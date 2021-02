RAIFFEISEN-AFFÄRE Kontrollversagen und Revisionsmängel: HSG-Professor Johannes Rüegg-Stürm weht wegen Vincenz' Rotlichtspesen ein eisiger Wind entgegen Die kantonale Universitätsleitung befragt den HSG-Professor Johannes Rüegg-Stürm demnächst zur Rolle im Raiffeisen-Spesenskandal. Im St.Galler Kantonsrat dürfte sein Fall nächste Woche zumindest für hitzige Pausengespräche sorgen. Rüegg-Stürm kann kaum auf andere Kontrollinstanzen verweisen, wie ein Experte aus dem Regulierungsbereich erklärt. Marcel Elsener 10.02.2021, 19.20 Uhr

Johannes Rüegg-Stürm in Erklärungsnot – hier an der Medienkonferenz vor seinem Rücktritt als Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz im März 2018. Bild: Walter Bieri / Keystone

Steuerausfälle, Coronahärtefälle oder Stacheldraht beschäftigen den St.Galler Kantonsrat nächste Woche reichlich. Doch in den Pausen dürfte ein anderes Thema ebenso heiss diskutiert werden: Die HSG und ihre neuerlichen Sorgen mit ihrem Professor für gute Unternehmensführung, Johannes Rüegg-Stürm. Er hat als damaliger Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident die horrenden Spesen von CEO Pierin Vincenz für Besuche in Rotlicht-Etablissements und private Luxusreisen allem Anschein nach ohne Stirnrunzeln und Nachfragen signiert. Jedenfalls besagen dies die von der «Sonntags-Zeitung» publizierten Ausschnitte aus den Einvernahmeprotokollen der Zürcher Staatsanwaltschaft zum Strafverfahren gegen Vincenz. Daraus ging zudem hervor, dass Rüegg-Stürm seine eigenen Spesen wiederum vom CEO absegnen liess – kein Wunder, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck einer «Sauhäfeli-Saudeckeli»-Mentalität vorherrscht.

Ist Rüegg-Stürm angesichts der offensichtlich mangelhaften eigenen Tätigkeit in der Unternehmensaufsicht für die HSG noch tragbar? Hat der Professor den Universitätsrat über den Inhalt und die Tragweite des Strafverfahrens korrekt informiert? Und hat der Rat unter Leitung von Bildungsdirektor Stefan Kölliker die Rolle Rüegg-Stürms in der Raiffeisen-Affäre genügend abgeklärt, als es Ende 2019 um die Verlängerung der Professur ging? Diese Fragen will SP-Kantonsrat Guido Etterlin in einem Vorstoss von der Regierung beantwortet haben. Die SP ist mit ihrer Kritik nicht allein: Die Fraktionschefs von SVP, FDP, CVP und Grünen verlangen ebenfalls schonungslose Abklärungen und gegebenenfalls die Absetzung des Professors.

Gesprächstermin vereinbart, Reputationsschaden angerichtet

Die Antworten der Regierung dürften einige Zeit auf sich warten lassen. Denn die Uni-Verantwortlichen, sprich SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker als Präsident des Uni-Tates und HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller, haben zunächst Gesprächsbedarf mit dem langjährigen Professor für Public Governance und Organisationsstudien. Ein Termin für ein baldiges Treffen zu dritt sei vereinbart worden, sagt Bildungschef Kölliker auf Anfrage, ohne nähere Zeitangabe. «Wann was kommuniziert werden soll, ist gegenwärtig offen», lässt er ausrichten. Im Gespräch mit dem Professor, der selber nicht angeklagt ist, geht es auch um die Frage, ob und wie er wie versprochen seinen Raiffeisen-Fall als schlechtes Beispiel mit seinen Studenten thematisierte – gemäss der viel beschworenen «Praxisnähe» der Uni.



Den Reputationsschaden für die HSG belegen zahlreiche Publikumsreaktionen, wie sie dutzendfach etwa in der Kommentarspalte von «Inside Paradeplatz» nachzulesen sind. Das Finanznewsportal hatte den Raiffeisen-Skandal aufgedeckt und verfolgt seither beharrlich die Entwicklungen. Der Zusammenschrieb von dieser Woche unter dem Titel «HSG in Vincenz-Strudel wegen Prof. Wegschauen» galt der Vorbildfunktion Rüegg-Stürms als Lehrer und Mitautor des «St.Galler Management-Modells». Von den kritischen und teils hämischen Kommentaren schlagen einige den Bogen von der «unheiligen Allianz zwischen Rüegg-Stürm und Vincenz» zur massgeblichen Lehre an der Wirtschaftsuni: «Das St.Galler Modell hatte unter Peter Ulrich seine Relevanz, wurde dann durch Fredmund Malik monetarisiert und in eine private Geldmaschine umgewandelt», heisst es zum Beispiel. «Dass Rüegg-Stürm sich als Erbe des St.Galler Modells kolportiert, entbehrt nicht einer grossen Ironie. Der Reputationsschaden für die HSG ist gross. Andererseits ist die HSG heute akademisch im Vergleich zur ETH oder anderen Spitzenunis ins Mittelfeld abgerutscht.»



