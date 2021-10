Psyche Gossauerin kämpfte selbst mit Depressionen, heute führt sie Praxis als Lifecoach Mélanie Hocquet hat selbst eine Lebenskrise überstanden. Im Sommer hat die 41-Jährige in Gossau eine Praxis als Persönlichkeits- und Lifecoach eröffnet. Mit der gesammelten Erfahrung im Umgang mit Krisen will sie als «Lebensdesignerin» Menschen helfen, wieder in die richtige Spur zu finden. Pascal Keel Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

In ihrer Praxis «Lebensdesignerin» will Mélanie Hocquet als Persönlichkeits- und Lifecoach Menschen bei allerlei Krisen unterstützen. Bild: Pascal Keel

Vor sechs Jahren machte Mélanie Hocquet aus Gossau eine schwere Lebenskrise durch. Sie litt unter einer chronischen Depression – ausgelöst durch permanenten Stress im Arbeitsalltag und in der Familie. Zeitweise kämpfte die Mutter von zwei Kleinkindern gar mit Gedanken, Suizid zu begehen.

Mittlerweile hat die 41-jährige Gossauerin ihre Depression hinter sich gelassen. «Der Weg aus der Krise ist ein langer und schwerer gewesen», so Hocquet. Sie habe angefangen, ihr Leben nach ihren Wünschen, Bedürfnissen und Werten zu gestalten. Das Wissen, das sie sich durch ihre Lebenserfahrungen angeeignet hat, möchte sie nun weitergeben – und denjenigen helfen, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie sie es tat. Nach abgeschlossener Ausbildung zum Mentalcoach hat Hocquet im Sommer ihre erste Praxis «Lebensdesignerin – Persönlichkeits- & Lifecoach» an der Winkelriedstrasse 3 in Gossau eröffnet.

In die richtige Bahn bringen

Während ihrer eigenen Krise habe sie sich lange Zeit nicht getraut, Unterstützung zu holen, sagt Hocquet. Mittlerweile sei ihr aber klar geworden, dass es keine Schande, sondern eine Stärke sei, sich helfen zu lassen. Hocquet möchte für ihre Klientinnen und Klienten nun das sein, was ihr damals fehlte:

Mélanie Hocquet ist «Lebensdesignerin». Bild: PD

«Ich bin gewissermassen der Fels in der Brandung.»

In ihrer Praxis will Hocquet Menschen in verschiedensten Lebenslagen helfen und unterstützen. Sei dies etwa bei Depressionen, Panikattacken oder Blockaden, ausgelöst etwa durch Schulstress, Scheidung oder Jobverlust. Mit verschiedenen Methoden und Techniken versucht sie Körper und Seele in Einklang und die Leute so wieder zurück in die richtige Bahn zu bringen.

Wegen Corona seien im Moment viele Psychiatrien überlastet. Hocquet bietet derweil eine Alternative. Sie betont allerdings, dass sie ausschliesslich Mentaltrainerin beziehungsweise Prozessbegleiterin und keine Psychiaterin sei. «Wenn ich merke, eine Person braucht psychiatrische Hilfe, dann leite ich sie umgehend weiter», sagt Hocquet.

Praxisbetrieb und drei Ausbildungen gleichzeitig

Es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, Menschen zu unterstützen, sagt Hocquet. Nach über 20 Jahren im Kaufmännischen Bereich entschied sie sich 2018 für einen Tapetenwechsel. Die Gossauerin wechselte in die Personaladministration. Das HR war ihr dann aber noch ein Stück zu wenig persönlich. «Ich wollte den Menschen noch direkter helfen», meint die 41-Jährige.

Die Gossauerin absolvierte eine Ausbildung zum Mentalcoach und ist diplomierter Integralcoach. Ihre Ausbildung ist allerdings bei weitem nicht zu Ende. Gleichzeitig zum Praxisbetrieb besucht Hocquet zwei Weiterbildungskurse im Bereich Persönlichkeits- und Lifecoaching. Im November kommt dann ein dritter hinzu: Hocquet will sich in Zukunft auch auf Firmen im Bereich Persönlichkeitscoaching im HR-Bereich spezifizieren. Dazu absolviert sie die Ausbildung zur betrieblichen Mentorin.

Wie die alleinerziehende Mutter Privatleben, Praxis und Ausbildung unter einen Hut bringe, liege vor allem daran, dass sie sich auch mal Zeit für sich gönne:

«Ich meistere den Stress, indem ich immer auf mich selbst schaue. Ich gönne mir Ruhe und bleibe bei mir.»

Bis zur nächsten Weiterbildung möchte sie sich noch voll und ganz auf die Privatpraxis und die ausstehenden Ausbildungen konzentrieren.

