat in einer Broschüre zusammengetragen, was man für eine nahestehende, psychisch kranke Person tun kann.

Jemandem aus meinem Umfeld geht es nicht gut. Soll ich etwas sagen?

Gespräche entlasten und geben Kraft: Über Ängste und negative Gefühle zu reden, ist der erste Schritt zur Besserung. Dabei geht es nicht darum, Probleme lösen zu müssen. Wer Beobachtungen anspricht, hilft, dass aus der Sorgenlast oder Krise keine psychische Erkrankung entsteht. Die Kampagne «Wie geht es dir?» hat Tipps zusammengestellt, wie man ein solches Gespräch beginnen kann. Dabei sollte man sich selbst gut fühlen, einen ruhigen Ort suchen und genug Zeit einplanen.

Und wenn das Gegenüber nicht auf das Gesprächsangebot eingeht: Nicht persönlich nehmen. Vielleicht fühlt sich die andere Person momentan nicht in Stimmung oder vielleicht muss sie erst Mut fassen. Am besten zu einem anderen Zeitpunkt erneut nachfragen.

Was im Gespräch wichtig ist: Zuhören : Es tut gut, wenn jemand zuhört und Anteil nimmt. Dabei sollten Sie dem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen.

: Es tut gut, wenn jemand zuhört und Anteil nimmt. Dabei sollten Sie dem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen. Zeigen Sie Mitgefühl : Es tut gut, wenn man sich verstanden fühlt.

: Es tut gut, wenn man sich verstanden fühlt. Schweigen aushalten: Im Gespräch über schwierige Situationen fehlen manchmal allen die Worte: Lassen Sie Pausen und Schweigen zu. Um das Gespräch wieder aufzunehmen, helfen Aussagen wie «Ich weiss jetzt grad auch nicht, was ich sagen soll».

Hilfe sollte man anbieten, wenn man das auch möchte. Mit einem Gespräch hat man schon viel getan. Man kann anbieten, erneut zum Reden da zu sein oder praktische Hilfe, zum Beispiel im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung, anbieten.

Was man vermeiden sollte: Schuldzuweisungen : Aussagen wie «Du musst dich einfach etwas zusammenreissen» oder «Du siehst alles immer viel zu schwarz» sind nicht hilfreich. Gerade psychische Erkrankungen sind nie eine Frage des Willens.

: Aussagen wie «Du musst dich einfach etwas zusammenreissen» oder «Du siehst alles immer viel zu schwarz» sind nicht hilfreich. Gerade psychische Erkrankungen sind nie eine Frage des Willens. Keine Ratschläge und Tipps : Wir tendieren dazu, Lösungen anbieten zu wollen. Betroffene könnten sich unter Druck fühlen. Gut zuhören und falls das Gegenüber konkret fragt: Hier gibt es Impulse und Ratschläge.

: Wir tendieren dazu, Lösungen anbieten zu wollen. Betroffene könnten sich unter Druck fühlen. Gut zuhören und falls das Gegenüber konkret fragt: Hier gibt es Impulse und Ratschläge. Nicht von den eigenen Problemen sprechen : Um Verständnis und Mitgefühl auszudrücken, sprechen wir manchmal von eigenen Problemen. Das Gegenüber fühlt sich dadurch leicht nicht ernstgenommen.

: Um Verständnis und Mitgefühl auszudrücken, sprechen wir manchmal von eigenen Problemen. Das Gegenüber fühlt sich dadurch leicht nicht ernstgenommen. Keine Diagnose stellen: Dies sollte man Fachpersonen überlassen. Betroffene fühlen sich sonst abgestempelt.

Dies sollte man Fachpersonen überlassen. Betroffene fühlen sich sonst abgestempelt. Keine Verniedlichungen : Mit Aussagen wie «Das kommt sicher bald wieder gut» oder «Das geht vorbei» fühlten sich Betroffene nicht ernstgenommen.

: Mit Aussagen wie «Das kommt sicher bald wieder gut» oder «Das geht vorbei» fühlten sich Betroffene nicht ernstgenommen. Gegenüber nicht drängen: Mit der Haltung ins Gespräch gehen, dass man nicht mehr erfahren will, als das Gegenüber bereit ist, zu erzählen. Es gilt zu respektieren, wenn Betroffene das Gespräch abbrechen. Man kann es später erneut versuchen.

Wie kann ich helfen?

Ich möchte einer nahestehenden, psychisch kranken Person helfen. Was kann ich konkret für sie tun?

