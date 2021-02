Raiffeisen-Skandal Die HSG hat mit Johannes Rüegg-Stürm erneuten Klärungsbedarf – Parteien stellen seine Professur in Frage Nach den jüngsten Enthüllungen um Rüegg-Stürms fragwürdige Kontrolle von Raiffeisen-Konzernchef Pierin Vincenz' Rotlichtspesen suchen Bildungsdirektor Stefan Kölliker und HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller das Gespräch mit dem Public Governance Professor. Derweil rufen die Kantonsratsfraktionen nach scharfen Massnahmen und stellen die Frage nach der Absetzung. Marcel Elsener und Adrian Vögele 01.02.2021, 18.40 Uhr

Johannes Rüegg-Stürm, HSG-Professor und ehemaliger Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

HSG-Professor Johannes Rüegg-Stürm steht nach den jüngsten Enthüllungen wieder im Zwielicht seiner Raiffeisen-Geschichte: Der damalige Verwaltungsratspräsident hat die Rotlicht- und Freizeitluxusspesen des angeklagten Konzernchefs Pierin Vincenz anscheinend ohne kritische Nachfragen visiert und durchgewunken. Die Universität St.Gallen hatte trotz der Kritik an ihrem langjährigen Professor und Forschungsleiter für Organisationsstudien und Direktor am Institut für Systematisches Management und Public Governance festgehalten.

Rüegg-Stürm, der das Standardwerk zum St.Galler Managementmodell («in einer komplexen Welt») mitverfasst hat, forscht derzeit mit Schwerpunkt Healthcare Management. Seine Vorlesung im laufenden Frühlingssemester heisst denn auch «Healthcare Management in einer komplexen Welt», der Kurs beginnt am 9. März.

Vor einem Jahr hatte er auf die Frage unserer Zeitung, ob und wie er sich an der HSG erklären musste, wie folgt geantwortet: «Ich habe mich nie erklären müssen, weil gegen meine Tätigkeit in Forschung, Lehre und Weiterbildung in keinem Moment Kritik formuliert worden ist. Aber ich bringe in jedem Lehr- und Weiterbildungskontext aktiv mein grosses Bedauern über die negativen Auswirkungen zum Ausdruck, die sich im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit bei Raiffeisen für Raiffeisen selbst und leider auch für die HSG ergeben haben.»

Bildungschef und Rektor wollen Erklärungen

Die Anklageschrift gegen Vincenz wirft nun neue Fragen auf. Zwar ist Rüegg-Stürm selber nicht angeklagt, aber seine Verwicklung in die Raiffeisen-Affäre ist noch nicht überstanden. Unter Hinweis auf das laufende Strafverfahren hat er bislang keinerlei Fragen zu Raiffeisen beantwortet. Die am Sonntag und Montag publizierten Ausschnitte aus den Einvernahmeprotokollen werfen allerdings ein schlechtes Licht auf den Professor. Zu diesen jüngsten Vorwürfen in Sachen Spesenvisierungen äussert sich Johannes Rüegg-Stürm nicht. Wiederum teilt er auf Nachfrage mit, dass er zur Raiffeisen-Affäre keine Stellung nehme:

«Es ist nicht zulässig, vor Abschluss eines laufenden Verfahrens inhaltliche Angaben zu machen – sei es gegenüber den Medien oder den Studierenden.»

Stefan Kölliker, St.Galler Bildungschef (SVP). Bild: Ralph Ribi

Ob die fragwürdige Kontrolle von Vincenz’ Rotlichtspesen Konsequenzen für die Lehrtätigkeit von Johannes Rüegg-Stürm habe, kann der St.Galler Bildungsdirektor und Präsident des Universitätsrates, SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker, noch nicht sagen. Unirat und Rektorat wüssten bislang nur das, was in den Medien berichtet wurde. Aufgrund dieser Informationslage könne man noch «keine Schlussfolgerungen ziehen» und lasse sich erst recht nicht zu Kurzschlusshandlungen hinreissen, sagt Kölliker.

«Für HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller und mich ist aber klar, dass wir mit Johannes Rüegg-Stürm in den nächsten zwei, drei Wochen das Gespräch suchen.»

Eine Beurteilung des Falls sei erst nach Einsicht in die Grundlagen und Erklärungen zu den offenen Fragen möglich, sagt der Bildungschef.

Ehrenzeller: «Wir müssen alles mit ihm besprechen»

Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Da die Strafbarkeit des Professors kein Thema sei, ändere sich an der Ausgangslage im Vergleich zum vergangenen Winter nichts, sagt HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller. Trotzdem stelle sich nochmals die Frage nach der Wirkung der Vorfälle für die Uni und einem Reputationsschaden. «Wir müssen alles mit ihm besprechen», sagt Ehrenzeller, zumal die damaligen Gespräche noch sein Vorgänger Thomas Bieger geführt habe. «In meiner neuen Funktion habe ich ihn noch nie angehört.»

Über mögliche Konsequenzen zu spekulieren, sei im jetzigen Zeitpunkt falsch. Als Rektor habe er eine «Verantwortung auf beiden Seiten», sagt Ehrenzeller: «Hier die Reputation der Uni, dort die Person und unsere Fürsorgepflicht als Arbeitgeber.» Unter den Punkten, die Kölliker und Ehrenzeller mit Rüegg-Stürm besprechen wollen, sei sicher die Praxis, ob und wie der Professor seine negativen Erfahrungen wie versprochen mit den Studenten thematisiert habe.

