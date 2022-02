Rätselhaft Niemand hat den Knall gehört: 38-Jähriger wird in Frauenfeld angeschossen – die Polizei befragt nun Armee und Schiesssportzentren Am Donnerstagnachmittag ist in Frauenfeld ein Mann in den Unterleib geschossen worden. Mit mittelschweren Verletzungen wurde er ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit, woher der Schuss kommen konnte und sucht Zeugen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 11.02.2022, 18.06 Uhr

Die weissen Kreise zeigen, wo das Opfer, sein Bekannter und die beiden Kinder gestanden haben müssen. Bild: Aylin Erol Im Laufe der Ermittlungen nahm die Kantonspolizei Thurgau die Markierungen vor. Bild: Aylin Erol So sieht die Liegenschaft aus, vor der sich die beiden Männer und Kinder am Donnerstagnachmittag befunden haben. Bild: Aylin Erol Der Block, vor dessen Hauseingang der Mann angeschossen wurde, befindet sich direkt gegenüber der Schule Oberwiesen. Bild: Aylin Erol

Spielende Kinder, ein Rentner, der seinen Hund spazieren führt, eine Frau, die ihren Kinderwagen vor sich her schiebt – nichts am Wohnquartier Kurzdorf im Frauenfelder Oberwiesen weist darauf hin, dass sich hier am helllichten Tag gefährliche Schüsse ereignen könnten. Doch genau das ist am Donnerstagnachmittag in der Scheuchenstrasse 42 passiert, direkt gegenüber des Schulhauses Oberwiesen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, hielt sich ein 38-jähriger Mann mit seinen beiden Kindern und einem Bekannten vor dem Hauseingang einer Liegenschaft auf, als er gemäss seinen Aussagen kurz nach 16 Uhr plötzlich einen starken Schmerz im Unterkörper verspürte. Sein Bekannter fuhr ihn daraufhin zum Arzt. Dieser stellte fest: Den Mann hat eine Kugel getroffen. Umgehend wird der 38-Jährige mit seiner mittelschweren Schussverletzung ins Spital gebracht.

Rätselhaft: Kein Schuss wurde gehört

Die Kantonspolizei Thurgau hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Umstände erscheinen rätselhaft. Weder das Opfer, noch seine Begleitung haben einen Schuss gehört. Gemäss Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, könne es dafür sehr viele Gründe geben:

Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

«Der Knall kann zum Beispiel nicht gehört werden, wenn der Schuss aus sehr grosser Entfernung abgefeuert worden ist, ein Schalldämpfer benutzt wurde oder er von anderen Geräuschen überlagert wurde.»

Die Polizei ermittle aber noch in alle Richtungen. «Ein Unfall, ein Delikt, eine Schussabgabe aus weiter Ferne – wir schliessen derzeit nichts aus», sagt Graf.

Armee und Spiesssportanlagen werden kontaktiert

Drei Kreise hat die Kantonspolizei mit weisser Kreide vor dem Hauseingang auf den Boden gezeichnet. Hier haben sich das Opfer, sein Bekannter und die beiden Kinder aufgehalten, nachdem der Schuss fiel. Blickt man von diesem Tatort in südwestliche Richtung, sticht das Waldstück beim Schollenholz am Hügel ins Auge. Dort befindet sich auf knapp einem Kilometer freier Luftdistanz zum Tatort auch das Schiesssportzentrum Schollenholz. Aber eigentlich schiesst man dort oben in entgegengesetzte Richtung, also in Richtung Süden. «Wir überprüfen aber sicher, ob an Schiesssportanlagen in der Nähe um diese Uhrzeit geschossen worden ist», sagt Graf. Je nach Waffe könne ein unkontrolliertes Projektil sehr weite Distanzen zurücklegen. Deshalb sei man ausserdem auch in Kontakt mit der Armee.

Immerhin geht es dem Angeschossenen den Umständen entsprechend gut. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, befindet er sich in stabilem Zustand und hat keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten.

Zeugen können sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058 345 22 22 melden.

