Federer-Villa statt Uferweg: Grüne machen Druck bei der Regierung

Rapperswil-Jona «Wo bleibt der Seeuferweg?»: Die Grünen stören sich an Privatgrundstücken von Roger Federer und Co. – und fordern die Regierung zum Handeln auf Eigentlich sieht der Kanton in Rapperswil-Jona schon seit Jahrzehnten einen neuen Seeuferweg vor. So steht es im Richtplan. Umgesetzt ist diese Absicht bis heute nicht, stattdessen macht Roger Federers Bauprojekt Schlagzeilen. Der grüne Kantonsrat Marco Fäh will nun Antworten von der Regierung. Adrian Vögele 28.07.2021, 12.12 Uhr

Für Tennisstar Roger Federer sieht es wieder besser aus als auch schon. Jedenfalls, was sein Bauprojekt direkt am See in Rapperswil-Jona betrifft. Gegen eine Altlastensanierung des Bodens hatte die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva Einsprache eingereicht. Ein neues Vorprüfungsgesuch wurde nötig. Dieses hat die Stadt Rapperswil-Jona Anfang Juli bewilligt. Bis zur Genehmigung durch den Kanton bleiben die Bauarbeiten in Ufernähe allerdings gestoppt. Laut «Zürichsee-Zeitung» plant Federer auf dem 16'000 Quadratmeter grossen Areal sechs ein- bis zweistöckige Gebäude, eine Tiefgarage sowie Sportanlagen mitsamt Bootshaus und einem Badesteg.

Uferweg seit 2003 geplant

Keine Freude an solchen Nachrichten haben die Grünen. Sie fordern, dass das Seeufer öffentlich zugänglich wird. Der Bau eines Uferweges in Rapperswil sei seit bald 20 Jahren im kantonalen Richtplan vorgesehen, schreibt die Kantonalpartei in einer Mitteilung. Dieser soll von Kempraten bis zur Kantonsgrenze bei Feldbach führen. Kantonsrat Marco Fäh aus Neckertal kritisiert:

«Für die Bevölkerung ist nicht ersichtlich, was bis jetzt unternommen wurde, um den Richtplaneintrag umzusetzen.»

Fäh hat deshalb einen Vorstoss eingereicht und verlangt Antworten von der Regierung. Unmittelbarer Auslöser sei Federers Bauprojekt, das im fraglichen Uferabschnitt liege. Zugleich betont Fäh, es gehe ihm nicht um eine Einflussnahme auf das laufende Verfahren: «Die aufgeworfenen raumplanerischen und rechtlichen Fragen stellen sich in Bezug auf mehrere Grundstücke, ganz unabhängig von den betroffenen Personen.»

Gemäss Zivilgesetzbuch bestehe an öffentlichen Gewässern kein Privateigentum, schreiben die Grünen. «Diesen Grundsatz hat das Bundesgericht bestätigt.» Die Problematik betreffe nicht nur den Zürichsee, sondern beispielsweise auch den Bodensee, wo es in der Realität ebenfalls Privatgrundstücke mit Seeanstoss gebe.

Die Uferabschnitte ins Staatseigentum zurückholen

Fäh verlangt nun von der Regierung eine klare Aussage zu diesen Uferabschnitten: «Was unternimmt der Kanton, damit St.Galler Gebiet des Zürichsees und anderer Gewässer, namentlich auch des Bodensees, wieder in das Eigentum des St.Galler Staates gelangt?»

Der Seeuferweg in Rapperswil-Jona sei laut Richtplan «mittelfristig» zu verwirklichen, stellt Fäh fest. «Mittelfristig» bedeute innert fünf Jahren. Da der Richtplan seit 2003 gelte, sei diese Frist längst abgelaufen. Fäh will von der Regierung wissen, warum seither nichts passiert sei und wie der Fahrplan zur Realisierung aussehe.

Die Stadt Rapperswil-Jona habe seit 2007 mindestens sechs Baubewilligungen erteilt, so der Kantonsrat weiter. Er fragt, ob diese mit Auflagen für eine Freihaltung des Ufers für den Uferweg verknüpft worden seien. «Wenn nein, weshalb nicht?» Und: «Werden bei aktuellen und zukünftigen Baubewilligungen entsprechende Auflagen gemacht und diese im Grundbuch eingetragen? Werden Käufer bei einer Grundstücksübertragung über Richtplaneinträge auf ihrem Grundstück informiert?» Die Antwort der Regierung steht noch aus.

Behörden betrachten Richtplaneintrag nicht als verbindlich

Auch der Verein «Rives Publiques», der in der ganzen Schweiz für einen freien Zugang zu den Gewässern kämpft, fordert die Umsetzung des Seeuferwegs in Rapperswil-Jona. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie verbindlich die Pläne sind. Thomas Furrer, Bauchef von Rapperswil-Jona, sagte gegenüber der «Linth-Zeitung», bei der Eintragung im Richtplan handle es sich lediglich um eine erste Absichtserklärung und keinesfalls um einen zeitlich bindenden Auftrag:

«In Sachen Seeuferweg Kempraten fand noch nie eine Interessenabwägung statt, folglich gab es auch nie eine verbindliche Festsetzung im kantonalen Richtplan.»

Das kantonale Baudepartement hielt damals fest, die Bindungskraft des Richtplans sei beschränkt – zeitlich, rechtlich und sachlich. Der Kanton könne der Gemeinde nicht den Bau eines Uferwegs vorschreiben.