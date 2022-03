Prozess Tötungsfall Bottighofen: Die Beschuldigte sagt, sie habe aus Angst um ihr Leben geschossen Mit sieben Schüssen hat eine gebürtige Ukrainerin ihre Mieterin niedergestreckt und anschliessend im Abfall entsorgt. Sie habe in Notwehr gehandelt, sagt der Verteidiger. Für den Staatsanwalt waren die Schüsse weder erforderlich noch verhältnismässig. Ida Sandl Jetzt kommentieren 23.03.2022, 20.24 Uhr

In diesem Haus in Bottighofen fielen die tödlichen Schüsse. Bild: Donato Caspari

Für ihr Haus in Bottighofen hat sie hart gearbeitet: 20 Jahre Rotlichtmilieu, Nacht für Nacht. Sie hat eine Krebserkrankung besiegt und ist zum vierten Mal verheiratet. Die gebürtige Ukrainerin mit liechtensteinischem Pass warf so leicht nichts aus der Bahn. Dann taucht eine Mieterin auf, die sie mit einem gefälschten Betreibungsregisterauszug täuscht und die Miete nicht mehr bezahlt.

Die Frau, die am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen stand, ist gross und athletisch. Das dunkle Haar hat sie streng zum Zopf geflochten. Erst im Gerichtssaal werden ihr die Handschellen abgenommen. Sie hat im Oktober 2020 ihre Mieterin erschossen, die Leiche zerteilt und in Unterflurcontainern entsorgt. Das gibt sie auch zu. Den Kopf dagegen hat sie im Egnacher Wald vergraben. Er gehöre nicht in den Abfall, denn:

«Das Fleisch ist Fleisch, der Kopf ist Mensch.»

Sie habe um ihr Leben gefürchtet, deshalb habe sie auf ihre Mieterin geschossen. «Ich musste schiessen», sagt sie. Sie spricht ruhig, ihr Deutsch ist gut, mit starkem russischen Akzent. Was sich genau an diesem verhängnisvollen 29. Oktober, morgens in der Waschküche in Bottighofen, abgespielt hat, wird vielleicht nie völlig geklärt werden.

Fakt ist, dass sich der Streit der beiden Frauen hochgeschaukelt hat. Die Beschuldigte hat ihre Mieterin wegen des gefälschten Betreibungsauszugs angezeigt und bei jeder Gelegenheit gedroht, sie werde sie hinter Gitter bringen. Die Mieterin – sie war zum Zeitpunkt ihres Todes 62 Jahre alt – habe darauf mit Sätzen reagiert, wie: «Pass auf mit uns. Du kennst uns noch lange nicht.», oder:

«Du stirbst nicht an Krebs, du stirbst viel früher.»

Die Mieterin war zwar viel kleiner als die Beschuldigte, um die 130 Kilo schwer, hatte zwei künstliche Kniegelenke und litt an starkem Asthma. Trotzdem hätten ihr diese Worte Angst gemacht. Sie habe gedacht, die Mieterin sei vielleicht so etwas wie eine Mafia-Mama und irgendwann würden die Komplizen auftauchen und ihr etwas antun.

Sie hatte in ihrem eigenen Haus stets eine geladene Pistole dabei

Ab Juni habe sie stets eine geladene Pistole mit sich herum getragen. Dazu muss man wissen, dass die Beschuldigte eine sehr gute Hobbyschützin ist und auch schon Schützenkönigin war.

Sie habe fünf Überwachungskameras um das Haus herum montieren lassen. Auch bei der Polizei habe sie sich gemeldet, aber dort habe man sie nicht richtig ernst genommen.

Sie hat geschossen, bis das Magazin leer war

Auch an diesem verhängnisvollen Morgen habe es lautstarken Streit gegeben. Die Mieterin sei ihr in die Waschküche gefolgt, habe von hinten die Hände um ihren Hals gelegt und fest zugedrückt. «Ich konnte nicht atmen, ich habe den Tod gesehen.» Sie seien beide rücklings auf den Boden gefallen, hätten kurz miteinander gekämpft.

