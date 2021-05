Der FC St.Gallen spielt am Mittwoch um den Einzug in den Cupfinal. Das dürfte bei den FCSG-Fans für neue Zuversicht sorgen, denn St.Gallens Cup-Geschichte ist vor allem eine Geschichte des Scheiterns. Bevor sich die St.Galler beweisen müssen, können Sie es in unserem Quiz tun.

Stephanie Martina 03.05.2021, 19.00 Uhr