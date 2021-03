Psychische Gewalt «Ich will einfach ein normales Leben führen, ohne Hass»: Warum eine Thurgauerin im ersten Lockdown ins Frauenhaus flüchtete Als sie ihrem Mann sagte, sie wolle sich von ihm trennen, folgte kein Tag, an dem sie nicht beschimpft wurde. Sie litt unter psychischer Gewalt, weshalb sie sich von vielen nicht ernst genommen fühlte. Als coronabedingt auch die letzte Hoffnung auf Änderung starb, war das Frauenhaus ihre letzte Rettung. Sabrina Manser 29.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während des ersten Lockdowns verbrachte Maria drei Wochen mit ihren Kindern im Frauenhaus. Bild: Tobias Garcia

Es war vor einem Jahr. Als alles stillstand. Als ein Blick aus dem Fenster nur leere Strassen zeigte. Die eigenen vier Wände wurden enger, für manche Familien zu eng. Das führte zu mehr häuslicher Gewalt im Kanton St.Gallen. Mehr als die Hälfte der Polizeieinsätze bei Familien erfolgten aufgrund eskalierender Konflikte, die mit Beleidigungen, Anschreien und leichter psychischer Gewalt begonnen hatten. Auch die Opferhilfe und das Frauenhaus melden eine höhere Auslastung gegenüber den Vorjahren.

Die Form von psychischer Gewalt erlebte auch eine Frau Anfang vierzig aus dem Thurgau. Mehrere Monate ertrug sie dieses Leid, bis irgendwann das Frauenhaus in St.Gallen ihre letzte Option war.

Es ist noch nicht vorbei

Auf den ersten Blick scheint man ihr nicht anzusehen, was sie vor einem Jahr durchgemacht hat und auch noch heute durchmacht. Die Augen wach, ein freundliches Hallo. Die Maske verdeckt es, doch bestimmt ist darunter ein Lächeln. Die Wohnung ist ein älterer Bau, die Decke niedrig. Kinderzeichnungen hängen an den Wänden und an der Heizung.

Schnell rückt Maria (Name wurde von der Redaktion geändert) mit der Sprache raus: «Ich bin sehr froh, dass ich heute alleine bin.» Doch die Probleme mit ihrem Ex-Mann seien noch nicht aus der Welt geschafft. Das Erlebte sei auch an den Kindern nicht spurlos vorbeigegangen. Die beiden älteren Söhne, acht und zehn Jahre alt, würden in Therapie gehen. Die vierjährige Tochter verstehe das Ganze zum Glück noch nicht.

Häusliche Gewalt: Hier erhalten Sie Hilfe Diese Stellen helfen, wenn Sie zu Hause Gewalt erleben:

Frauenhaus St.Gallen

Opferhilfe St.Gallen

Fachstelle Opferhilfe Thurgau



Streit um die Kinder

Alles begann vor mehr als einem Jahr. Maria wollte zurück nach Spanien, in ihr Heimatland. «Ich bin hier alleine, meine Familie und Freunde sind in Spanien und ich kann hier mit meinem Beruf als Psychologin keine Stelle finden.» Anfangs sei ihr Ex-Mann, der aus Spanien und Italien stammt, damit einverstanden gewesen. Ein Monat später sagte sie ihm, sie wolle auch die Scheidung. Sie sei schon länger nicht mehr glücklich in ihrer Beziehung gewesen.

Eines Morgens habe sie beim Falten der Wäsche entdeckt, wie all ihre Kleider zerschnitten und zerrissen waren. Daraufhin habe sie ihm gesagt, dass sie nun definitiv mit den Reisevorbereitungen beginnen werde.

«Er dachte, ich wolle ihm die Kinder wegnehmen, das war nie meine Absicht.»

Sie schüttelt den Kopf. «Wir hätten uns arrangieren können, er hat in Spanien auch eine Wohnung.» Maria unterstreicht die Worte mit ihren Händen. «Er hat gesagt: ‹Mach, was du willst, aber die Kinder bleiben hier.› Also musste ich meinen Plan ändern.» Sie sagt: «Ich habe realisiert, dass ich hierbleiben muss.»

Tägliche Beschimpfungen und Beleidigungen

Schon seit sich Maria erinnern kann, trinkt ihr Ex-Mann Alkohol, täglich. Nach seinem Wutanfall habe er sich wohl Hilfe geholt, aber gleichzeitig fingen auch die Beschimpfungen und Beleidigungen an, Tag für Tag.

