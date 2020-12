Quarantäne verlängert Drei neue Coronafälle beim FC St.Gallen: Heimspiel gegen den FC Vaduz wird verschoben Der FC St.Gallen 1879 muss länger in Quarantäne bleiben, nachdem drei weitere Spieler in den vergangenen Tagen positiv getestet worden sind. Das Heimspiel gegen den FC Vaduz wird verschoben. 02.12.2020, 14.23 Uhr

Einer der drei neuen Coronafälle beim FCSG: Miro Muheim. Bild: Claudio Thoma, freshfocus

(pd/dar/tn) Beim FC St.Gallen 1879 sind in den vergangenen Tagen mit Yannis Letard, Nicolas Lüchinger und Miro Muheim drei weitere Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie müssen für zehn Tage in Isolation. Dies teilt der FC St.Gallen in einem Communiqué mit.