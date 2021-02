Raiffeisen-Skandal Ist Johannes Rüegg-Stürm für die Universität St.Gallen noch haltbar? – Die SP will wissen, wann die Verantwortlichen das Gespräch mit dem HSG-Professor suchen «Der Reputationsschaden der HSG ist bereits enorm und wird sich voraussichtlich noch vergrössern», hält die SP in einem aktuellen Vorstoss im St.Galler Kantonsparlament fest. Die Fraktion fragt sich, wie die Verantwortlichen diesen eindämmen wollen - und sie erwartet umgehend eine Antwort. Regula Weik 15.02.2021, 20.48 Uhr

Johannes Rüegg-Stürm, HSG-Professor und ehemaliger Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

HSG-Professor Johannes Rüegg-Stürm holt seine Raiffeisen-Vergangenheit ein: Im Vorfeld des Strafverfahrens gegen den ehemaligen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz sind neue pikante Details an die Öffentlichkeit gelangt. So soll Rüegg-Stürm als damaliger Verwaltungsratspräsident die Rotlicht- und Freizeitluxusspesen das angeklagten Konzernchefs anscheinend ohne kritisches Nachfragen visiert und durchgewunken haben. Es sei davon auszugehen, dass im Verlaufe des Verfahrens «weitere problematische Vorgänge» bekannt werden, hält die SP in einem aktuellen Vorstoss im St. Galler Kantonsparlament fest.