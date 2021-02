Ratgeber Ich habe meinen Job verloren – was muss ich jetzt tun? Die wichtigsten Informationen zum Thema Arbeitslosigkeit Das Staatssekretariat für Wirtschaft rechnet für das kommende Jahr mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit von derzeit 3,2 auf über 4 Prozent. Was, wenn Sie selbst den Job verlieren? Wir haben zusammengetragen, wie Sie am besten Vorgehen. Redaktion 02.02.2021, 05.00 Uhr

Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren helfen Arbeitslosen bei der Suche nach einer neuen Stelle. Bild: Gaetan Bally

Tausende Menschen in der Schweiz haben als Folge der Coronavirus-Krise ihre Arbeitsstelle verloren und es werden vermutlich noch viele mehr. Was, wenn es Sie selbst trifft? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Ratgeber.

Ich habe meine Stelle verloren: Was muss ich jetzt tun?

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kündigungsfrist eingehalten wurde. Sie ist in Ihrem Arbeitsvertrag geregelt. Falls die Frist nicht schriftlich festgelegt wurde, schreibt das Obligationenrecht folgende Fristen vor:

während der Probezeit: 7 Tage

im ersten Dienstjahr: 1 Monat

vom 2. bis zum 9. Dienstjahr: 2 Monate

ab dem 10. Dienstjahr: 3 Monate

Und was können Sie tun, wenn Ihr Arbeitgeber die Frist nicht eingehalten hat? Machen Sie Ihren Arbeitgeber darauf aufmerksam. Wenn das nichts nützt, helfen oftmals die jeweiligen Gewerkschaften der Branchen weiter. Sie können sich auch an Ihr Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) wenden. Dieses führt Listen mit zusätzlichen Beratungsstellen.

Verlangen Sie bei Ihrem Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis oder eine Arbeitsbestätigung. Diese Dokumente brauchen Sie für Ihre Bewerbungen und für die Anmeldung der Arbeitslosigkeit.

Informieren Sie sich bei Ihrer Wohngemeinde oder unter dieser Website, wo Sie Ihre Arbeitslosigkeit melden müssen. Das kann bei der Wohngemeinde oder beim zuständigen Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) sein.

Im Thurgau kann man sich noch persönlich beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum anmelden. Bild: Donato Caspari

Der Anmeldeprozess kann in den verschiedenen Kantonen variieren, da während der Coronapandemie in einigen Kantonen nur noch telefonische Beratungen durchgeführt werden. In den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Thurgau haben Stand Ende Januar 2021 die Schalter bei den RAV geöffnet. Man kann also persönlich vor Ort vorbeigehen, idealerweise hat man sich vorher telefonisch oder per E-Mail angemeldet.

Im Kanton St.Gallen wiederum kann man sich nur noch elektronisch unter diesem Link beim RAV melden. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden können Sie sich bei der Wohngemeinde anmelden und erhalten danach alle nötigen Formulare und den ersten RAV-Termin per Post zugestellt. Während der Coronapandemie finden RAV-Termine in Appenzell Ausserrhoden in der Regel telefonisch und nur auf ausdrücklichen Wunsch hin vor Ort statt.

Die Anmeldung muss spätestens am ersten Tag erfolgen, für den Sie Leistungen der Arbeitslosenkasse beanspruchen möchten. Nehmen Sie für die persönliche Anmeldung folgende Dokumente mit:

AHV-Ausweis oder Krankenversicherungskarte

Amtlicher Ausweis

Niederlassungsbewilligung oder Ausländerausweis bei ausländischen Staatsangehörigen

falls in Ihrem Kanton die Erstanmeldung direkt beim RAV erfolgt: die Wohnsitzbescheinigung oder den Schriftenempfangsschein der Wohnsitzgemeinde

das Kündigungsschreiben, Zeugnisse der letzten Arbeitgeber, Bescheinigungen über die persönliche Aus- und Weiterbildung sowie den Nachweis Ihrer Bemühungen um Arbeit

Einige Regionale Arbeitsvermittlungszentren bieten eine digitale Grundinformation an, diese informiert Sie über die Rechte und Pflichten als stellensuchende Person.

Bei der Wohngemeinde oder beim RAV erhalten Sie eine Liste mit den öffentlichen und privaten Arbeitslosenkassen in Ihrem Kanton. Sie können eine Arbeitslosenkasse frei wählen, sind dann aber während der gesamten Rahmenfrist an diese gebunden. Die Arbeitslosenkasse klärt Ihre Anspruchsberechtigung ab und richtet die Ihnen zustehenden Leistungen monatlich aus.

