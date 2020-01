Quinten ist am Aussterben: Zur Dorfrettung zahlt Stiftung bis zu 20'000 Franken pro Kind Noch knapp 40 Einwohner zählt das Dorf Quinten am Walensee. Nun kämpft eine Stiftung gegen das Aussterben des Dörfchens: Sie zahlt Familien 200 Franken pro Kind und Monat, maximal 20'000 Franken pro Kind. 26.01.2020, 14.26 Uhr

Nur zu Fuss oder per Schiff erreichbar: Quinten am Walensee zählt noch knapp 40 Einwohner. Bild: Keystone

(red) Quinten am Walensee gehört zu den sonnigsten und ruhigsten Orten im Kanton St.Gallen, aber das Dorf ist nur per Schiff oder zu Fuss erreichbar. Arbeitsplätze gibt es nur sehr wenige. Noch vor 100 Jahren lebten hier 200 Personen, heute sind es noch knapp 40 Einwohner. Jetzt will das Dorf etwas gegen sein Aussterben unternehmen, wie der «Sonntagsblick» schreibt: Damit Fami­lien nach Quinten ziehen, macht ihnen die Stiftung «Quinten lebt» ein verlockendes Angebot.