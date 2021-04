Rapperswil-Jona «Das kommt den Kanton teuer zu stehen»: Weshalb die Kantonspolizei die Coronademonstration nicht aufgelöst hat und der Einsatz mehrere 100'000 Franken kosten wird Auch ohne rigoroses Unterbinden der unbewilligten Kundgebung in Rapperswil-Jona hatten die Einsatzkräfte der Kantonspolizeien am Samstag alle Hände voll zu tun. 4000 Demonstrierende versammelten sich im Stadtzentrum – mehr, als mit friedlichen Methoden in Zaum zu halten seien. Laut Hanspeter Krüsi, Medienchef der Kantonspolizei St.Gallen, kommt der Einsatz den Kanton teuer zu stehen. Miguel Lo Bartolo Aktualisiert 26.04.2021, 08.06 Uhr

Demonstrationsteilnehmer in Rapperswil-Jona halten Flaggen hoch und predigen Freiheit. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Mehr Vorarbeit hätte die Polizei offenkundig nicht leisten können. An drei aufeinanderfolgenden Tagen kommunizierte sie unmissverständlich, dass die Demonstration vom Samstag in Rapperswil-Jona nicht bewilligt worden sei. Sie warnte davor, in die Stadt zu reisen und vor allem davor, sich der Kundgebung anzuschliessen. Ohne Erfolg – denn in Rapperswil-Jona versammelten sich geschätzte 4000 Demonstrierende aus allen Winkeln der Schweiz.