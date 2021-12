St.Galler Gerichtsfall: Mann beschimpft seine Ehefrau als "Dreck"

Gerichtsfall Mann beschimpft seine Ehefrau als «Dreck» – vor St.Galler Kantonsgericht wehrt er sich vergeblich gegen einen Schuldspruch Das Kreisgericht Rorschach hatte den Mann 2019 wegen Beschimpfung schuldig gesprochen. Das akzeptierte er nicht und zog den Fall weiter – ohne Erfolg. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Ehepaar schreit sich gegenseitig an. Bild: imago images

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, seine Ehefrau im Juni 2018 mit «faule Sau» und «Dreck» beschimpft zu haben. Er hatte die Worte auf den Telefonbeantworter gesprochen. Das Kreisgericht Rorschach sprach ihn im März 2019 der Beschimpfung schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 200 Franken.

Gegen diesen Entscheid erhob der Mann Einsprache und verlangte am Kantonsgericht über seinen Anwalt einen Freispruch. Er selber war an der Berufungsverhandlung nicht anwesend, da er in der Zwischenzeit mit einer neuen Lebenspartnerin und zwei kleinen Kindern im Ausland lebt. Die Staatsanwaltschaft, die vor Schranken ebenfalls nicht anwesend war, beantragte die Abweisung der Berufung.

Ehemann lernt neue Frau kennen

Das Kantonsgericht befragte zunächst die Ehefrau des Beschuldigten. Sie erzählte, dass ihr Mann lange Jahre ein treu sorgender Ehemann und Vater gewesen sei. Er sei ihre grosse Liebe gewesen, habe sich aber plötzlich verändert. Zehn Mal sei er ausgezogen und wieder zur Familie zurückgekehrt. Stets habe sie ihn wieder aufgenommen.

Irgendwann habe sich herausgestellt, dass er eine Frau kennen gelernt habe, erklärte die Ehefrau weiter. Es sei diejenige, mit der er nun verheiratet im Ausland zusammenlebe. Damit habe er sich der Bigamie schuldig gemacht, da er noch immer mit ihr verheiratet sei. Sie habe 2018 ein Eheschutzverfahren beantragt. Sie seien lediglich getrennt, nicht aber geschieden.

Neue Lebenspartnerin wüst beschimpft

Die vorsitzende Richterin sprach die Frau darauf an, dass sie die neue Lebenspartnerin ihres Mannes ebenfalls wüst beschimpft hatte. Das habe sie gemacht, weil ihr Ehemann zu ihr gesagt habe, sie solle ihm die Freundin vom Hals schaffen und die Beziehung in seinem Namen beenden, dann werde alles wieder gut. Sie habe ja ihre grosse Liebe nicht einfach kampflos aufgeben und ihn zurückgewinnen wollen.

Was dann aber alles passiert sei, sei wie in einem Krimi gewesen. Sie habe häusliche Gewalt erlebt und sei in Angst und Schrecken versetzt worden. Er habe sie wegen Autodiebstahls angezeigt, obwohl er sie beauftragt habe, den Wagen aus dem Ausland zurück in die Schweiz zu holen.

Äusserst schwieriges Scheidungsverfahren

Der Verteidiger zeichnete ein ganz anderes Bild der Geschehnisse. Die Absicht der Privatklägerin sei es, in einem äusserst schwierigen Scheidungsverfahren eine möglichst hohe Summe an Unterhalt von ihrem Noch-Ehemann zu erzielen. Dieser habe die Frau nicht grundlos beschimpft. Es sei eine Reaktion auf ihr unflätiges, aggressives und verunglimpfendes Verhalten gegenüber seiner neuen Lebenspartnerin gewesen. Er sei regelrecht zur unbesonnenen Äusserung provoziert worden.

Den Antrag auf einen Freispruch von Schuld und Strafe begründete der Verteidiger auch damit, dass die Vorinstanz fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass es sich bei den Worten «faule Sau» und «Dreck» um Werturteile gehandelt habe. Vielmehr sei die Privatklägerin der Haushaltführung und Kindererziehung nicht mehr genügend nachgekommen, weshalb die Worte eben einen Realbezug gehabt hätten.

Kantonsgericht weist Berufung ab

Das Kantonsgericht St.Gallen folgte der Argumentation des Verteidigers nicht, wies die Berufung ab und bestätigte den Entscheid des Kreisgerichts Rorschach. Der Beschuldigte hat die Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von 3000 Franken zu bezahlen.