Offene Fragen zur Prüfung, aber die Revisionsfirma schweigt

Unter den offenen Fragen gelten manche der Mitverantwortung der anderen damaligen Raiffeisen-Verwaltungsräte wie der Zürcher Regierungsrätin Rita Fuhrer. Und es wird die Rolle der externen Revisionsfirma hinterfragt, die bereits bei der Strafuntersuchung zum möglichen gewerbsmässigen Betrug von Vincenz und seinem Geschäftspartner Beat Stocker wegen der privaten Beteiligung an Firmen ein Thema war. Nun stellt sich die Frage, warum die Spesenexzesse auch den Wirtschaftsprüfern von Pricewaterhouse Coopers (PWC) nicht aufgefallen sind. Der Chef der Bankenprüfung Ostschweiz bei der PWC, Beat Rütsche, sei ebenso verantwortlich wie der HSG-Professor, meinen Insider und stellen fest: «Die Prüfer haben gnadenlos versagt.» Mittlerweile (im Juni 2020) hat die PWC ihr mit einem zweistelligen Millionenbetrag vergoltenes Mandat für Raiffeisen an die Konkurrenz (E & Y) verloren.



Die Saläre, Pensionskassenvergütungen, Boni und Spesen von Vincenz und den weiteren Geschäftsleitungsmitgliedern liefen jahrelang über das Büro des St.Galler Rechtsanwalts Eugen Mätzler, revidiert von der St.Galler PWC. Hätte demnach Beat Rütsche die Rotlichtspesen anmahnen müssen? Machte sein Team Stichproben oder registrierte es lediglich die Verbuchung der Spesen? Gemäss der «Sonntags-Zeitung» hat der leitende Revisor Rütsche mit Rüegg-Stürm ein «Zusatzprotokoll Spesen- und Entschädigungsausschuss» mit Verhaltensregeln erstellt. Warum wurden die eingeforderten Dokumente bei Einzelabrechnungen von über 1000 Franken trotzdem nicht eingereicht respektive kontrolliert?

Mit anderen Worten: Hätte Rütsche, der als CVP-Stadtparlamentarier letztes Jahr «höchster Stadtsanktgaller» war und der seit 15 Jahren die Chlausgruppen der Gallusstadt leitet, bei Raiffeisen in der unseligen Ära Vincenz ein strengerer Samichlaus sein müssen? Oder gehörte er als ehemaliger Nachbar von Vincenz ebenfalls zum Bekanntenkreis des selbstherrlichen Bankers, der sein Umfeld einlullte und übertölpelte? Und der offenbar mit vertrauensseligen, ja naiven «Dienstleistern» rechnen durfte. Beat Rütsche lässt Anfragen dieser Zeitung unbeantwortet. An seiner Stelle schreibt Konradin Krieger, Manager und «Team Leader External Communications» am PWC-Sitz Zürich, dass die Firma «aufgrund des Revisionsgeheimnisses keine Auskünfte im Zusammenhang mit der Arbeit für unseren Kunden» geben dürfe. Zwar verstehe man das «inhaltliche Interesse vollumfänglich», doch bitte man um Verständnis.



Ein Experte relativiert die Prüfungsrolle der Revisoren



«Wenn Wirtschaftsprüfer einen Spesenmissbrauch aufdecken, ist das eine grosse Ausnahme und meist ein Zufallstreffer», erklärt ein Experte aus dem Regulierungsbereich, der ungenannt bleiben will. Eine solche Ausnahme war jüngst der Wirecard-Skandal, wo es allerdings um Exzesse in Millionenhöhe ging. Den Fall Raiffeisen-PWC kann der Fachmann nicht kommentieren. Doch weist er darauf hin, dass die externe Revision die Finanzen eines Unternehmens «mit hinreichender Sicherheit» darauf prüfe, ob keine «wesentlich falsche Angaben gemacht werden». Dies betreffe in erster Linie die Bilanz, dann die Erfolgsrechnung und allenfalls noch den Cashflow und einen Lagebericht.



Dass Wirtschaftsprüfer die Aufwände in der Erfolgsrechnung und damit auch die Spesen vollständig überprüften, sei «unrealistisch». Zudem lägen die Spesen weit unter der sogenannten Wesentlichkeitsgrenze, also dem in hohen Millionenbeträgen angesetzten Prüfmassstab, und fielen durchs Sieb. Der Experte betont ausserdem ein gängiges Missverständnis, wenn Revisionsfirmen in der Öffentlichkeit vermeintlich in die Pflicht genommen werden. Sie seien keine Forensiker, sondern nur, salopp gesagt, die Prüfer korrekter Buchungen.

«Ein Wirtschaftsprüfer stellt nicht fest, ob Gelder fürs Puff gebraucht, verbrannt oder zum Fenster hinausgeworfen werden. Und er sagt nicht, wie sie zu verwenden seien.»



Das im Publikum, aber auch in Geschäftsleitungen vorherrschende Missverständnis ist eine «Erwartungslücke» (Englisch «Expectation Gap»): «Die Erwartungen in eine externe Revision sind gigantisch, aber was der Wirtschaftsprüfer in der Realität macht, ist eine ganz andere Sache. Es wird unglaublich viel erwartet, aber weit weniger gemacht.» Unternehmensleitungen dürften folglich nicht darauf vertrauen, dass Wirtschaftsprüfer allfällige kriminelle Aktivitäten aufdeckten.

Ähnlich wie beim Swissair-Crash geht es laut dem Regulierungsexperten wohl um den «Graubereich, wo sich niemand richtig verantwortlich fühlt».

Strafrechtlich hat der frühere Raiffeisen-Präsident keine Konsequenzen zu befürchten, da er, wie gesagt, nicht angeklagt ist. Doch darf der Professor allem Anschein nach kaum auf andere Verantwortungsträger hoffen, die sein Versagen gerade auch in Sachen guter Unternehmensführung teilen und damit schmälern.