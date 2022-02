Staatsanwälte als Angeklagte vor dem Bezirksgericht Frauenfeld

Am 20. November 2010 wird ein 53-jähriger IV-Rentner tot in seinem Haus in Kümmertshausen aufgefunden. Er ist an den Folgen einer Knebelung gestorben. So beginnt einer der grössten und aufwendigsten Prozesse in der Geschichte des Kantons Thurgau. Rund 16 Monate wird verdeckt ermittelt. Dann ist klar, dass hinter der Tötung eine kriminelle Bande steckt, die sich mit Drogenhandel, Menschenschmuggel und Erpressung ihr Geld verdient.

Das Ganze ufert aus

Schon bevor das Bezirksgericht Kreuzlingen sieben Jahre später über den Fall Kümmertshausen verhandelt, müssen Obergericht und Bundesgericht mehrmals entscheiden. Der Prozess in Kreuzlingen zieht sich fast über ein Jahr hin, es kommt zu Verzögerungen wegen verfahrensrechtlicher Fehler. 14 Männer sind angeklagt, die meisten türkische Kurden. 2018 fallen die Urteile, doch acht Männer ziehen das Verdikt weiter. Der Prozess am Obergericht hat im Herbst angefangen, ist aber bis März unterbrochen. Die Staatsanwaltschaft muss in der Zwischenzeit eine Übersicht aller zu den Akten genommenen Wanzen- und Telefonüberwachungen erstellen. (san)