«Ich wolle die Familie zerstören, ich sei böse, ich sei scheisse, sagte er.»

Sie hätten kein normales Gespräch mehr führen können. Vier Monate lang habe sie diese Hetze ertragen. «Ich bin eigentlich eine ruhige Person, aber irgendwann hatte ich Panikattacken, habe 13 Kilo abgenommen.» Auch für die Kinder sei es schwierig gewesen. «Sie haben gefragt ‹Warum macht Papa solche Sachen.›» Sie habe erklärt, dass es ihm nicht gut gehe.

Immer wieder habe er sich für sein Verhalten entschuldigt.

«Ich bin jeweils um acht Uhr mit den Kindern ins Bett, damit ich ihn nicht aushalten muss.»

Wenn er von der Arbeit kam, sei er sehr oft schon betrunken gewesen. Sobald andere Personen bei ihnen waren, sei er der perfekte Ehemann gewesen. Wenn sie alleine waren, wehte ein anderer Wind. Ihr Blick schweift nach Wörtern suchend umher.

Ohne Hilfe und alleine gelassen

Bei jeglichen Stellen habe sie um Hilfe gebeten, sogar in Spanien. «Niemand hat mich ernst genommen, weil ich keine physische Gewalt erlitt. Ich litt unter psychischer Gewalt.» Auch der Anwalt habe ihr nicht geglaubt.

«Ich sei wehleidig, hat er gesagt. Das war einfach frustrierend.»

Ihre Augen sprechen Bände: ungläubig, fassungslos. Lediglich ihre Familie und Freunde in Spanien hätten zu ihr gehalten.

Als die Beschimpfungen begannen, habe ihr die Schwägerin die Kontaktdaten für das Frauenhaus gegeben. «Ich hätte nie gedacht, dass ich dorthin gehen muss.» Aber als dann der Gerichtstermin für die Scheidung coronabedingt abgesagt werden musste, war ihr letzter Hoffnungsschimmer auf Besserung erloschen. «Ich konnte nicht mehr, es war die einzige Lösung.» Die Kinder hätten endlich Stabilität gebraucht.

Endlich ernst genommen werden

«Nach diesen vier Monaten Hölle war es wie Ferien für mich.» Da das Frauenhaus in Winterthur keinen freien Platz mehr hatte, musste sie nach St.Gallen gehen. Der Aufenthalt im Frauenhaus habe ihr Kraft gegeben. Sie habe sich dort gut aufgehoben gefühlt, verstanden, nicht alleine gelassen. Was hilfreich gewesen sei, gerade in Zeiten eines Lockdowns. Sogar eine Freundschaft mit einer der Frauen habe sich daraus entwickelt. Sie sagt mit fester Stimme:

«Das erste Mal hat mir jemand zugehört und geglaubt.»

Den jüngeren beiden Kindern habe es dort gefallen. Sie hätten im Garten spielen können, man habe mit ihnen gebastelt. Lediglich der Älteste habe gegen den Schluss wieder zum Vater zurück gehen wollen. «Obwohl es dort Gewalt gab.» Drei Wochen war Maria mit ihren Kindern im Frauenhaus. Man habe sie darin unterstützt, die Wohnsituation zu organisieren, habe mit der Schule Rücksprache gehalten.

Die Kinder schützen

Heute haben Maria und ihr Ex-Mann je eine eigene Wohnung und teilen sich das Sorgerecht. Sie zieht eine Augenbraue hoch: «Ich verstehe nicht, dass er sich um die Kinder kümmern darf, solange er instabil ist.» Er sei ihr gegenüber heute noch feindselig, hetze die Kinder gegen sie auf. «Es tut weh, wenn die Kinder sagen, ich sei böse.» Die Spannung in der Luft wird spürbar, über den Berg scheint sie noch nicht zu sein.

«Er will mir Leid zufügen und die Kinder sind in der Mitte.»

Seit der Trennung lebe sie vom Sozialamt. Sie wolle sich eine Arbeit suchen, aber es sei nicht einfach – wegen der Pandemie, wegen der Sprache. Stoffteile liegen über dem Stuhl neben ihr. Sie nähe Kinderkleider, jetzt habe sie wieder Zeit dafür.

Nach Spanien gehen, das wolle sie irgendwann. Maria sagt: «Ich will einfach ein normales Leben führen, ohne Hass.» Sie blickt in die Ferne: «Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich wollte mich nur trennen und die Kinder schützen.»