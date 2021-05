Rahmenvertrag am Ende: So reagieren Ostschweizer Politiker

Rahmenabkommen «Gut, dass der Bundesrat Klarheit schafft»: Was Paul Rechsteiner zum Tod des Rahmenvertrags sagt – und weitere Ostschweizer Reaktionen Der Bundesrat hat das Rahmenabkommen mit der EU endgültig beerdigt. So reagieren Ostschweizer Parlamentsmitglieder. Adrian Vögele 26.05.2021, 19.03 Uhr

Jetzt steht es fest: Das institutionelle Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU, kurz InstA, ist gestorben. Nach sieben Jahren des Tauziehens hat der Bundesrat die Verhandlungen am Mittwoch für beendet erklärt, ohne den Vertrag zu unterschreiben – die Differenzen seien zu gross. Grosse Meinungsverschiedenheiten gibt es etwa beim Lohnschutz und dem Zugang zur Sozialhilfe für EU-Bürger. Der Bundesrat will sich nun darauf konzentrieren, die bilateralen Verträge zu sichern. Eine Option sind autonome Anpassungen durch die Schweiz: Das Justizdepartement unter der Führung von Karin Keller-Sutter soll abklären, in welchen Bereichen eine rechtliche Angleichung von Schweizer Recht ans EU-Recht allenfalls sinnvoll wäre. Der Bundesrat spricht sich auch dafür aus, dass das Bundesparlament die sogenannte Kohäsionsmilliarde an die EU freigibt.

Was sagen Ostschweizer Parlamentsmitglieder zum Ende des Rahmenvertrags? Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner war in früheren Jahren als damaliger Gewerkschaftschef direkt in die Gespräche über das Abkommen involviert gewesen – und hatte den Entwurf bereits früh kritisiert. Die rote Linie beim Lohnschutz sei überschritten, der Vertragsentwurf nicht überlebensfähig, sagte er im vergangenen Herbst. Den jetzigen Entscheid des Bundesrats begrüsst Rechsteiner. «Basis für ein gutes bilaterales Verhältnis der Schweiz zur EU ist ein starker, eigenständiger, nicht-diskriminierender Lohnschutz», sagt der SP-Ständerat. Hierzu sei in den Verhandlungen keine Lösung zustande gekommen. Der Schritt des Bundesrats, die Verhandlungen abzubrechen, sei die logische Folge.

«Es ist gut, dass der Bundesrat nun Klarheit schafft.»

Wichtig sei jetzt zugleich, dass die Schweiz die Kohäsionsmilliarde freigebe, sagt Rechsteiner – «dies als positives Zeichen an die EU».

«Vernetzung mit anderen Weltgegenden ausbauen»

Die FDP bedauert in einem Communiqué den Beschluss des Bundesrats und sorgt sich um den Wohlstand der Schweiz. Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni versucht das Positive zu sehen. Sein Kommentar zum Abbruch der Verhandlungen:

«Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.»

Die EU sei leider aus ideologischen Gründen nicht bereit gewesen, der Schweiz «in für uns wichtigen Punkten» weiter entgegenzukommen. «Daher ist es ehrlicher, wenn man sich eingesteht, mit dem InstA in der Sackgasse zu stehen. So können wir aus dieser Verhandlungssackgasse wieder raus und andere Wege beschreiten.»

Die Schweiz müsse sich nun als erstes «innerstaatlich stärken», so Caroni, dann zweitens die «Vernetzung mit andern Weltgegenden» ausbauen und drittens auch mit der EU neue Wege suchen. Dazu könne ein thematisch beschränktes «InstA light» gehören, das nur diejenigen Verträge betreffe, die beide Parteien anpassen wollen.

Würth plädierte für Aufschub mit einigen Klärungen

Nicht zufrieden mit dem Schritt des Bundesrats ist der St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth. Die Kantone hätten einen Abbruch der Verhandlungen abgelehnt, ebenso die aussenpolitischen Kommissionen des Bundesparlaments. Würth selber hatte im April eine Alternative vorgeschlagen: Die Schweiz und die EU sistieren den Rahmenvertrag vorerst und einigen sich einstweilen auf einige Grundsätze. Zu den Konzessionen der EU hätte laut Würths Vorschlag gehört, dass es keine «Strafaktionen» gegen die Schweiz gibt, beispielsweise bei der Forschungszusammenarbeit. Zu den Konzessionen der Schweiz hätte gehört, dass sie die Kohäsionsmilliarde zahlt – und bei der umstrittenen Acht-Tage-Regel ein Stück weit nachgibt

Nach dem Abbruch der Verhandlungen sagt Würth:

«Der Bundesrat muss sehr rasch konkretisieren, wie er den bilateralen Weg aussenpolitisch stabilisieren will. Hier liegt eigentlich noch nichts vor.»

Was die Innenpolitik angeht, so glaubt Würth nicht, dass einseitige Anpassungen des Schweizer Rechts ans EU-Recht mehrheitsfähig wären. Ob der Verhandlungsabbruch nun direkt zu negativen Folgen für die Schweiz führen werde, sei schwer abzuschätzen. Mitte-Präsident Gerhard Pfister hält in einer Medienmitteilung fest, es gelte nun, «Eskalationen auf beiden Seiten zu vermeiden».

Enttäuscht über den Abbruch der Verhandlungen ist auch der Thurgauer Nationalrat Kurt Egger (Grüne). In den vergangenen Monaten sei ein gewisser Aufwind für das Rahmenabkommen spürbar gewesen. «Es ist für mich schwer verständlich, dass der Bundesrat das Abkommen jetzt einfach abschiesst.» Die Gefahr, dass sich die Beziehungen zur EU weiter verschlechtern würden und die Schweiz Nachteile in Kauf nehmen müsse, sei real.

SVP freut sich – und wendet sich gegen «Horrorszenarien»

In Feierlaune ist hingegen die SVP. «Freude herrscht!», sagt die St.Galler Nationalrätin Esther Friedli. «Endlich hat der Bundesrat einen klaren Entscheid getroffen und die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU abgebrochen. Das Rahmenabkommen wäre mit der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Schweiz nicht vereinbar und wäre ein Unterwerfungsvertrag gewesen.»

Auch Roland Rino Büchel (SVP/SG) zeigt sich zufrieden:

«Immer mehr Leute in der Schweiz haben begriffen, dass wir diesen Vertrag nicht unterschreiben dürfen.»

Dass die EU die Schweiz jetzt mit Nachteilen drangsalieren wird, glaubt Büchel nicht. «Das sind Horrorszenarien. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein.» Da die Verhandlungen beendet seien, habe die EU keinen Grund mehr, die Schweiz im Hinblick auf ein Verhandlungsergebnis unter Druck zu setzen.