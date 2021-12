Raserdelikt Mit 251 km/h auf der Autobahn geblitzt: 34-jähriger Deutscher hält neuen Raserrekord im Thurgau und muss den Führerschein abgeben Im Juni blitzte die Messstelle bei Matzingen auf der A1 einen Autofahrer, der doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt. Die Kantonspolizei brauchte über ein halbes Jahr, um den Tatverdächtigen zu fassen. Dem 34-jährigen Deutschen können nun bis zu vier Jahre Gefängnis drohen. Aylin Erol 21.12.2021, 18.07 Uhr

Der Tatverdächtige war auf der A1 in Richtung St.Gallen unterwegs. Bild: Bruno Kissling

Es war Donnerstagmorgen, am 10. Juni um 2:00 Uhr, als es in Matzingen blitzte und ein neuer, unrühmlicher Rekord im Thurgau gemessen werden konnte. In einem Mitsubishi Lancer Evolution raste ein Autofahrer mit 251 km/h über die Autobahn A1 in Richtung St. Gallen. Die Messstelle bei Matzingen konnte damit die höchste, je gemessene Geschwindigkeit im Kanton Thurgau feststellen. Nach Abzug der Sicherheitsmarge habe der Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 124 Stundenkilometer übertroffen, was einem Raserdelikt entspricht, heisst es in einer Medienmitteilung der Polizei. Ein Thurgauer Rekord sozusagen.

Ermittlungen dauerten über sechs Monate

Zwar wurden umgehend umfangreiche Ermittlungen von der Kantonspolizei Thurgau eingeleitet, der Tatverdächtige konnte allerdings erst jetzt, über ein halbes Jahr später festgenommen werden. Es handelt sich um einen 34-jährigen Deutschen aus dem Kanton St.Gallen. «Es gibt viele Gründe, weshalb sich die Ermittlungen in einem solchen Fall langziehen können. Beispielsweise wenn der Lenker erst ausfindig gemacht werden muss, weil er nicht der Fahrzeugbesitzer ist, wenn der Tatverdächtige gerade ausser Landes ist oder sich die Befragung dahinzieht», erklärt Claudia Brunner, Mediensprecherin der Kantonspolizei Thurgau.

Ausschaffung ist unwahrscheinlich

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat indes eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Führerschein wurde dem 34-Jährigen vorsorglich schon entzogen. Gemäss Marco Breu, Oberstaatsanwalt und Medienverantwortlicher der Staatsanwaltschaft Thurgau, können dem deutschen Staatsbürger bis zu vier Jahre hinter Gitter drohen. Eher unwahrscheinlich sei jedoch die Ausschaffung. «Strassenverkehrsdelikte werden im Strafgesetzbuch nicht als Grund für eine obligatorische Landesverweisung aufgeführt», erklärt Breu. Zwar gäbe es die Möglichkeit einer nicht obligatorischen Landesverweisung, in der Praxis käme dies allerdings selten vor. «Auf einem anderen Papier stehen natürlich migrationsrechtliche Massnahmen, welche jedoch nicht in der Kompetenz der Staatsanwaltschaft liegen», führt Breu der Vollständigkeit wegen an.