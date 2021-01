Q&A Das lange Warten auf das grosse Impfen: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur St.Galler Corona-Impfaktion Die St.Galler Regierung nennt erstmals Zahlen zu den bereits Geimpften im Kanton und benennt die grösste Mangelware: den Impfstoff. Die wichtigsten Fragen und Antworten in unserem Q&A.

Regula Weik und Christoph Zweili 19.01.2021, 21.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast alles dreht sich um Spritzen und Dosen: die St.Galler Impfchefin Karin Faisst und Gesundheitschef Bruno Damann.

Bilder: Ralph Ribi, Ennio Leanza, Severin Bigler

Impfen oder geimpft werden, das wollen derzeit viele im Kanton. Doch nur wenige haben die Nadel bereits gespürt. Der Kanton St.Gallen bremse nicht mit Impfen, weil er den Impfstoff nicht unter die Leute bringen wolle, sagt Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und Impfchefin. Der Stoff sei schlicht nicht da. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand der Impfaktion im Kanton und rund ums Impfen.

Es sind bis jetzt 5200 Personen geimpft worden: 2500 durch mobile Teams, 2000 in den Spitälern und 700 in den regionalen Schwerpunktpraxen.

Sie haben bis jetzt 19 Alters- und Pflegeheime aufgesucht. 70 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Heime liessen sich impfen.

Der Anteil variiert von Heim zu Heim stark: Er liegt zwischen 10 und 40 Prozent.

Der Kanton rechnet damit, dass bis Ende Februar alle impfwilligen Bewohner der 120 Heime ein erstes Mal gestochen sind. Die Logistik sei komplex: Es sei in einem Ringkanton wie St.Gallen schlicht viel aufwendiger, die Impfung an die Leute zu bringen, als in einem kleinen Stadtkanton, sagen Gesundheitschef Bruno Damann und Impfchefin Karin Faisst.

St.Gallen kann und will die Kapazitäten und das Tempo erhöhen, so dass die ersten Impfungen bis Mitte Februar abgeschlossen sind – Voraussetzung ist: Es muss genügend Impfstoff zur Verfügung stehen. Derzeit sind nur wenige Impfdosen verfügbar.

Es wurden bislang 12'600 Dosen geliefert. Für Januar sind nochmals 4400 Dosen angekündigt. Das ist knapp die Hälfte der ursprünglich angekündigten Menge. Grund dafür ist ein Produktionsengpass bei Pfizer/Biontech.

40 Prozent der Dosen werden für die zweite Impfung zurückbehalten. So können mehr Personen ein erstes Mal geimpft werden. Umgekehrt bedeutet das: Das Zeitintervall bis zur zweiten Impfung kann sich auf bis zu sechs Wochen verlängern. Der Bund hat den Kantonen empfohlen, nur 50 Prozent zu verspritzen und 50 Prozent für die zweite Impfung zurückzubehalten.

11'700 Impfdosen. Sie gehen alle an die Hausarztpraxen im Kanton – gemäss Wohnbevölkerung verteilt auf alle Regionen.

Das Interesse der Hausärztinnen und Hausärzte ist gross. Über 300 wollen bereits impfen. Es wird daher in den nächsten drei Wochen «nur» 20 bis 50 Dosen für jede Praxis geben.

Ja. Es braucht keine spezielle Bewilligung.

Ja. Sie kennen die Risikopatientinnen und Risikopatienten am besten. Mit derart wenig Impfstoff eine Priorität festzulegen, sei «aber in der Tat eine grosse Herausforderung», sagt Gesundheitschef Bruno Damann.

Die Impfaktion startet in Etappen: erst die Heime, seit dieser Woche die sechs regionalen Schwerpunktpraxen, ab nächster Woche die Hausärzte. St.Gallen ist der erste Kanton, der eine Impfung in den Hausarztpraxen ermöglicht– Hochbetagte und Risikopatienten müssen so nicht weit reisen.

Nein. Die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna haben eine vergleichbare Wirksamkeit.

Nein. Die breite Bevölkerung kann sich erst impfen lassen, wenn deutlich mehr Impfstoff da ist. Und: Für diese Gruppe sind Impfzentren geplant.

Im April oder Mai – sobald Impfstoff in grossen Mengen vorhanden ist. Es sollen dann 3000 Dosen pro Tag verimpft werden. Geplant sind vier Zentren im Kanton. Aufbau und Inbetriebnahme können innert einer Woche erfolgen.

Ja, sagt Impfchefin Karin Faisst. Die Person sei sieben Tage nach der Impfung positiv getestet worden. Dies sei möglich, da nach so kurzer Zeit der Impfschutz noch nicht gegeben sei.

Erste Daten zeigen, dass sie auch gegen bestimmte Mutationen wirken.

Für Personen mit nachgewiesener Covid-19-Erkrankung ist die Impfung drei Monate nach der Infektion empfohlen. Sie ist aber bereits nach Abklingen der Symptome möglich.

Die Impfungen werden in einem IT-Tool erfasst. Dieses wurde in den letzten Wochen unter Hochdruck erarbeitet, weil das Tool des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nicht verlässlich funktioniert hat.

Die kantonalen Zahlen sollen publiziert werden, sobald alle Impfstellen mit dem IT-Tool arbeiten. Ein Vergleich der Impfraten ist derzeit nicht möglich, da national weder ein einsatzfähiges Erfassungstool noch ein Monitoring zur Verfügung stehe, so der Kanton.

Nein. Sie wird sich dann impfen lassen, wenn sie altersmässig an der Reihe ist. Sie will keine Vorzugsbehandlung. Die aktuell verfügbaren Impfdosen seien für Risikopatienten reserviert.