Ratschläge Motivieren : Motivieren Sie die kranke Person, Dinge für sich selbst zu tun, motivieren Sie sie gegebenenfalls für eine Behandlung. Geben Sie Rückmeldungen und würdigen Sie auch kleine Schritte. Grenzen gilt es, zu akzeptieren. Bleiben Sie geduldig.

: Motivieren Sie die kranke Person, Dinge für sich selbst zu tun, motivieren Sie sie gegebenenfalls für eine Behandlung. Geben Sie Rückmeldungen und würdigen Sie auch kleine Schritte. Grenzen gilt es, zu akzeptieren. Bleiben Sie geduldig. Unterstützen : Definieren Sie gemeinsam Regeln und Verbindlichkeiten, tun Sie bei Bedarf Schritte gemeinsam, vermitteln Sie eine positive Einstellung.

: Definieren Sie gemeinsam Regeln und Verbindlichkeiten, tun Sie bei Bedarf Schritte gemeinsam, vermitteln Sie eine positive Einstellung. Normalität ermöglichen : Fördern und ermöglichen Sie einen regelmässigen Lebensrhythmus. Ermöglichen Sie, dass die erkrankte Person Hobbys ausführen kann und trauen Sie ihr etwas zu.

: Fördern und ermöglichen Sie einen regelmässigen Lebensrhythmus. Ermöglichen Sie, dass die erkrankte Person Hobbys ausführen kann und trauen Sie ihr etwas zu. Vorsorgen: Treffen Sie klare Vereinbarungen, welches Verhalten oder Anzeichen welche Folgen haben. Vereinbaren Sie gemeinsame Termine mit Therapeuten.

Was, wenn die erkrankte Person meine Partnerin oder mein Partner ist?

Wichtig ist, dass Sie auch gut zu sich selbst und auf eigene Grenzen und Bedürfnisse schauen. Nur wer selbst einen Ausgleich erfährt und das eigene Leben lebt, kann auch längerfristig für die erkrankte Person da sein. Angehörige sind keine Co-Therapeuten, die einem Auftrag zu folgen haben. Gemäss Thomas Lampert, Koordinator Prävention und Angehörigenarbeit Psychiatrie St.Gallen Süd, ist dabei wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen und Probleme offen anzusprechen. «Das Gegenüber wegen der Erkrankung langfristig zu schonen, führt meist in eine Sackgasse, weil Belastungen und Gefühle nicht ausgetauscht werden können.»

Wichtig ist, wenn sich die erkrankte Person zurückzieht, das nicht persönlich zu nehmen. Oft ist es mehr ein Nichtkönnen als ein Nichtwollen, erklärt Lampert. In einer Partnerschaft ist es, auch ohne Depression, teils schwierig, wenn wir das Verhalten des Gegenübers auf uns selbst beziehen, also auf der Beziehungsebene wahrnehmen. Wenn meine Partnerin zum Beispiel nichts mit mir unternehmen will, liegt das nicht an mir. Das gilt auch, wenn sich Depressionsbetroffene nicht äussern (können). Eine Unfähigkeit, sich entscheiden zu können, Konzentrationsprobleme, kreisende Gedanken oder Ohnmachtsgefühle können die Kommunikation einschränken. Bauen Sie keinen Druck auf, sondern:

Sprechen Sie Themen transparent an.

Äussern Sie eigene Bedürfnisse.

Zeigen Sie Verständnis für die Situation des Gegenübers.

Bleiben Sie geduldig, akzeptieren sie, wenn etwas nicht geht.

Bleiben Sie in Beziehung zu Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin.

Ein Beispiel dafür:

«Ich kann verstehen, dass es für dich zurzeit schwierig ist, Entscheidungen zu treffen. Das hängt wohl mit der Erkrankung zusammen. Mir war es wichtig, das einfach mal anzusprechen, wie es für mich ist. Du brauchst nichts dazu zu sagen im Moment. Ich werde dich morgen nochmals darauf ansprechen.»

Thomas Lampert gibt noch folgenden Tipp: Bleiben Sie auch einmal ohne Worte im Raum oder bei einem Spaziergang. Denn oft schwindet das Gemeinsame als Folge der Erkrankung. In Gemeinsames zu investieren, kann sich lohnen, auch wenn es nicht die grossen Würfe sind.

Auch was die Beziehung angeht, ist Transparenz wichtig, etwa, was Gefühle angeht. Vor allem lang andauernde, schwere Depressionen belasten die Beziehungen, weil sie alle Beteiligten an die eigenen Grenzen bringen können. Transparent zu sein, hilft, die Realität anzunehmen.

Auch ein Trennungswunsch ist legitim, sollte dann aber thematisiert werden. Die Beweggründe von Menschen, sich zu trennen wie auch zu bleiben, sind vielfältig und individuell. Zu gehen oder zu bleiben, ist eine persönliche Entscheidung. Mit oder ohne Depression.

