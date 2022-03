Tötungsdelikt Bottighofen: Vermieterin muss 15 Jahre in Haft

Prozess Urteil im Tötungsfall Bottighofen: Vermieterin muss 15 Jahre in Haft Sie hat ihre Mieterin mit sieben Schüssen getötet und die Leiche zerteilt. Das Bezirksgericht Kreuzlingen verurteilte die gebürtige Ukrainerin mit liechtensteinischem Pass am Freitag zu einer langen Gefängnisstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ida Sandl 25.03.2022, 11.07 Uhr

Das Rathaus Kreuzlingen: Hier wurde wegen des grossen Publikumandrangs der Tötungsfall Bottighofen verhandelt. Archivbild: Thi My Lien Nguyen

Es war ein langer und ein sehr verstörender Prozess: Wegen lediglich 3600 Franken Mietschulden hat die 55-jährige Beschuldigte ihre Mieterin erschossen. Die Leiche hat sie danach in verschiedenen Unterflurcontainern in Bottighofen und Kreuzlingen entsorgt, den Kopf in einem Egnacher Wald vergraben.

Das Bezirksgericht Kreuzlingen verurteilte die Angeklagte am Freitag wegen vorsätzlicher Tötung und Störung des Totenfriedens zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren. Zudem erhält sie einen Landesverweis von 15 Jahren. Der Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von 18 Jahren beantragt. Der Verteidiger dagegen hatte auf Notwehr plädiert und wollte so einen Freispruch für seine Mandantin erreichen.

Die Beschuldigte sagt: «Der Griff war wie ein Zementkragen».

Die Beschuldigte selber hatte die Tat zwar gestanden, jedoch stets beteuert, sie habe Angst um ihr Leben gehabt. Die Mieterin habe sie von hinten angegriffen als sie in der Waschküche gestanden sei. Sie habe ihr die Hände um den Hals gelegt und zugedrückt, dabei seien beide langsam rücklings auf den Betonboden gesunken. Der Griff sei fest gewesen: Wie ein «Zementkragen».

Geschossen, bis das Magazin leer war

Sie sei in Panik geraten, habe die geladene Pistole, die sie stets bei sich trug, gezogen und abgedrückt. Doch nachdem die ersten Schüsse gefallen waren, sei der Griff um ihren Hals noch fester geworden. Da habe sie in Todesangst unkontrolliert geschossen bis das Magazin leer war. Insgesamt sieben Kugeln hat sie abgefeuert, mindestens eine davon in den Kopf des Opfers.

Für den Staatsanwalt stimmt diese Version nicht: Die Schüsse seien «weder erforderlich noch verhältnismässig» gewesen. Die Beschuldigte sei ihrer Mieterin körperlich deutlich überlegen gewesen. Spätestens als die Mieterin am Boden lag, hätte sie sich aus der Umklammerung befreien und Hilfe holen oder einfach nur das Haus verlassen können.

Zum Schluss spricht die Angeklagte von Reue

Eineinhalb Tage hat das Gericht zuerst die Beschuldigte befragt und dann die zwar langen, aber sehr engagierten und fundierten Plädoyers entgegen genommen. Die Beschuldigte sagte in ihrem Schlusswort am Donnerstag. Sie bereue die Tat und werde sie jeden Tag ihres Lebens mit sich tragen.