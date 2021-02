Q&A Getestet wird nur, wenn es brennt – die wichtigsten Fragen und Antworten zur Teststrategie im Kanton St.Gallen Der Kanton St.Gallen verzichtet auf breit angelegte, präventive Massentests und wird dafür kritisiert. Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell spricht «von viel zu hohen Hürden bei den Testmöglichkeiten». Regula Weik und Christoph Zweili 25.02.2021, 20.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Coronaproben werden durch eine Labormitarbeiterin pipettiert. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Aus der Wirtschaft, aber auch aus der Bevölkerung wird immer wieder der Ruf nach Massentests laut. Am Dienstag hat die Regierung die kantonale Teststrategie vorgestellt. Und: St.Gallen eifert nicht dem Testpionier und Turbotester Graubünden nach. Die Regierung verzichtet auf breit angelegte Massentests der gesamten Bevölkerung. Sie setzt auf gezieltes Testen bei Ausbrüchen und auf regelmässiges Testen gewisser Personengruppen. Diese Teststrategie hat sie dem Bund eingereicht. Dieser lässt seit Ende Januar auch regelmässige Coronatests bei Personen ohne Symptome zu.

Personen, welche das Virus in sich tragen, sind ansteckend – lange bevor sie Symptome haben. Diese symptomlose Phase kann zwei bis fünf Tage dauern. In dieser Zeit können sie aber andere anstecken. Mit dem Testen hofft man, virustragende Personen zu entdecken und so die Ansteckungsketten frühzeitig zu unterbrechen.

Massentests sind eine Momentaufnahme. Damit sie wirklich einen Nutzen haben, müsste in kurzen Abständen immer wieder getestet werden. Und: Massentests nützen dann, wenn sich ganz viele Personen testen lassen. Doch das Testen ist genauso wie das Impfen freiwillig. Es besteht kein Testzwang in der Schweiz. «Die freiwillige Teilnahme schmälert den Nutzen von Massentests», so der Kanton.

Kantonsärztin Danuta Zemp. Bild: Arthur Gamsa

Massentests seien vor allem dann sinnvoll, wenn sie gezielt bei einem Ausbruchsgeschehen eingesetzt würden, sagt Kantonsärztin Danuta Zemp. So etwa in Schulen. Ob in einem Heim oder einem Unternehmen regelmässige, präventive Massentests durchgeführt werden, bestimme nicht der Kanton. Das entscheide die jeweilige Heim- oder Unternehmensleitung.

Anders als andere Kantone verzichtet St.Gallen auf regelmässige, präventive Tests an Schulen. Solange nur vereinzelt Fälle bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen auftreten, wird nur gezielt die betroffene Klasse getestet. Dabei kommen mobile Testteams zum Einsatz. Eine Ausnahme sind die Kindertagesstätten: Weil hier die Masken- und Distanzregeln nicht eingehalten werden können, kann sich das Personal auf Kosten des Bundes testen lassen.

Firmen, die Massentests durchführen und diese vom Bund vergütet haben möchten, müssen begründen, weshalb im Unternehmen trotz Schutzkonzept ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. Kommt der Kanton zum Schluss, das Anliegen ist begründet, übernimmt der Bund die Kosten. Grundsätzlich können alle Unternehmen Massentests durchführen – auf eigene Kosten.

Einsatzorganisationen wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste können sich auf Kosten des Bundes testen lassen. Sie benötigen dafür keine Bewilligung des Kantons.

In Alters- und Pflegeheimen, um Ausbrüche frühzeitig zu erkennen. Die Heime können ihre Bewohnerinnen und Bewohner alle fünf bis sieben Tage präventiv testen lassen. Die Heimleitung braucht dafür keine Bewilligung des Kantons; der Entscheid liegt bei ihr. Der Bund übernimmt die Kosten.

In drei Wochen sollen tatsächlich alle Heimbewohner im Kanton die zweite Impfung erhalten haben. Doch: Das Impfen ist für die Bewohner freiwillig. Es sind daher nie alle vor dem Virus geschützt. Und es ziehen immer auch mal wieder neue Bewohner ein. Aktuell sind im ganzen Kanton noch fünf Heime vom Virus betroffen.

Ja. Für die Mitarbeitenden gilt dasselbe wie für die Bewohner.

Regierungsrätin Laura Bucher. Bild: Arthur Gamsa

Eine Lockerung der Besuchseinschränkungen ist derzeit noch kein Thema. Trotz der positiven Entwicklung der Fallzahlen sei es «noch zu früh, Entwarnung zu geben», sagt Laura Bucher, Regierungsrätin und Vorsteherin des Departements des Innern.

«Tests und Impfungen bilden ein Sicherheitsnetz. Sie minimieren das Infektionsrisiko und ermöglichen Lockerungsschritte», sagt Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann. «Lassen Sie sich grosszügig testen.»

Regierungsratspräsident Bruno Damann.



Bild: Arthur Gamsa

Aktuell sind nur Schnelltests verfügbar, die mit Nasen-Rachen-Abstrich erfolgen – und dieser ist nicht sonderlich angenehm. Die Auswertung erfolgt also im Labor, das dauert rund 24 Stunden. Massentests machten erst mit Spuck-Schnelltests einen Sinn, sagt Damann. «Dann verlieren wir keine wertvolle Zeit mehr zwischen Tests und Resultat.» In der Schweiz sind solche Spucktests für Einzelpersonen noch nicht zugelassen – anders als in Deutschland.

Es werden rund 1000 Tests pro Tag durchgeführt. Die Positivitätsrate beträgt 6,9 Prozent und liegt damit über dem schweizweiten Wert von 4,3 Prozent.

Der Anteil der Mutanten an allen Proben in den Labors liegt mit 30 Prozent unter dem nationalen Niveau. Es handelt sich vor allem um die britische Variante. Bis heute wurden 543 Trägerinnen und Träger von Mutanten im Kanton St.Gallen identifiziert.

Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell spricht von einer «wenig ambitionierten Teststrategie». Der Kanton übe sich in einer «defensiven Haltung». Der Zugang zu Testmöglichkeiten sei für testwillige Unternehmen und Personen ausserhalb der vom Bund definierten Kriterien «viel zu hürdenreich». Die IHK fordert den Kanton auf, freiwillige PCR-Spucktests in Betrieben als weiteren Pfeiler in seine Strategie aufzunehmen – analog zum Kanton Graubünden.