Sie habe sich so weit befreien können, dass sie ihre Pistole ziehen und schiessen konnte. Doch nach den ersten Schüssen, sei der Griff um ihren Hals noch stärker geworden. Da habe sie in Panik weiter «auf diese Gestalt» geschossen bis das Magazin leer war.

Sieben Schüsse waren es insgesamt, mindestens einer traf in den Kopf. Das sei gezielt gewesen, um die Mieterin zu töten, sagt der Staatsanwalt. Gemäss Schussgutachten müssten die Schüsse nämlich auf die bereits auf dem Betonboden bäuchlings liegende Mieterin abgegeben worden sein. Denn die Beschuldigte selber habe mehrmals ausgesagt, sie habe die Projektile aus dem Bauchfett der Toten entfernt. Beim letzten Kopfschuss müsse das Opfer bereits reglos auf dem Boden gelegen haben.

Aus Sicht des Staatsanwalts ist die Tat der Beschuldigten vorsätzliche Tötung, nahe der Grenze zum Mord. Das Opfer sei ihr körperlich unterlegen und nicht bewaffnet gewesen.

«Die Schussabgabe war nicht erforderlich und schon gar nicht verhältnismässig.»

Nachdem die Mieterin auf dem Boden lag, sei der Angriff vorbei gewesen. Die Beschuldigte hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, die Waschküche zu verlassen und Hilfe zu holen.

Der Staatsanwalt bezweifelt, dass es überhaupt eine Notwehrsituation gegeben habe. Die Mieterin sei der Beschuldigten lästig gewesen, sie habe sie wiederholt als «Parasit» oder «Schmarotzer» betitelt. Er beantragt eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und einen Landesverweis von 15 Jahren.

Der Verteidiger streut Zweifel

Der Verteidiger dagegen zeichnet ein anderes Bild des Opfers. Die Mieterin sei keineswegs die unbescholtene harmlose Frau gewesen. Sie war bereits per Strafbefehl verurteilt wegen Geldwäscherei, da sie ihr Konto für dubiose Transaktionen zur Verfügung gestellt habe.

Und es sei bereits wieder eine Strafuntersuchung in Sachen Geldwäscherei gegen sie gelaufen. Sie selbst habe einem ominösen Freund aus den USA viel Geld überwiesen und von Heirat geträumt. Doch der Traumprinz sei ziemlich sicher ein Betrüger gewesen.

Dies alles und die Drohungen seiner Mandantin, sie hinter Gitter zu bringen, könnten bei der sonst friedlichen Mieterin zu einem Aggressionsausbruch geführt haben. Damit erklärt der Verteidiger den Angriff in der Waschküche.

Bei seiner Mandantin habe das Würgen einen «krampfartigen Atemschock» ausgelöst. Er beantragt einen Freispruch wegen berechtigter Notwehr, gegebenenfalls sei ein Notwehr-Exzess im Schockzustand zu prüfen. Aber auch hier dürfe die Strafe nicht mehr als zwölf Monate bedingt betragen.

Das ganze Drama habe sich innerhalb von vier Minuten abgespielt. Anschliessend habe seine Mandantin funktioniert wie ein Roboter. Sie habe Beruhigungsmittel genommen und mit Kaffee hinab gespült.

Es gab keine Absicht für diese Tat, keinen Plan, sagt der Verteidiger.

«Wir haben hier keine kaltblütige Täterin vor uns, mag die Beseitigung des Opfers auch noch so verstörend wirken. Sie hat in Panik reagiert.»

Für die Störung des Totenfriedens sei eine Busse nicht über 1000 Franken angemessen. Den Verwandten solle je 500 Franken Genugtuung zugesprochen werden. Die Opferanwältin hatte zuvor für die Geschwister eine Genugtuung von je 8000 Franken beantragt. Sie hätten ihre Schwester verloren wegen Mietschulden von 3600 Franken:

«Eine sinnlose und grauenvolle Tat.»

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Am Freitag will das Bezirksgericht das Urteil eröffnen.

