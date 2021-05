Raiffeisen-Fall St.Galler Regierung beantwortet HSG-Vorstoss: Professor Johannes Rüegg-Stürm hat ein Kommunikationsverbot Dem HSG-Dozenten und früheren Verwaltungsratspräsidenten der Raiffeisen Schweiz wurde ein Maulkorb verpasst. Das schreibt die St.Galler Regierung in einer Antwort auf eine Einfache Anfrage, bei der es um die Wiederanstellung von Johannes Rüegg-Stürm geht. 05.05.2021, 08.46 Uhr

Nach den Befragungen zum CEO der Raiffeisen Schweiz erhielt Johannes Rüegg-Stürm ein Kommunikationsverbot. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

(pd/mas) «Haben Regierung und Universitätsrat bei der Wiederanstellung von Dozent Rüegg-Stürm versagt?» So lautete die Einfache Anfrage von Kantonsrat Guido Etterlin (SP) aus Rorschach, die er am 1. Februar 2021 einreichte. Im Januar 2020 habe der Universitätsrat unter dem Vorsitz von Regierungsrat Kölliker Rüegg-Stürm erneut zum Dozenten und Institutsleiter gewählt. Weiter heisst es in seiner Anfrage: «Die Einvernahmeprotokolle lagen der Regierung und dem Universitätsrat beim Beschluss der Wiederanstellung nicht vor. Trotzdem ist offensichtlich, dass das zuständige Wahlgremium nicht genauere Abklärungen vorgenommen hat.»

Nun schreibt die Regierung in einer Antwort vom 27. April, dass Johannes Rüegg-Stürm im Strafverfahren gegen den ehemaligen CEO von Raiffeisen Schweiz als Auskunftsperson befragt worden war. Darauf hätte ihm die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich ein Kommunikationsverbot auferlegt. Die Einvernahmeprotokolle von Johannes Rüegg-Stürm hätten dem Universitätsrat weder zum Zeitpunkt des Beschlusses zur Wiederwahl noch würden sie ihm heute vorliegen, schreibt die Regierung weiter.

Die Regierung hält in ihrer Antwort fest:

«Das Verfahren zur Wiederwahl von Johannes Rüegg-Stürm ist korrekt abgelaufen.»

Lediglich eine schriftliche Stellungnahme von Rüegg-Stürm

Die Regierung fährt fort: «Johannes Rüegg-Stürm hat in wissenschaftlicher und akademischer Hinsicht sowie bezüglich seines Unterrichts alle Voraussetzungen für die Wiederwahl erfüllt.» Der Universitätsrat habe im Laufe des Prüfverfahrens Johannes Rüegg-Stürm verschiedene Fragen gestellt.

In einem mehrseitigen Antwortschreiben nahm Johannes Rüegg-Stürm detailliert Stellung und berichtete – soweit in einem laufenden Strafverfahren möglich – über den damaligen Stand und Inhalt des Verfahrens. Rüegg-Stürm brachte zum Ausdruck, dass er die negativen Wirkungen, die sich wegen seiner Nebentätigkeit als Verwaltungsratspräsident bei Raiffeisen Schweiz für die HSG ergeben hätten, zutiefst bedaure.

An der Wahlsitzung des Universitätsrates wurde Johannes Rüegg-Stürm zu einer Befragung eingeladen. Dieser habe für den Universitätsrat vertiefte und befriedigende Antworten ergeben, schreibt die Regierung. Der Universitätsrat wählte ihn am 9. Dezember 2019 für die Amtsdauer vom 1. Februar 2020 bis zur Emeritierung am 31. Juli 2026 wieder. Die Regierung genehmigte die Wiederwahl Anfang des Jahres 2020.

Im Rahmen des ihm rechtlich Erlaubten hat Johannes Rüegg-Stürm den Universitätsrat umfassend informiert. Aufgrund des staatsanwaltschaftlichen Kommunikationsverbots konnte er sich nur generell und nicht zu den einzelnen in den Medien aufgegriffenen Punkten des Untersuchungsverfahrens und auch nicht zur Tragweite des Strafverfahrens äussern.

Die Regierung sieht keinen weiteren Handlungsbedarf

Die Vereinbarung sieht vor, dass Johannes Rüegg-Stürm seine Lehrtätigkeit als Ordinarius für Organizational Behavior auf der Bachelor-, Master- und Doktoratsstufe am 31. Juli 2021 beenden wird. Dann wird er seinen Beschäftigungsgrad auf 40 Prozent reduzieren. Johannes Rüegg-Stürm bleibt als Professor an der HSG tätig und konzentriert sich dabei auf seine Forschungstätigkeit, auf Aufgaben in der universitären Selbstverwaltung wie Kommissionstätigkeit und auf die Weiterbildungsstufe.

Die Regierung hält in der Antwort abschliessend fest: «In schlüssiger Wertung der ihm zugänglichen Grundlagen hat der Universitätsrat im Dezember 2019 Johannes Rüegg-Stürm wiedergewählt und im März 2021 die Vereinbarung zwischen der HSG und Johannes Rüegg-Stürm, die das Interesse der HSG an einer unbeschadeten Reputation und ihre Fürsorgepflicht gegenüber Johannes Rüegg-Stürm abgleicht, genehmigt. Weiterer Handlungsbedarf ist nicht ersichtlich.»