Was, wenn Kinder Angehörige sind?

Die psychische Erkrankung eines Elternteils hat grosse Auswirkungen auf die Kinder. Sind Kinder involviert, empfiehlt das Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie (NAP) in deren Interesse eine Beratung. Kinder nehmen Veränderungen rasch wahr, deshalb sollte man ihnen erklären, was los ist.

Tipps für den Alltag Hören Sie als gesunder Elternteil oder Angehörige Ihrem Kind zu, fragen Sie es nach seinen Eindrücken.

Beobachten Sie Ihr Kind bezüglich Veränderungen im Verhalten.

Halten Sie an vertrauten Gewohnheiten fest.

Beziehen Sie zur eigenen Unterstützung andere Erwachsene ein.

Informieren Sie die Schule über die besondere Situation.

Akzeptieren Sie es, wenn Ihr Kind sich jemand anderem anvertraut.

Beanspruchen Sie professionelle Hilfe, wenn nötig.

Was tun im Notfall (bei Fremd- oder Selbstgefährdung)?

Es kann passieren, dass psychisch kranke Personen in einen Zustand geraten, in dem sie sich oder andere gefährden. In solchen Situationen ist es schwierig zu entscheiden, was zu tun ist. Erfahrungen zeigen, dass Angehörige dann zu lange damit warten, sich Hilfe zu holen. Das schreibt die Stiftung Pro Mente Sana, die sich für psychisch beeinträchtigte Menschen in der Schweiz einsetzt, in einem Ratgeber. Die Einschätzung der Gefährlichkeit einer Situation sollten Angehörige deshalb Fachpersonen überlassen.

Von Selbstgefährdung spricht man, wenn sich jemand massiv selber verletzt oder akut selbstmordgefährdet ist. Die Frage, ob es um Leben und Tod geht, können Angehörige nicht beantworten: Wenden Sie sich an die Ärztin oder den Therapeuten des Betroffenen, an den Notfallarzt oder den Sanitätsnotruf.

Suizidgedanken: Hier erhalten Sie Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da, vertraulich und gratis: Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, E-Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143.

Beratung + Hilfe 147: Beratung für Kinder und Jugendliche von Pro Juventute über Telefon, SMS, Chat und E-Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147.

Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

Bei einer Fremdgefährdung, wenn sich Angehörige so bedroht fühlen, dass sie Angst bekommen, ist es wichtig, die Bedrohung nicht herunterzuspielen. Wenn sie angegriffen werden, haben sie das Recht, sich angemessen zu schützen und zu verteidigen. Fordern Sie Hilfe bei der Polizei oder beim ärztlichen Notfalldienst an.

So schützen Sie sich: Was Angehörige für sich tun können

Wenn jemand psychisch erkrankt, ist das ein tiefer Einschnitt in die Beziehung. Gleichzeitig kann man erkrankte Angehörige besser unterstützen, wenn man zu sich selbst Sorge trägt. Deshalb sollte man sich auch Grenzen setzen und Verantwortung abgeben. Pro Mente Sana empfiehlt Angehörigen von Betroffenen in einem Ratgeber, offen über Ängste, Zweifel oder Schuldgefühle zu sprechen. Auch hilft es, zu klären, was die gegenseitigen Erwartungen sind. Angehörige sind mitbetroffen, auch was Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten betrifft.

Tipps für Angehörige: Auf eigene Bedürfnisse achten und Isolation vermeiden : Freizeit planen, Freundschaften und Hobbys pflegen und spüren, was man selber braucht.

und : Freizeit planen, Freundschaften und Hobbys pflegen und spüren, was man selber braucht. Unterstützung holen : Beratungen und Informationsveranstaltungen in Anspruch nehmen, Selbsthilfegruppen können entlasten, allenfalls braucht man selber Unterstützung oder eine Therapie.

: Beratungen und Informationsveranstaltungen in Anspruch nehmen, Selbsthilfegruppen können entlasten, allenfalls braucht man selber Unterstützung oder eine Therapie. Sich als Angehörige in Behandlung einbeziehen lassen oder eine Paar-Familientherapie oder Beratung machen. Ein Einbezug kann im Wechsel stattfinden, es müssen nicht nur gemeinsame Termine sein.

oder Beratung machen. Ein Einbezug kann im Wechsel stattfinden, es müssen nicht nur gemeinsame Termine sein. Rollen definieren: Das ist wichtig, damit kein Beziehungsgefälle entsteht. Angehörige sind keine Therapeuten, die einem Auftrag zu folgen haben.

