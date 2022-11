Prozess Junge Mutter grausam erschlagen –Staatsanwaltschaft fordert 12 Jahre Haft Vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland hat sich ein 25-Jähriger zu verantworten, der seine Freundin getötet haben soll. Die Tatumstände wirken schockierend und sind an Brutalität kaum zu überbieten. Reinhold Meier Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Der Tatverdächtige schlug immer wieder zu: erst mit Händen und Füssen, später mit Stangen und Stöcken. Bild: Hans Neleman / Stone RF

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine Freundin im Februar letzten Jahres mit Stockschlägen getötet zu haben. Vorangegangen sei eine massiv ungleiche Partnerschaft, die durch stete Gewaltausübung durch den Mann geprägt gewesen sei. Der Beschuldigte ist Bürger von Somalia, hat aber sein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Dann schlug er mit Stangen und Stöcken zu

Laut Anklageschrift trug die Beziehung von Beginn weg asymmetrische Züge. Während die damals kaum 15-Jährige im zwei Jahre älteren Burschen ihre grosse Liebe sah, kam von ihm wenig Resonanz. Zwar trennten sich die Jugendlichen bald wieder, fanden aber in den Jahren danach immer wieder zusammen. Während die Frau unerfahren war und unbekümmert wirkte, zeigte er sich abweisend, dominant und verbal übergriffig. Beruflich hielt er sich mit Hilfsarbeiten über Wasser.

Vor drei Jahren trennte sich der Angeklagte endgültig von seiner Freundin. Aber kurz darauf eröffnete sie ihm, dass sie schwanger sei. So zogen sie erneut zusammen. Doch auch als das Kind zur Welt kam, änderte sich an der Geringschätzung des Mannes für die Partnerin nichts, sie entlud sich nun sogar zunehmend in körperlichen Gewaltausbrüchen. Zunächst schlug er sie mit Händen und Füssen, so heftig, dass er sich einmal selbst dabei verletzte. Später griff er bei den geringsten Anlässen zu Stangen und Stöcken. Dies, weil er sich nicht nochmals selbst verletzen wollte, wie er sagte.

Die Frau hingegen reagierte immer eingeschüchterter und vermied jeden Widerspruch. Sie konnte im Geheimen immerhin festhalten, welch schwere seelische und körperliche Folgen die Brutalität bei ihr hinterlassen haben. Um die Jahreswende 2020/21 eskalierte die Lage, indem der Mann Kontaktverbote aussprach, das Handy der Frau zertrümmerte und mit Stockschlägen Teile ihrer Oberschenkelmuskulatur irreversibel zermalmte, dies alles unter täglichem Konsum von Marihuana.

Zwölf Jahre Haft gefordert

Einige Wochen später, während er die junge Frau erneut mit Stöcken und Stangen schlug, verlor diese das Bewusstsein. Erst zehn Minuten später löste er einen Notruf aus. Die angerückte Ärztin konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen.

Die Anklage fordert zwölf Jahre Haft wegen vorsätzlicher Tötung sowie wegen mehrfacher schwerer und leichter Körperverletzung. Zudem sei ein siebenjähriger Landesverweis auszusprechen.