Parteien stellen Rüegg-Stürms Professur in Frage

Bettina Surber, St.Galler SP-Fraktionschefin. Bild: Regina Kühne

In der kantonalen Politik wird nach den jüngsten Enthüllungen neue Kritik laut: Die SP sieht «einen weiteren Reputationsschaden für die Universität», wie Fraktionschefin Bettina Surber sagt. Zwar sei das Strafverfahren gegen Professor Rüegg-Stürm eingestellt worden. «Dass ihn strafrechtlich kein Verschulden trifft, ist selbstverständlich zu anerkennen.» Allerdings stelle sich die Frage, «wie dieses Absegnen von völlig haltlosen Spesenabrechnungen mit seiner Funktion als Professor für gute Unternehmensführung zusammengeht»:

«Er hat ganz offensichtlich nicht gelebt, was er unterrichten müsste.»

Die SP sei weiterhin der Ansicht, dass die Nebentätigkeiten der Professoren problematisch seien. «Grundsätzlich ist eine Unabhängigkeit der Lehre zu fordern.»

Guido Etterlin, St.Galler SP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Die SP verlangt von der Regierung nähere Auskünfte: Kantonsrat Guido Etterlin reichte am Montag eine Anfrage ein mit dem Titel «Haben Regierung und Universitätsrat bei der Wiederanstellung von Dozent Rüegg-Stürm versagt?». Im Januar 2020 habe der Universitätsrat Johannes Rüegg-Stürm erneut zum Dozenten und Institutsleiter gewählt. Etterlin will von der Regierung wissen, warum der Universitätsrat bei der Verlängerung von Rüegg-Stürms Professur «nicht genauere Abklärungen zu dessen Rolle in der ganzen Affäre vorgenommen» habe. Auch fragt der SP-Parlamentarier:

«Ist Johannes Rüegg-Stürm als Dozent für gute Unternehmensführung angesichts der offensichtlichen Mängel in der eigenen Tätigkeit in der Unternehmensführung und des drohenden Reputationsschadens noch tragbar?»

CVP hält ein Ende der Zusammenarbeit für angezeigt

Patrick Dürr, St.Galler CVP-Präsident. Bild: Benjamin Manser

Auch CVP-Präsident Patrick Dürr sagt, es stelle sich die Frage, wie glaubwürdig es für eine Institution sei, wenn ein Professor «gute Unternehmensführung» doziere, selber aber genau eine solche Unternehmensführung ungenügend wahrgenommen habe:

«Vor diesem Hintergrund wäre die Beendigung einer weitergehenden Zusammenarbeit zwischen der HSG und Herrn Rüegg-Stürm angezeigt.»

Diese Frage müsse jedoch die Universität als Arbeitgeberin von Rüegg-Stürm beantworten, so der CVP-Präsident. Die Tätigkeit der Professoren in der Privatwirtschaft sei für die Lehre grundsätzlich von grossem Nutzen. «Die Erwartung an Lehrpersonen unabhängig der Stufe ist jedoch, dass sie eine Vorbildfunktion einnehmen.» Die aufgedeckten Vorkommnisse würden kein positives Licht auf die Universität St.Gallen werfen. «Wir sind aber überzeugt, dass mit den eingeleiteten Massnahmen an der Universität St.Gallen die Gefahr solcher Vorfälle minimiert wurde.»

«Geradezu grotesk»

Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen. Bild: Ralph Ribi

Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen, sagt, es sei «schlicht nicht zu verstehen, dass Rotlichtspesen entweder übersehen oder einfach blind abgesegnet werden. Vor allem dann, wenn sie einerseits regelmässig erfolgten und andererseits die 100'000-Franken-Grenze überstiegen. Geradezu grotesk ist der Umstand, dass Professor Rüegg-Stürm an der Universität ja genau das lehrt, was er bei Raiffeisen völlig vernachlässigt hat».

Wenn nun neue Fakten zu Tage kämen und neue Vorwürfe erhoben würden, müssten Universitätsrat und Regierung dies berücksichtigen und allenfalls auf den Entscheid bezüglich Rüegg-Stürms Professur zurückkommen, sagt Gschwend. Auch er hält zugleich fest, dass die Reglemente an der HSG verschärft worden seien und die Universität bei der Bewilligung von Nebenmandaten restriktiver vorgehe. «Das war zwingend notwendig.»

Raphael Frei, St.Galler FDP-Präsident. Bild: Benjamin Manser

FDP-Präsident Raphael Frei fordert, Universitätsrat und Universitätsleitung müssten den Fall nun rasch diskutieren. «Allerdings ist es fraglich, ob die Naivität von Professor Rüegg-Stürm tatsächlich geeignet ist, als Vorbild für die Studierenden zu fungieren. Diese Frage sollte er vor allem auch sich selbst stellen.» Für die Universität bedeute der Fall einmal mehr einen Reputationsschaden. «Die FDP hofft gleichwohl, dass die HSG aus den jüngsten Fehlern gelernt hat und nun richtig reagiert sowie kommuniziert.»

SVP: «Falls die Vorwürfe stimmen, ist Rüegg-Stürm nicht mehr haltbar»

Christoph Gull, St.Galler SVP-Fraktionschef. Bild: Ralph Ribi

Härter äussert sich die SVP: «Sollten die jetzt neu erhobenen Vorwürfe tatsächlich zutreffen, sind wir der Meinung, dass Professor Rüegg-Stürm an der HSG nicht mehr haltbar ist. Zumindest nicht mehr als Direktor am Institut für Systemisches Management und Public Governance», sagt Fraktionschef Christoph Gull. Wie die anderen bürgerlichen Parteien befürwortet auch die SVP die Doppelrolle von HSG-Dozenten in der Lehre und der Privatwirtschaft. Der Austausch von Wissenschaft und Praxis sei «wertvoll und förderlich». Jedoch: «Im Falle eines Scheiterns müssen die betreffenden Professoren ihre Verantwortung übernehmen, so wie es in der Privatwirtschaft auch der Fall ist», sagt Gull.