Arbeit, Finanzen und Versicherung

Psychische Schwierigkeiten bringen oft Probleme am Arbeitsplatz mit sich. Falls der Arbeitgeber bereits etwas vom Leiden ahnt, kann ein Gespräch helfen. Das ist der Moment, bei einer Fachperson Unterstützung zu holen, etwa um ein Gespräch vorzubereiten, heisst es im Ratgeber vom Pro Mente Sana. Arbeitgeber sind eher bereit, nach Lösungen zu suchen, wenn sie frühzeitig über Schwierigkeiten orientiert werden.

Muss der Arbeitgeber über eine psychische Krankheit informiert werden?

Betroffene sind verpflichtet, dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Arbeit erscheinen können. Um welche gesundheitlichen Probleme es geht, muss man nicht sagen.

Kann der Arbeitgeber jemanden wegen psychischer Probleme die Kündigung aussprechen?

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber aus irgendeinem Grund kündigen, er muss aber auch bei psychisch bedingter Arbeitsunfähigkeit Fristen einhalten, während denen der Arbeitgeber nicht kündigen darf.

Falls der Arbeitgeber der betroffenen Person nahelegt, die Stelle zu kündigen, ist Vorsicht geboten: Bei einer Kündigung oder gemeinsamen Auflösung des Arbeitsverhältnisses können Lohn- oder Versicherungsansprüche verloren gehen. Deshalb lohnt es sich, zuerst eine Rechtsauskunft einzuholen, bevor man dem einwilligt.

Eine psychisch kranke Person verliert ihren Job. Was gibt es jetzt zu tun?

Am besten sollten einige Fragen noch vor Ablauf der Kündigungsfrist geklärt werden. Zum Beispiel, ob die Kündigung rechtmässig ist. Insbesondere, ob die gesetzlichen Sperrfristen eingehalten wurden. Wird man während der Kündigungszeit krank, verlängert sich die Kündigungsfrist ausserdem. Erfolgt die Kündigung während der Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit, ist diese nichtig und muss wiederholt werden. Als Ausnahme gilt die Probezeit.

Der Verlust der Arbeit ist für die Betroffenen oft schmerzhaft und beängstigend, kann aber auch Entlastung und Freiraum bringen, um sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern.

Was gilt es, bei Arbeitslosigkeit zu beachten?

Falls die Betroffenen mindestens 20 Prozent arbeiten können, müssen sie sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) anmelden. Wer innerhalb eines Jahres 30 Tage am Stück oder immer wieder für einige Tage krankgeschrieben ist, sollte sich bei der IV so früh wie möglich zur Früherfassung anmelden. Dabei handelt es sich um ein präventives Mittel bei ersten Anzeichen einer möglichen Invalidität.

Mit Krankentaggeld erhält man Lohnersatz im Krankheitsfall. Falls der Betroffene bisher über den Arbeitgeber bei einer Kollektiv-Taggeldversicherung angehört hat, kann er zu einer Einzel-Taggeldversicherung übertreten. Ebenfalls sollte man weiterhin in Unfallversicherung und Pensionskasse einbezahlen.

Wie können Betroffene den beruflichen Wiedereinstieg meistern?

Gibt es infolge Krankheit einen längeren Unterbruch der Berufstätigkeit, ist es wichtig, sich beim Wiedereinstieg zu überlegen, was man sich zutraut. Allenfalls ist es besser, vorerst nur Teilzeit zu arbeiten oder ein berufliches Ziel in einzelnen Schritten zu erreichen. Hilfe leistet das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) oder die Invalidenversicherung (IV).

Einige Personen scheuen sich davor, sich bei der IV anzumelden. Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche gibt es jedoch nicht wegen der IV-Anmeldung, sondern wegen des Etiketts «psychisch krank». IV-Angebote können bei der beruflichen Wiedereingliederung helfen und bieten eine Chance, den finanziellen Druck zu mildern oder einen geschützten Arbeitsplatz zu finden.

Was bezahlt die Krankenkasse?

Ärztliche und psychiatrische Behandlungen bezahlt die Krankenkasse aus der Grundversicherung. Ebenfalls übernommen werden Psychotherapien von Therapeutinnen und Therapeuten, die aber bei einem Arzt angestellt sein müssen. Sollten mehr als 40 Sitzungen notwendig sein, wird ein Bericht des behandelnden Arztes benötigt. Erst danach entscheidet der Versicherer über die weitere Kostenerstattung und deren Dauer. Die Kosten für komplementäre Heilmethoden werden von der Grundversicherung vergütet, wenn sie durch speziell ausgebildete Ärzte ausgeführt wird.

Adressen, Anlaufstellen und Links

