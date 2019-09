Radikalisierung und Extremismus bekämpfen: Kanton St.Gallen schafft neue Fach- und Anlaufstelle Wer die Befürchtung hat, dass sich Personen aus dem eigenen Umfeld radikalisieren, kann sich im Kanton St.Gallen neu an die Fachstelle FAREX wenden. Expertinnen und Experten beraten hier Eltern, Jugendliche, Lehrpersonen und Vorgesetzte bei Fragen zu den Themen Radikalisierung und Extremismus.

Auf der Website der neuen Fachstelle sind alle Informationen gebündelt. (Screenshot)

(pd/red) Was tun, wenn der Sohn im Zimmer plötzlich Nazi-Embleme aufhängt? Oder die Schulfreundin auf dem Handy jihadistische Videos schaut? Was tun, wenn der Arbeitskollege neuerdings immer rassenfeindlichere Witze erzählt oder die Lehrtochter dem Chef aus religiösen Gründen anders gegenübertritt? In solchen Situationen sind Eltern, Freunde oder Vorgesetzte schnell überfordert. Hier will die Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus (FAREX) Hilfe bieten. «Je früher interveniert wird, desto besser kann man einen möglichen Radikalisierungsprozess stoppen», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons und der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP).

Mit der Fachstelle wollen der Kanton und die Gemeinden im Kanton St.Gallen Fälle von möglicher Radikalisierung frühzeitig erkennen, das Umfeld beraten und bei Extremismus intervenieren, so der Wortlaut in der Medienmitteilung.

Einfacher und zentraler Zugang

Mit der neuen Fachstelle wollen der Kanton und die Gemeinden der Öffentlichkeit einen «einfachen, niederschwelligen und vor allem zentralen Zugang anbieten.» Wo man sich früher zwischen verschiedenen Beratungsstellen habe entscheiden müssen, gebe es neu eine Stelle mit einer Telefonnummer, einer Email-Adresse, einem Internet-Auftritt und einem Auftritt in den sozialen Medien. Hier werden die Personen von den Fachpersonen der FAREX unterstützt. «Das Fachteam verfügt über fachspezifisches Wissen und Erfahrung, um selber die Situation einschätzen und das Risiko bewerten zu können».

Die FAREX funktioniert in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen, den Schulen, der Schulsozialarbeit, dem Kinderschutzzentrum, der Psychiatrie, den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sowie mit der Polizei, der Staats- und Jugendanwaltschaft und anderen Fachstellen. Der Kanton hat die FAREX bei der Kriseninterventionsgruppe des Schulpsychologischen Dienstes angesiedelt. Wie oft die FAREX nun angefragt werde, werde die zweijährige Aufbauphase zeigen.

Kanton und Gemeinden finanzieren Angebot

Der Kanton und die Gemeinden rechnen für die zweijährige Aufbauphase gemäss Mitteilung mit jährlichen Kosten von rund 119'000 Franken sowie einmaligen Kosten von 9'500 Franken. Damit werde eine Erreichbarkeit über 24 Stunden an 365 Tagen finanziert. Während der zweijährigen Aufbauphase übernimmt der Kanton diese Kosten.