Um Arbeitslosenentschädigung zu erhalten, die Ihnen jeden Monat von Ihrer Arbeitslosenkasse ausbezahlt wird, müssen Sie der gewählten Arbeitslosenkasse folgende Dokumente vorlegen:

das Formular «Antrag auf Arbeitslosenentschädigung»

eine Kopie Ihrer Anmeldeunterlagen beim RAV

die Arbeitgeberbescheinigungen der letzten zwei Jahre

Sie sind verpflichtet, bereits während Ihrer Kündigungsfrist eine Stelle zu suchen. Sind Sie befristet angestellt, müssen Sie drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses mit der Suche beginnen. Halten Sie diese Verpflichtung nicht ein, riskieren Sie vorübergehend eine Kürzung Ihrer Leistungen.

Bewahren Sie die Unterlagen zur Stellensuche wie Stellenangebote, Bewerbungsschreiben und allfällige Absagebriefe gut auf. Sie müssen diese Dokumente später dem RAV vorlegen.

Wie viel Arbeitslosengeld erhalte ich?

Sie müssen ganz oder teilweise arbeitslos sein. Sie erhalten also auch Arbeitslosengeld, wenn sie im Teilzeitpensum arbeiten und eine neue Vollzeitstelle oder einen weiteren Teilzeitjob suchen. Sie gelten allerdings erst als arbeitslos, wenn Sie Ihre Arbeitslosigkeit gemeldet haben.

Ihr Wohnsitz muss in der Schweiz gemeldet sein. Falls Sie nur in der Schweiz arbeiten und Grenzgänger sind, beziehen Sie Ihr Arbeitslosengeld von Ihrem Wohnsitzland.

Die vorgeschriebene Schulzeit muss absolviert sein und das AHV-Rentenalter noch nicht erlangt sein.

Sie müssen mindestens 12 Monate als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer innerhalb der letzten 24 Monate vor der Erstanmeldung gearbeitet haben.

Der Betrag, den Sie von der Arbeitslosenkasse erhalten, ist in der Regel abhängig von Ihrem Durchschnittseinkommen der letzten zwölf Monate. Ausserdem ist relevant, ob Sie unterhaltspflichtig sind oder Invaliditätsrente beziehen.

Und wie viel ist das nun?

Das kann man nicht pauschal sagen. «Grundsätzlich erhalten Sie ohne Unterhaltspflicht rund 70 Prozent des letzten versicherten Verdienstes, das gilt als Faustregel», sagt Heinz Erb, Leiter RAV Thurgau. Sind Sie unterhaltspflichtig, erhalten sie rund 80 Prozent. Die Arbeitslosenkasse berechnet aufgrund Ihrer persönlichen Situation das genaue Taggeld.

Als stellensuchende Person steht einem weniger Geld zur Verfügung. Es gibt verschiedene Varianten, wie man seine Kosten senken kann. Pro Juventute nennt auf ihrer Website unter anderem:

Gebühren der Kredit- und Debitkarten überprüfen und nötigenfalls den Anbieter wechseln

Dasselbe gilt für alle Arten von Versicherungspolicen

Anspruch auf Prämienverbilligung bei der Krankenkasse prüfen

Ein Budget erstellen und sich daran halten. Dafür gibt es einfach zu nutzende Apps oder Vorlagen, beispielsweise vom Dachverband Budgetberatung Schweiz

Mahlzeiten planen: Ein erstellter Menuplan für die ganze Woche hilft, gezielt und überlegt einzukaufen

Hilfe und Unterstützung suchen: Wenn Sie merken, dass Sie sich finanziell nicht über Wasser halten können, nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit einer Beratungsstelle wie zum Beispiel der Schuldenberatung der Caritas oder des Kantons oder der Schuldenpräventionsstelle auf

Auch wenn die aktuelle Situation besonders herausfordernd ist, sollten Sie bei der Stellensuche vor allem aktiv und positiv bleiben. Wer flexibel bleibt und bereit ist, auch etwas Neues in Angriff zu nehmen, erhöht seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Hilfreich bei der Stellensuche ist auch die Nutzung des privaten Netzwerkes.

Heinz Erb, Leiter RAV Kanton Thurgau, gibt als Tipp mit: «Wichtig ist, dass man sich möglichst rasch um eine neue Stelle bemüht, sich frühzeitig auf dem RAV anmeldet und nicht wartet, bis die Kündigungsfrist verstrichen ist.»

National findet man Informationen unter diesem Link

Im Thurgau: Amt für Wirtschaft und Arbeit

In St.Gallen: Amt für Wirtschaft und Arbeit

In Appenzell Innerrhoden: Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

In Appenzell Ausserrhoden: Regionales Arbeitsvermittlungszentrum